Мне все равно, что будет с Россией после поражения, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что не думает о том, что будет с Россией после поражения в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Многие государства действительно начали говорить о том, что будет после поражения (России. - Ред.). Я считаю, что информационно это в пользу Украины. Это важно, что вера государств, вера лидеров, а значит обществ. Это нам сигнал, что большинство государств, по крайней мере Европы, верят в победу Украины. Значит, поражение Москвы. Вопрос главный: а что будет тогда с Россией. Честно, мне все равно... Если бы они думали о своей свободе слова, демократии, о своих людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и тому подобное... Они были бы богатым государством, потому что они, естественно, богатое государство", - сказал он.

По словам Зеленского, все адекватные государства думают, что бы сделать для своего общества, а кто-то думает, что бы сделать против других.

"Поэтому это вопрос их истории, их будущего. И я не думаю об этом. ... Я считаю, что элита, сам бизнес РФ, который абсолютно справедливо санкционирован сейчас, все это не нравится этим людям, которые очень богаты. ... Но теперь всего этого, комфорта у них нет. У них есть то, что остается в России. Вы считаете, что они позволят, чтобы была не одна Россия, а было 20-40? Вы считаете, они будут делиться своим бизнесом? Вы считаете, когда все заблокировано, что они не будут думать, что им делать внутри, как сохранить эти капиталы? Они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции на Россию и их элита будет думать, что им бы такого сделать внутри государства, чтобы с их новой политикой хотел сесть за стол. Мы заинтересованы в этом", - объяснил глава государства.

