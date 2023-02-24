УКР
Новини Війна
8 233 68

Байден: Україна ніколи не стане російською перемогою. Ніколи

байден,джо

Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе перемогти вільних людей.

Про це президент США Джо Байден пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не здолає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", - написав Байден.

Нагадаємо, США 24 лютого оголосили новий пакет військової допомоги для України, а також нові санкції проти Росії.

Автор: 

Байден Джо (2897) США (24070)
+39
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
24.02.2023 14:59 Відповісти
+22
Слава Україні і ЗСУ!
24.02.2023 15:00 Відповісти
+17
ПаРашка в одной картинке....


24.02.2023 15:11 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
24.02.2023 14:59 Відповісти
Ну какой в жопу боже? ты там совсем уже сдурела? запомни тупица, и другим передай берегут те люди которые в ней и живут, у нас это наши ребята, ЗСУ. А не какой то там выдуманный бог, придумали себе всякого, прям как путлеры!
24.02.2023 15:35 Відповісти
США единственная в мире сверхдержава нам помогает. Не Китай, не Индия, не Россия- США наши партнеры.
24.02.2023 16:02 Відповісти
Загуглите для начала значение слова партнерство и партнеры. Ну так, для общего развития.
24.02.2023 23:12 Відповісти
Не умничайте, я умнее вас раз в 10, раз вы такое пишете) И я знаю, что пишу. США, ЕС, НАТО -это всего лишь наши партнеры. Союзников у Украины нет, спасибо всем президентам, за их 30 летнюю политику нейтральности и многовекторности.
25.02.2023 10:38 Відповісти
Дружище, очень рад, что вы аж в 10 раз умнее меня. Ведь интеллект это самое ценное, что есть у нашего вида. Надеюсь, вы применяете его во благо. Но я еще раз просто посоветую вам не забываться на тему США и мыслить трезво. Их партнерами можно максимум назвать Англию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Я думаю ваша большая голова догадается по кому принципу это является истиной. А Германия например во главе всего ЕС не является их партнером. Просто обычным саттелитом, пусть и крупным. Если США говорят Германии прыгать, Германия прыгает. А если США говорят Германии какать, Германия какает. И никак иначе. Как и Франция. Так же и Италия. Наивно полагать, что у Украины статус для янки, как у Австралии, а не как у Германии. Но у вас же такая большая голова, вы в 10 раз умнее меня. Поэтому не нужно мне верить, проверьте информацию сами. Например вы же считаете Францию и Турцию партнерами США, верно? Почитайте пожалуйста, чем закончилась ситуация с подлодками и f35 для этих "партнеров" США.
25.02.2023 19:11 Відповісти
Вы путаете партнеров и союзников. Союзники, это те, кто будет воевать вместе с нами. Таких у Украины нет. 30 лет внеблоковости и нейтральности и разоружения- дали свой отрицательный результат, который мы сейчас видим. Есть только партнеры, которые помогают на добровольных началах оружием и деньгами.

То что вы называете, это даже не союзники, это " один народ". Одна и таже нация, англосаксы. Логично, что они к своему народу относят более по -домашнему чтоли. Но лично меня устроит и тот уровень гарантий безопасности от США, который имеет Германия или Польша.
26.02.2023 10:40 Відповісти
Ну и человек, который предлагает другим погуглить для общего развития- явно считает себя намного умнее других
26.02.2023 11:08 Відповісти
Турова, если б ты жила в Мордоре, а там полно разной публики, то сейчас бы орала "домбили бомбас" и голосовала за него.
24.02.2023 17:01 Відповісти
1. Бог пишеться з великої літери,а московити не грамотні пишуть з маленької ,2. видуманих Богів нема,вони є лиш на болотах,3.Слава ЗСУ,4.Якби не військова допомога наших партнерів зокрема США ви б нешановна писала інше,бо подвійні стандарти вони такі,чи ви на емоціях завжди такі дурниці пишите?Зрештою можливо я кацапський язік пагано розумію, але якось глибоко насьрать на вас і вашу думку )))
25.02.2023 00:01 Відповісти
Главарь орков такой же материалист.
25.02.2023 01:04 Відповісти
Слава Україні і ЗСУ!
24.02.2023 15:00 Відповісти
А ЧЕГО БЫ ПУТИНА ПРОСТО НЕ ПРИСТРЕЛИТЬ !?)
24.02.2023 15:04 Відповісти
геніальна ідея
24.02.2023 15:26 Відповісти
Одного путлера будет мало, там половину истребить нужно, они же насмотрелись всего по зомби-ящику !
24.02.2023 15:36 Відповісти
ПаРашка в одной картинке....


24.02.2023 15:11 Відповісти
США сприймає перемогу України як свою власну. Так і є, а мордор - спільний ворог людства.
24.02.2023 15:16 Відповісти
Сьогодні було багато промов від іноземних лідерів.
Не розумію, чому це зеленому лідору серенади ніхто не співає, а все Україні, та українському народу???
Що за неповага найвеличнішого...
24.02.2023 15:18 Відповісти
А почему бы тебе просто не сдохнуть?!
24.02.2023 15:38 Відповісти
Лєнка, це ти???
24.02.2023 16:08 Відповісти
Отож.
24.02.2023 16:13 Відповісти
Щось пригоженські шістки у вишиванках десь поділись?
24.02.2023 15:21 Відповісти
God bless America!!
24.02.2023 15:29 Відповісти
Никогда,никогда и ещё раз никогда!!!!!!!!!! Исторически многовековому больному народу,который заражает других проживающих с ними этого понять не дано.Только на практике может быть вылечится при распаде империи.
24.02.2023 15:34 Відповісти
Байден зараз президент України.
Принаймні він робить для нас стільки, скільки номінальний през навіть ніколи собі не уявляв.
24.02.2023 15:47 Відповісти
домашній шкідник не може навіть змусити себе набрати чесних людей в уже створені антикорупційні органи
бо ж боїться за себе і людей, яких привів у владу
Тому Байден зараз більше наш президент.
24.02.2023 15:50 Відповісти
А ви кого бачите ? путінського шута трампульчика ?
24.02.2023 16:24 Відповісти
і хто ж мене зомбував проти трампа ?
нагадайте, чи то не трамп називав крим російським ? чи то не трамп викликав зелю на коврика і втирав йому мирний план путінга ?
24.02.2023 17:06 Відповісти
Трамп - путінський ********, його МАГА вже відкрито топить за Z. Я думав це вже навіть самим тупим очевидно, виявляється ні... Нагадати як вони гнали на Байдена коли він попереджал про вторгнення?
24.02.2023 20:46 Відповісти
Боже! Деактивуй трампіздку-путініздку, яка робить нам нерви під усіма новинами про президента Байдена!
24.02.2023 17:18 Відповісти
Тетяно! Будьте трохи об'єктивнішою. Будь ласка!
показати весь коментар
Боже, бережи Україну від Байдена-президента

24.02.2023 23:19 Відповісти
Вам хтось особисто щось винен??? зобов'язаний???? якщо я сказав, що вас люблю це не означає що зобов'язаний одружитись,ви не шановна/ий спалились,ботік мимо тазіка....
25.02.2023 00:09 Відповісти
Не ****** ботік,проходи мимо то не твоє)
25.02.2023 00:24 Відповісти
1. Тут спілкуються усі з усіма. Кожен може висловити свою думку.
2. Трамп багато чого говорив і про путіна, якому він довіряє більше, ніж своїй розвідці,
і про Крим, де, він чув, розмовляють російською мовою, і що Україні треба домовлятися з
росією, і що Байден витрачає гроші на Україну.
3. Байден зумів об'єднати країни НАТО і створити широку коаліцію на підтримку України.
Допомога від США дуже суттєва для здатності України вистояти. Звичайно, треба більше і
сподіваємося на більше.
4. Українці дякують Байдену як чинному президенту Америки, що допомагає Україні.
Буде президент-республіканець - українці сподіватимуться на його допомогу. Більшість політиків-
республіканців на боці України, дякуємо їм.
5. Ваш допис на цій гілці виглядає як агітація "за - проти". Це просто зайве.
25.02.2023 01:36 Відповісти
Гаразд. Дякую.
25.02.2023 03:11 Відповісти
Я теж вже хочу зовнішне управління. Бо з цими керманичами ми будемо довго ще воювати...
24.02.2023 16:07 Відповісти
Це взагалі...народ воює, вмирає, а ці хабарники не можуть нормальне НАБУ створити
Поки піджопника з штатів не отримають
24.02.2023 16:25 Відповісти
Думайте про Україну, поважайте Україну.
24.02.2023 15:51 Відповісти
Вобщем: москаляку- на гіляку!
24.02.2023 16:28 Відповісти
Это значит, что к выборам старина Джо в следующем году собирается поставить Ф-16 и это обнадёживает.
24.02.2023 17:03 Відповісти
Дякую Вам Ви дійсно Президент своєї країни. Допомагаючи нам Ви допоможете всьому цивілізованому світу!!!!!!
24.02.2023 17:53 Відповісти
24.02.2023 17:56 Відповісти
Ось такими були заяви американських лідерів протягом попередньої половини століття:
1. Ми не підемо з Кореї без перемоги над комуністами.
2. Ми переможемо у В'єтнамі
3. Ми разом з грузинським народом до кінця.
4. Ми не залишимо Афганістан без повної перемоги над террористами з Талібану.
5. Ми звільнимо Сирію від режиму Асада.

Ні на що не натякаю, просто так навіяло...
24.02.2023 17:59 Відповісти
Дай будь-ласка цитати з англомовних, або україномовних
джерел по пунктах 1-5 з твого посту
24.02.2023 19:47 Відповісти
Мова ж не про цитування, а про загальну риторику. І ні для кого не секрет, що вона була саме такою... Ще про Лівію забув - там пообіцяли побудувати демократичне суспільство... і де воно там?
24.02.2023 21:20 Відповісти
Тобто ваш пост це суто ваша трактовка та ваше бачення тих політичних процесів, які ви перелічили, яка не має документальних підтверджень (цитат) з оригінальних англомовних джерел, або їх україномовних перекладів. Ну що ж добре, таким чином можна аналогічно фантазувати, що земля нібито пласка, а в урядах провідних країн сидять рептілоїди
24.02.2023 21:41 Відповісти
Сприймайте як хочете. Але слова і декларації американців дуже часто розходяться з ділом, і це факт. Сподіваюся, що не у випадку з Україною.
25.02.2023 08:01 Відповісти
Може повіримо Джо цього разу
24.02.2023 22:11 Відповісти
Тетяна, а кому ви хочете повірити цього разу?
24.02.2023 22:13 Відповісти
Хотілося б вірити, що заокеанський друг без подвійного дна і сам вірить у те, що обіцяє...
24.02.2023 22:20 Відповісти
Таня, а у твого москальського ***** є подвійне дно? Тобі в твоєму ЛуганДоні зараз комфортно? Тебе, Таня, влаштовують кадиркавці, які опускають ваших чмобіків ? Твої, Таня, лугандонскіє сєпари та їхні москальські хазяї всі подохнуть в Україні, так їм і перекажи при нагоді
24.02.2023 22:28 Відповісти
Чому ви вирішили, що ***** "мій"? також як і Лугандон? з ланцюга зірвалися чи вирішили всіх покусати? Я люблю всім серцем свою Україну, рашу вважаю ворогом і злом... але висловити свої сумніви маю право, живучи в демократичній державі, при чому ніколи не жила на окупованій частині...
04.03.2023 14:10 Відповісти
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою російських катів. Слава Україні!
24.02.2023 21:59 Відповісти
 
 