Є відчуття, що буде можливість отримати літаки F-16, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники вже навчаються на F-16, почався процес переговорів щодо надання Україні таких винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Різна зброя натівського або західного зразків була у дефіциті. Ми почали працювати над цим. Велика перемога - артилерія 155-го калібру, а потім HIMARS. Це була нова сторінка цієї війни, переможна сторінка. ... Броньована техніка, яка нам потрібна для захисту людей. Вона різна, БМП, БТР, танки різного рівня. Про танки навіть ніхто не хотів говорити. А потім ми знайшли момент, ключ, і щось восени ми зробили, щось дуже важливе, показали, що ми спроможні відвойовувати свої землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонщини та Херсона. Це були дуже важливі кроки, без цього у нас не було б успіху в інших нових видах зброї", - пояснив він.

Глава держави заявив, що ніхто в Україні раніше не уявляв, що будуть Patriot.

"Захист неба - це ППО і не тільки. Це ловці дронів. Також ми говоримо про літаки, це частина ППО. Партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це як захист нашого неба. Тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", - додав Зеленський.

Також, зазначив президент, на зустрічі з прем'єром Польщі Моравецьким відкрили можливість навчання на F-16.

"У нас є реальне відчуття, що з трьома європейськими державами буде можливість отримати ці навчання і літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін потрібен, хочемо пришвидшити процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", - підсумував він.

Також читайте: Мені все одно, що буде з Росією після поразки, - Зеленський