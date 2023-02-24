УКР
Мені все одно, що буде з Росією після поразки, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що не думає про те, що буде з Росією після поразки у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Багато держав дійсно почали говорити про те, що буде після поразки (Росії. - Ред.). Я вважаю, що інформаційно це на користь України. Це важливо, що віра держав, віра лідерів, а значить суспільств. Це нам сигнал, що більшість держав, принаймні Європи, вірять в перемогу України. Значить поразку Москви. Питання головне: а що буде тоді з Росією. Чесно, мені все одно. ... Якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, про своїх людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства тощо... Вони були б багатою державою, бо вони природньо багата держава", - сказав він.

За словами Зеленського, всі адекватні держави думають, що б зробити для свого суспільства, а хтось думає, що б зробити проти інших.

"Тому це питання їхньої історії, їхнього майбутнього. І я не думаю про це. ... Я вважаю, що еліта, сам бізнес РФ, який абсолютно справедливо санкційований зараз, все це недовподоби цим людям, які дуже багаті. ... Але тепер всього цього, комфорту у них немає. У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб була не одна Росія, а було 20-40? Ви вважаєте, вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, коли все заблоковано, що вони не будуть думати, що їм робити всередині, як зберегти ці капітали? Вони самі розберуться. Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції на Росію і їхня еліта думатиме, що їм би такого зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою хотів сісти за стіл. Ми зацікавлені в цьому", - пояснив глава держави.

Зеленський Володимир (25153) росія (67242)
+26
А мені, як, вважаю, й переважній більшості українців,- не байдуже! Рашистська держава має взагалі зникнути з історичної та географічної мапи світу!
24.02.2023 18:48 Відповісти
+19
Ми вже знаємо, ти ж ,,какая разніца,, ходяча.
24.02.2023 18:48 Відповісти
+14
Та да, де ж ти будеш потім гастролювати кривляючись на сцені і називати Україну порноактрисою з термосом, та добувати електрику з майданівців.
24.02.2023 18:53 Відповісти
До яких пір буде цей пи₴діж?
24.02.2023 18:49 Відповісти
Сьогодні до закінчення прес-конференції.
24.02.2023 18:52 Відповісти
Оман позабув іпанат...
24.02.2023 18:50 Відповісти
Як раз не забув..якось прокинемось, а хтось в Омані..
24.02.2023 18:52 Відповісти
"щось ви куме 3.14здете, що ви не жонаті" ...

24.02.2023 18:52 Відповісти
Простий вчитель в заповідній зоні на Бірючому.
24.02.2023 19:01 Відповісти
Без разницы откуда бабло прийдёт,молодец, 73% так тоже считают.
А шо он победой считает,руины и трупы?
24.02.2023 18:53 Відповісти
Мені не байдуже. Хочу, аби рашисти масово сконали у важких муках. Геть усі.
24.02.2023 18:53 Відповісти
Так дуй і муч їх
24.02.2023 22:00 Відповісти
мислить не як президент краіни а як барига з привозу
24.02.2023 18:53 Відповісти
Тобто стратегічне мислення відсутнє.
24.02.2023 18:55 Відповісти
24.02.2023 19:01 Відповісти
його в цього ніколи і не було !!! нажаль ...





24.02.2023 19:01 Відповісти
А як же "свати" і вся інша муйня, заради яких ти, Володя, старався?
24.02.2023 18:55 Відповісти
Усе це тупа великодержавна кацапська імперська пропаганда яку 95-анал знімав на кацапські гроші !!!

https://youtu.be/wxOivBLGCGs?t=15
24.02.2023 19:08 Відповісти
рівень президента - Вуйко з хутора.
24.02.2023 18:56 Відповісти
Зато нам не всё равно. Если параша сохранится, то нас ждут очередные Дерьмаки и прочие гниды, которые будут подрывать Украину изнутри по указке очередного Ху#ла. Поэтому параша должна быть полностью УНИЧТОЖЕНА до последнего вонючего лишнехромосомного парашника.
24.02.2023 18:56 Відповісти
24.02.2023 19:05 Відповісти
За что же вы так не любите города Англии и США. Там же живут миллионы ни в чем не повинных людей. С чего вы вдруг решили, что они должны умерить из-за вас?
24.02.2023 22:44 Відповісти
Я их как раз люблю, поэтому ВСЕ города параши должны быть уничтожены превентивным термоядерным удором, как и все их ракеты, подводные лодки и авиация.
25.02.2023 12:16 Відповісти
Превентивный удар в условиях глобальных спутниковых сетей не возможен. Поэтому я и удивлен, что вы желаете смерти английским и американским городам. Большая часть их людей живет в раю и мне просто странно, что вы так мечтаете по скорее покончить с их счастливой жизнинью. Что они вам сделали? И так помагают, чем могут.
25.02.2023 18:57 Відповісти
Ещё как возможен. Есть источники на английском.
Приводить здесь не буду, чтобы не давать кацапам лишней инфы.
25.02.2023 19:15 Відповісти
Не возможен, США и рф сделали все, что бы этого не допустить. Привинтивный удар например возможен по Китайским яо, потому что они до сих пор на уровне 60 годов, все станционарное и в шахтах. А у американцев и русских подлодки и самолеты на дежурстве, отследить то трудно, а уж быстро уничтожить соврешенно точно не вариант. Ну вот например американцы с 50 годов ******** уже около 10 боеголовок в атлантике. Как раз потому что ходят на дежурство с боевым оружием, а не макетами. У русаков это засекречено, но такая же ситуация совершенно точно. А раз все выходят на дежурство с настоящим яо, то намеренья вполне себе серьездные, никто ***** шутить не собирается. Поэтому никто из-за Украины не будет устраивать ядерную войну, успокойтесь и перестаньте желать смерти от термояда англосаксам.
25.02.2023 19:30 Відповісти
Ядерную войну (а вернее- односторонее и тотальное уничтожение параши) надо устроить не из-за Украины, а для того, чтобы не погибло всё человечество. А это на 100% будет, если параша ударит первой.
25.02.2023 21:23 Відповісти
Хватит пытаться превознисти этот замес между вами и русскими на мировой уровень. Большой бизнес бошей, франков, янки и русаков только и мечтает о том, что бы поскорее все закончилось и они опят смогут торговать между собой.
25.02.2023 21:31 Відповісти
А кто вы по национальности и как оказались в Латвии (если это не VPN)? Только честно.
25.02.2023 21:48 Відповісти
Папа поляк, мама на половину украинка, на половину русская. В Латвии в попытках наладить бизнес по продаже пресованных блоков для ростопки, ибо когда началась война все сдохло. Ищем новых поставщиков.
25.02.2023 21:54 Відповісти
В Латвию когда переехали?
25.02.2023 22:06 Відповісти
И ещё ответьте на вопрос: что и когда (сколько лет назад) вы слышали или читали за Пыталовский район и за то, что "латгальцы тоже русские"? Я вам утром отвечу, т.к. сегодня дела ещё...
25.02.2023 22:17 Відповісти
Почему то Сралину было не все равно и другим странам тоже,что будет с Германией.
Ну да,у них же на пианино президенты не играли.
24.02.2023 18:58 Відповісти
он ориентируется на безмозглую часть общества, на своих избирателей, те тоже живут одним днем по-приколу...
24.02.2023 19:01 Відповісти
"якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, про своїх людей, щоб вони не були жебраками.."- бубочка, ви меня умiляєте. так це вiн чеше про себе зi "слугами", чи про рф-iю ?
24.02.2023 19:03 Відповісти
Зє нічим не відрізняється з поміж інших дегенератів - живе одним днем.
24.02.2023 19:03 Відповісти
Якщо кацапистан не розвалити, то наступні покоління українців знову будуть потерпати від кацапа, так що не повинно бути всеодно, якщо хоч трохи смальцю є у голові блазня.
24.02.2023 19:14 Відповісти
Очередной ваЗЕлиновский пи ...ш рассчитанный на ЗЕбилв, а киностудии в маЦкве с офшорами, под руководством шефиров, а майно в Крыму и ПИ ..раше, а сваты и т.д все равно ему, было бы всеравно давно избавился бы от фсбэшного завхоза Елдака поставленного патрушевым в замен на сохранение выше перечисленного...
24.02.2023 19:05 Відповісти
а я вот переживаю,спать не могу
24.02.2023 19:07 Відповісти
А напрасно. Впрочем, дальше собственного носа он не видит и не слышит. Американцам было не все-равно и мир получил современную Германию, а не четвертый рейх. А это большая разница.
24.02.2023 19:15 Відповісти
Вот из-за такого подхода была проcpана подготовка к 24.02.2022, что привело к многочисленным жертвам и быстрой потере территорий.
24.02.2023 19:23 Відповісти
А куди ж ти скоморошнічати будеш їздити? Твої квартальні жартики якось не рубили капусту в Україні. Більше в рази по Кацапії збиралось на висміюванні українства.
24.02.2023 20:08 Відповісти
Буба виявляється будує в Україні вільне, демократічне суспільство?
Свободу слова на едином марафоне, демократію, розмовляя сам с собой на камеру...
Немає сіл його поливати лайном...
Сподіваюся він здогадается про наше ставлення до нього та залише посаду достроково
24.02.2023 21:17 Відповісти
Ставлю лайк, але мені особисто не все одно, я хочу щоб росія залишилася...
показати весь коментар
25.02.2023 08:53 Відповісти
 
 