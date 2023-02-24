Война в Украине показала слабость международных институций, нужна другая инфраструктура безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины показала слабость международных институтов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Знаете, от какого ответа от многих институтов я устал? "У нас не тот мандат". То есть не универсальный мандат, не универсальный доступ, не универсальная организация. Но, впрочем, в какой-то момент поломали - ООН во главе с Гутеррешем, я ему очень благодарен... и вместе с турками работали и сделали этот коридор. И все же наше зерно поехало", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война демонстрирует слабые места не только в Украине, но и в ЕС, и на континенте в целом, и в международных учреждениях.

"Другая инфраструктура безопасности точно придет с победой в этой войне", – считает Зеленский.

Читайте: Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский