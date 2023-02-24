РУС
Война в Украине показала слабость международных институций, нужна другая инфраструктура безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины показала слабость международных институтов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Знаете, от какого ответа от многих институтов я устал? "У нас не тот мандат". То есть не универсальный мандат, не универсальный доступ, не универсальная организация. Но, впрочем, в какой-то момент поломали - ООН во главе с Гутеррешем, я ему очень благодарен... и вместе с турками работали и сделали этот коридор. И все же наше зерно поехало", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война демонстрирует слабые места не только в Украине, но и в ЕС, и на континенте в целом, и в международных учреждениях.

"Другая инфраструктура безопасности точно придет с победой в этой войне", – считает Зеленский.

Зеленский Владимир (21568) ООН (4227)
+7
На свої слабкості подивись.
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
+7
Дивлюся на тези, в основному посил такий - всі навколо погані, інституції погані, союзники боягузи, нато погане, світопорядок поганий, один я хороший. Така пресконференція тільки в мінус ,краще б мовчав.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:39 Ответить
+7
Це все аналізують партнери та посли в Україні. Потім буде аналітика.Не все вони зможуть перекласти,бо логіки в реченнях буває обмаль.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:43 Ответить
Це так ! Тобі треба тільки золотий ярлик на князювання від Путлера. Років на 25.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:37 Ответить
На свої слабкості подивись.
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
Дуже багато думок, прямо в ударі сьогодні Курнув?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
Нюхнув..он носа постійно тре
показать весь комментарий
24.02.2023 18:48 Ответить
Єрмак недогледів, пішов на лєопарди подивитись.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:53 Ответить
інфраструктура??? дороги в ООН треба поремонтувати? якеа нах інфраструктура??? ЗЕбіл їб*чий
показать весь комментарий
24.02.2023 18:39 Ответить
Дивлюся на тези, в основному посил такий - всі навколо погані, інституції погані, союзники боягузи, нато погане, світопорядок поганий, один я хороший. Така пресконференція тільки в мінус ,краще б мовчав.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:39 Ответить
Це все аналізують партнери та посли в Україні. Потім буде аналітика.Не все вони зможуть перекласти,бо логіки в реченнях буває обмаль.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:43 Ответить
хотіла пожартувати про фортепіано і сталеві бубенці, але втримаюсь.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:44 Ответить
Так і ми погані)
показать весь комментарий
24.02.2023 18:49 Ответить
Це він про тарана чи прокурорів на 100% своїх???
Просто Українцям відвести війська і перестать стрелять…
показать весь комментарий
24.02.2023 18:39 Ответить
Російською не хрипить і не шипить.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:41 Ответить
То це хибне твое очікування і до тебе тійде черга
показать весь комментарий
24.02.2023 18:45 Ответить
Це говорить той, хто угробив оборону своєї країни
показать весь комментарий
24.02.2023 18:46 Ответить
Есть подозрения что рашисты готовят провокацию на выходные.

1 - Пропали из сети все тролли - как правило, затишье троллей говорит о проведении инструктажа относительно новых методичек.
2 - Выходные дни кремлевские упыри используют для провокаций так как все западные политики выходные, а значит и быстрых заявлений не будет. Этот просвет рашисты часто используют для гадостей.

Украинцам необходимо критически относится ко всем событиям тем более во время эпохи хайпа который рашисты используют для своих вбросов.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:46 Ответить
Доречі..Ви таки праві, я то думаю - за сьогодні ще мене ніхто не обматюкав
показать весь комментарий
24.02.2023 18:51 Ответить
А ще війна показала недолугість цієї влади, яка дерибанила країну замість того, щоб зміцнювати її спроможність до захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів (наприклад, ОПЖЗ чи, так звана, партія Слуга народу).
показать весь комментарий
24.02.2023 18:57 Ответить
Війна в Україні показала, що все вирішує незламний народ, а вже правителі, якими б вони і ким не були, для свого збереження будуть плентатися позаду народу (за народом) і постійно перефарбовуватися і перевзуватися.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:58 Ответить
Короче, в усьому винні міжнародні інституції. Будь-яка країна, а особливо позаблокова, повинна дбати про власний захист в першу чергу сама, а також це один із основних обов'язків президента - оборона і національна безпека. Які можуть бути претензії до "інституцій" і чужих країн в людини, яка будучи президентом сама для оборони своєї ж країни не зробила нічого?
ООН - це площадка для діалогів. Будапешт - просто декларація поваги до суверенітету, ні до чого не зобовязуючий документ.
Єдина організація з принципом "один за всіх" і більш менш чіткими механізмами захисту і колективної безпеки - НАТО. Хто б там що не говорив, але НАТО - це гарантія безпеки і ненападу РФ, і маленькі країни Прибалтики цьому чудовий приклад. Але ми не є його членом і навіть після 2014 року мінімум третина мудрого наріта виступала проти вступу, а в 2019 з величезним відривом проголосували проти пронатівського президента.
Так що і президенту, і простим мудрим вкраїнчикам не варто в чомусь кивати на не такий Захід і якіст інституції.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:08 Ответить
 
 