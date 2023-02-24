РУС
4 904 44

Мне все равно, что будет с Россией после поражения, – Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сказал, что не думает о том, что будет с Россией после поражения в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Многие государства действительно начали говорить о том, что будет после поражения (России. - Ред.). Я считаю, что информационно это в пользу Украины. Это важно, что вера государств, вера лидеров, а значит обществ. Это нам сигнал, что большинство государств, по крайней мере Европы, верят в победу Украины. Значит, поражение Москвы. Вопрос главный: а что будет тогда с Россией. Честно, мне все равно... Если бы они думали о своей свободе слова, демократии, о своих людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и тому подобное... Они были бы богатым государством, потому что они, естественно, богатое государство", - сказал он.

По словам Зеленского, все адекватные государства думают, что бы сделать для своего общества, а кто-то думает, что бы сделать против других.

"Поэтому это вопрос их истории, их будущего. И я не думаю об этом. ... Я считаю, что элита, сам бизнес РФ, который абсолютно справедливо санкционирован сейчас, все это не нравится этим людям, которые очень богаты. ... Но теперь всего этого, комфорта у них нет. У них есть то, что остается в России. Вы считаете, что они позволят, чтобы была не одна Россия, а было 20-40? Вы считаете, они будут делиться своим бизнесом? Вы считаете, когда все заблокировано, что они не будут думать, что им делать внутри, как сохранить эти капиталы? Они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции на Россию и их элита будет думать, что им бы такого сделать внутри государства, чтобы с их новой политикой хотел сесть за стол. Мы заинтересованы в этом", - объяснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя задача – не допустить ослабления поддержки Украины в мире, - Зеленский

Топ комментарии
+26
А мені, як, вважаю, й переважній більшості українців,- не байдуже! Рашистська держава має взагалі зникнути з історичної та географічної мапи світу!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:48 Ответить
+19
Ми вже знаємо, ти ж ,,какая разніца,, ходяча.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:48 Ответить
+14
Та да, де ж ти будеш потім гастролювати кривляючись на сцені і називати Україну порноактрисою з термосом, та добувати електрику з майданівців.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До яких пір буде цей пи₴діж?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:49 Ответить
Сьогодні до закінчення прес-конференції.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:52 Ответить
Оман позабув іпанат...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:50 Ответить
Як раз не забув..якось прокинемось, а хтось в Омані..
показать весь комментарий
24.02.2023 18:52 Ответить
"щось ви куме 3.14здете, що ви не жонаті" ...

показать весь комментарий
24.02.2023 18:52 Ответить
Простий вчитель в заповідній зоні на Бірючому.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
Без разницы откуда бабло прийдёт,молодец, 73% так тоже считают.
А шо он победой считает,руины и трупы?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:53 Ответить
Мені не байдуже. Хочу, аби рашисти масово сконали у важких муках. Геть усі.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:53 Ответить
Так дуй і муч їх
показать весь комментарий
24.02.2023 22:00 Ответить
мислить не як президент краіни а як барига з привозу
показать весь комментарий
24.02.2023 18:53 Ответить
Тобто стратегічне мислення відсутнє.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:55 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
його в цього ніколи і не було !!! нажаль ...





показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
А як же "свати" і вся інша муйня, заради яких ти, Володя, старався?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:55 Ответить
Усе це тупа великодержавна кацапська імперська пропаганда яку 95-анал знімав на кацапські гроші !!!

https://youtu.be/wxOivBLGCGs?t=15
показать весь комментарий
24.02.2023 19:08 Ответить
рівень президента - Вуйко з хутора.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:56 Ответить
Зато нам не всё равно. Если параша сохранится, то нас ждут очередные Дерьмаки и прочие гниды, которые будут подрывать Украину изнутри по указке очередного Ху#ла. Поэтому параша должна быть полностью УНИЧТОЖЕНА до последнего вонючего лишнехромосомного парашника.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:56 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 19:05 Ответить
За что же вы так не любите города Англии и США. Там же живут миллионы ни в чем не повинных людей. С чего вы вдруг решили, что они должны умерить из-за вас?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:44 Ответить
Я их как раз люблю, поэтому ВСЕ города параши должны быть уничтожены превентивным термоядерным удором, как и все их ракеты, подводные лодки и авиация.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:16 Ответить
Превентивный удар в условиях глобальных спутниковых сетей не возможен. Поэтому я и удивлен, что вы желаете смерти английским и американским городам. Большая часть их людей живет в раю и мне просто странно, что вы так мечтаете по скорее покончить с их счастливой жизнинью. Что они вам сделали? И так помагают, чем могут.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:57 Ответить
Ещё как возможен. Есть источники на английском.
Приводить здесь не буду, чтобы не давать кацапам лишней инфы.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:15 Ответить
Не возможен, США и рф сделали все, что бы этого не допустить. Привинтивный удар например возможен по Китайским яо, потому что они до сих пор на уровне 60 годов, все станционарное и в шахтах. А у американцев и русских подлодки и самолеты на дежурстве, отследить то трудно, а уж быстро уничтожить соврешенно точно не вариант. Ну вот например американцы с 50 годов ******** уже около 10 боеголовок в атлантике. Как раз потому что ходят на дежурство с боевым оружием, а не макетами. У русаков это засекречено, но такая же ситуация совершенно точно. А раз все выходят на дежурство с настоящим яо, то намеренья вполне себе серьездные, никто ***** шутить не собирается. Поэтому никто из-за Украины не будет устраивать ядерную войну, успокойтесь и перестаньте желать смерти от термояда англосаксам.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:30 Ответить
Ядерную войну (а вернее- односторонее и тотальное уничтожение параши) надо устроить не из-за Украины, а для того, чтобы не погибло всё человечество. А это на 100% будет, если параша ударит первой.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:23 Ответить
Хватит пытаться превознисти этот замес между вами и русскими на мировой уровень. Большой бизнес бошей, франков, янки и русаков только и мечтает о том, что бы поскорее все закончилось и они опят смогут торговать между собой.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:31 Ответить
А кто вы по национальности и как оказались в Латвии (если это не VPN)? Только честно.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:48 Ответить
Папа поляк, мама на половину украинка, на половину русская. В Латвии в попытках наладить бизнес по продаже пресованных блоков для ростопки, ибо когда началась война все сдохло. Ищем новых поставщиков.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:54 Ответить
В Латвию когда переехали?
показать весь комментарий
25.02.2023 22:06 Ответить
И ещё ответьте на вопрос: что и когда (сколько лет назад) вы слышали или читали за Пыталовский район и за то, что "латгальцы тоже русские"? Я вам утром отвечу, т.к. сегодня дела ещё...
показать весь комментарий
25.02.2023 22:17 Ответить
Почему то Сралину было не все равно и другим странам тоже,что будет с Германией.
Ну да,у них же на пианино президенты не играли.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:58 Ответить
он ориентируется на безмозглую часть общества, на своих избирателей, те тоже живут одним днем по-приколу...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
"якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, про своїх людей, щоб вони не були жебраками.."- бубочка, ви меня умiляєте. так це вiн чеше про себе зi "слугами", чи про рф-iю ?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:03 Ответить
Зє нічим не відрізняється з поміж інших дегенератів - живе одним днем.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:03 Ответить
Якщо кацапистан не розвалити, то наступні покоління українців знову будуть потерпати від кацапа, так що не повинно бути всеодно, якщо хоч трохи смальцю є у голові блазня.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:14 Ответить
Очередной ваЗЕлиновский пи ...ш рассчитанный на ЗЕбилв, а киностудии в маЦкве с офшорами, под руководством шефиров, а майно в Крыму и ПИ ..раше, а сваты и т.д все равно ему, было бы всеравно давно избавился бы от фсбэшного завхоза Елдака поставленного патрушевым в замен на сохранение выше перечисленного...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:05 Ответить
а я вот переживаю,спать не могу
показать весь комментарий
24.02.2023 19:07 Ответить
А напрасно. Впрочем, дальше собственного носа он не видит и не слышит. Американцам было не все-равно и мир получил современную Германию, а не четвертый рейх. А это большая разница.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:15 Ответить
Вот из-за такого подхода была проcpана подготовка к 24.02.2022, что привело к многочисленным жертвам и быстрой потере территорий.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:23 Ответить
А куди ж ти скоморошнічати будеш їздити? Твої квартальні жартики якось не рубили капусту в Україні. Більше в рази по Кацапії збиралось на висміюванні українства.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:08 Ответить
Буба виявляється будує в Україні вільне, демократічне суспільство?
Свободу слова на едином марафоне, демократію, розмовляя сам с собой на камеру...
Немає сіл його поливати лайном...
Сподіваюся він здогадается про наше ставлення до нього та залише посаду достроково
показать весь комментарий
24.02.2023 21:17 Ответить
Ставлю лайк, але мені особисто не все одно, я хочу щоб росія залишилася...
лише у підручнику з історії
показать весь комментарий
25.02.2023 08:53 Ответить
 
 