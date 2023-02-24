Моя задача – не допустить ослабления поддержки Украины в мире, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что его главная задача – недопущение ослабления международной поддержки Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя задача как президента, лидера страны ни в коем случае не допустить ослабления поддержки Украины. Я считаю, что единство, объединение мира – главная моя задача", - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил важность донесения до мира, что "это не наша война, мы боремся за всех вас".
"И еще, что не эта война привела к кризису, это РФ специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину. Моя задача – делать все, чтобы не ослабла поддержка мира для Украины", – заявил Зеленский.
хто сьогодні потужньо працює на перемомогу -
це Єрмак , він особисто і інші члени ОП
і жодного слова не сказав про нашу армію , волонтерів і звичайних людей 😠