Байден: Україна ніколи не стане російською перемогою. Ніколи

Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе перемогти вільних людей.

Про це президент США Джо Байден пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не здолає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", - написав Байден.

Нагадаємо, США 24 лютого оголосили новий пакет військової допомоги для України, а також нові санкції проти Росії.