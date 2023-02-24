Война в Украине показала слабость международных институций, нужна другая инфраструктура безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины показала слабость международных институтов.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Знаете, от какого ответа от многих институтов я устал? "У нас не тот мандат". То есть не универсальный мандат, не универсальный доступ, не универсальная организация. Но, впрочем, в какой-то момент поломали - ООН во главе с Гутеррешем, я ему очень благодарен... и вместе с турками работали и сделали этот коридор. И все же наше зерно поехало", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что война демонстрирует слабые места не только в Украине, но и в ЕС, и на континенте в целом, и в международных учреждениях.
"Другая инфраструктура безопасности точно придет с победой в этой войне", – считает Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
Просто Українцям відвести війська і перестать стрелять…
1 - Пропали из сети все тролли - как правило, затишье троллей говорит о проведении инструктажа относительно новых методичек.
2 - Выходные дни кремлевские упыри используют для провокаций так как все западные политики выходные, а значит и быстрых заявлений не будет. Этот просвет рашисты часто используют для гадостей.
Украинцам необходимо критически относится ко всем событиям тем более во время эпохи хайпа который рашисты используют для своих вбросов.
ООН - це площадка для діалогів. Будапешт - просто декларація поваги до суверенітету, ні до чого не зобовязуючий документ.
Єдина організація з принципом "один за всіх" і більш менш чіткими механізмами захисту і колективної безпеки - НАТО. Хто б там що не говорив, але НАТО - це гарантія безпеки і ненападу РФ, і маленькі країни Прибалтики цьому чудовий приклад. Але ми не є його членом і навіть після 2014 року мінімум третина мудрого наріта виступала проти вступу, а в 2019 з величезним відривом проголосували проти пронатівського президента.
Так що і президенту, і простим мудрим вкраїнчикам не варто в чомусь кивати на не такий Захід і якіст інституції.