Моя задача – не допустить ослабления поддержки Украины в мире, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что его главная задача – недопущение ослабления международной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя задача как президента, лидера страны ни в коем случае не допустить ослабления поддержки Украины. Я считаю, что единство, объединение мира – главная моя задача", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил важность донесения до мира, что "это не наша война, мы боремся за всех вас".

"И еще, что не эта война привела к кризису, это РФ специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину. Моя задача – делать все, чтобы не ослабла поддержка мира для Украины", – заявил Зеленский.

Дають народу і державі, а не особисто тобі. Бо дєрьмакам і татаровим точно ніхто нічого б не дав...
24.02.2023 18:48 Ответить
Це саме тому ти постійно критикував західних друзів у малій допомозі, призначав у Болгарію послів "з досвідом" і т.д.?
24.02.2023 18:50 Ответить
як не допустити ??? яйуцями для армії на 17 грн./шт , картоплею по 22 грн/кг ??? корукцією по усій вертикалі влади, безпріделом у ВР ??? чи може знищенням місцевого самовряддування в Чернігові, Полтаві ???

https://youtu.be/am5rEpgi9Nc

https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
24.02.2023 18:50 Ответить
Людина робить все, що може, на що мозоку вистачає.
24.02.2023 18:53 Ответить
татаров, дєрьмак, смірнов, сухачов... ще перелічити зашкварених виродків із оточення зеленого кондома, із-за яких міжнародна допомога слабка?
24.02.2023 18:55 Ответить
Твоє головне завдання не мішати перемагати ворога
24.02.2023 18:56 Ответить
На пресконференції Зеленський перерахував пофамільно ,
хто сьогодні потужньо працює на перемомогу -
це Єрмак , він особисто і інші члени ОП
і жодного слова не сказав про нашу армію , волонтерів і звичайних людей 😠
24.02.2023 19:06 Ответить
А діє так,що його завдання зосім навпаки
24.02.2023 19:06 Ответить
 
 