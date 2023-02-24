Мені все одно, що буде з Росією після поразки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що не думає про те, що буде з Росією після поразки у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Багато держав дійсно почали говорити про те, що буде після поразки (Росії. - Ред.). Я вважаю, що інформаційно це на користь України. Це важливо, що віра держав, віра лідерів, а значить суспільств. Це нам сигнал, що більшість держав, принаймні Європи, вірять в перемогу України. Значить поразку Москви. Питання головне: а що буде тоді з Росією. Чесно, мені все одно. ... Якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, про своїх людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства тощо... Вони були б багатою державою, бо вони природньо багата держава", - сказав він.

За словами Зеленського, всі адекватні держави думають, що б зробити для свого суспільства, а хтось думає, що б зробити проти інших.

"Тому це питання їхньої історії, їхнього майбутнього. І я не думаю про це. ... Я вважаю, що еліта, сам бізнес РФ, який абсолютно справедливо санкційований зараз, все це недовподоби цим людям, які дуже багаті. ... Але тепер всього цього, комфорту у них немає. У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб була не одна Росія, а було 20-40? Ви вважаєте, вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, коли все заблоковано, що вони не будуть думати, що їм робити всередині, як зберегти ці капітали? Вони самі розберуться. Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції на Росію і їхня еліта думатиме, що їм би такого зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою хотів сісти за стіл. Ми зацікавлені в цьому", - пояснив глава держави.

Читайте: Війна в Україні показала слабкість міжнародних інституцій, потрібна інша інфраструктура безпеки, - Зеленський