УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6271 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 655 20

Є відчуття, що буде можливість отримати літаки F-16, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники вже навчаються на F-16, почався процес переговорів щодо надання Україні таких винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Різна зброя натівського або західного зразків була у дефіциті. Ми почали працювати над цим. Велика перемога - артилерія 155-го калібру, а потім HIMARS. Це була нова сторінка цієї війни, переможна сторінка. ... Броньована техніка, яка нам потрібна для захисту людей. Вона різна, БМП, БТР, танки різного рівня. Про танки навіть ніхто не хотів говорити. А потім ми знайшли момент, ключ, і щось восени ми зробили, щось дуже важливе, показали, що ми спроможні відвойовувати свої землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонщини та Херсона. Це були дуже важливі кроки, без цього у нас не було б успіху в інших нових видах зброї", - пояснив він.

Глава держави заявив, що ніхто в Україні раніше не уявляв, що будуть Patriot.

"Захист неба - це ППО і не тільки. Це ловці дронів. Також ми говоримо про літаки, це частина ППО. Партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це як захист нашого неба. Тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", - додав Зеленський.

Також, зазначив президент, на зустрічі з прем'єром Польщі Моравецьким відкрили можливість навчання на F-16.

"У нас є реальне відчуття, що з трьома європейськими державами буде можливість отримати ці навчання і літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін потрібен, хочемо пришвидшити процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", - підсумував він.

Також читайте: Мені все одно, що буде з Росією після поразки, - Зеленський

Автор: 

авіація (4244) Зеленський Володимир (25153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
И в каком же месте он это видчувае?
Да он лучше Петросяна.Опять шырнулось.
показати весь коментар
24.02.2023 19:01 Відповісти
+9
Тріпло зелене. Ква-ква.
показати весь коментар
24.02.2023 19:06 Відповісти
+9
Сьогодні у у інтерв'ю ВВС Vолодимир https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський зізнався, що благав про зброю у інших, т.я. 3 роки тільки заробляв на асфальті та не озброював українську армію. А скоріше навпаки роззброював.
показати весь коментар
24.02.2023 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забути!
показати весь коментар
24.02.2023 19:01 Відповісти
є відчуття... можем отримати... Нічого конкретного, одне зелене брехливе болото
показати весь коментар
24.02.2023 19:01 Відповісти
И в каком же месте он это видчувае?
Да он лучше Петросяна.Опять шырнулось.
показати весь коментар
24.02.2023 19:01 Відповісти
Пошли как-то Василий Иванович с Петькой в баню. Моются Тут Василий
Иваныч и говорит - Петька, намыль мне спинку! Мылит Петька, и вдруг
говорит: Василь Иваныч, чуешь в жопе палец? Чую Петька, чую! А ручки-то
вот они!
Проходит неделя. Ссора забыта. Идут они опять в баню. Распарились.
Тут петька и говорит: Василь Иваныч - намыль спинку. Мылит Василь
Иваныч и говорит: Петька, чуешь в жопе гранату? Чую Василь Иваныч,
чую! А кольцо-то вот оно!
показати весь коментар
24.02.2023 20:18 Відповісти
Тріпло зелене. Ква-ква.
показати весь коментар
24.02.2023 19:06 Відповісти
Сьогодні у у інтерв'ю ВВС Vолодимир https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський зізнався, що благав про зброю у інших, т.я. 3 роки тільки заробляв на асфальті та не озброював українську армію. А скоріше навпаки роззброював.
показати весь коментар
24.02.2023 19:08 Відповісти
Це не президент..це постійний іспанський сором...
показати весь коментар
24.02.2023 19:13 Відповісти
Екстрасенс, *****.
показати весь коментар
24.02.2023 19:09 Відповісти
є-Відчуття - то новий проект по типу є-Оселя??

Хто до нього ділера пустив??
показати весь коментар
24.02.2023 19:11 Відповісти
ПреЗЕдент, намагається грати роль президента, )(ерово вдається.
показати весь коментар
24.02.2023 19:17 Відповісти
Лістая старую тєтрадь...
показати весь коментар
24.02.2023 19:35 Відповісти
Танки без поддержки авиации не имеют смысла!
показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
Самолеты без аэродромной инфрастуктуры тоже не имеют смысла.
показати весь коментар
24.02.2023 19:58 Відповісти
И в чем загвоздка? Вариантов с инфраструктурой множество.
Можно использовать базы наших соседей, пока активна фаза, лучше всего конечно строить свои.
показати весь коментар
24.02.2023 20:04 Відповісти
Та да, можно о на велосипеде с гранатометом на танки. Сопровождение РЛС вылета, боевое управление, частоты радиобмена, топливо, средства расшифровки полетных данных, боеприпасы, специалисты наземного персонала, аэродромные источники электропитания... Ту капец сколько ньюансов.
показати весь коментар
24.02.2023 20:13 Відповісти
У мене те ж є відчуття: якби ви менше патякали та піарились про можливе надання літаків, то наші пілоти б вже на них воювали.
показати весь коментар
24.02.2023 19:57 Відповісти
Десь напевне в квітні оголосять про навчання на f16 ти їх передачу в далекому майбутньому (як є з абрасами) і офіційно передадуть радянські літаки. Так ось натовські ми скоріше за все отримаємо осінню якщо нічого не поміняється...

Такий собі міні інсайд.
показати весь коментар
24.02.2023 20:24 Відповісти
"Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. ".."..А до нападу московитів НЕ МОЖНА було це усе починати ?
показати весь коментар
24.02.2023 20:55 Відповісти
 
 