Моя задача – не допустить ослабления поддержки Украины в мире, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что его главная задача – недопущение ослабления международной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя задача как президента, лидера страны ни в коем случае не допустить ослабления поддержки Украины. Я считаю, что единство, объединение мира – главная моя задача", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил важность донесения до мира, что "это не наша война, мы боремся за всех вас".

"И еще, что не эта война привела к кризису, это РФ специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину. Моя задача – делать все, чтобы не ослабла поддержка мира для Украины", – заявил Зеленский.

