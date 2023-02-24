Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский
Президента Зеленского разочаровали чиновники, выехавшие из городов в начале полномасштабного вторжения вместо того, чтобы защищать их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Кто разочаровал. Все те, кто уехал с 24 числа. Все выехавшие из Киева. те, кто выезжали из городов, сел, которые должны управлять государством, или охранять его, драться за него. Все эти люди меня разочаровали", – сказал он.
Также глава государства ответил на вопрос о своей самой большой ошибке во время войны.
"Моя самая большая ошибка... Мне кажется, их было достаточно. Я ежедневно делаю с утра до ночи выбор, я живой человек. Каждый день я наверняка ошибаюсь. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было роковых ошибок. Из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, могу его потерять с вами. Слава Богу, такой ошибки не было, - добавил Зеленский.
Ну а год назад те, кто сейчас гнет пальцы и даже пытается хамить или что-то указывать военным, дружно и качественно портили воздух, прикинувшись зеленым салатом или луком, такая у них была петрушка. Самые отважные из них, спустя несколько недель, объявились на Западе Украины, где мощно держали оборону, кто правой, а кто даже левой рукой. А вообще, подавать признаки жизни они стали только после того, как враг был разбит и обращен в бегство от Киева. Вся остальная, нормальная Украина, встала на защиту своей земли, кто как мог и как умел.
разве разруха страны, гибель сотен тысяч и чужина для миллионов - это роковые ошибки ?! Так - ерунда....
У вас милок просто на два пожизненных срока ошибок...а чтоб роковые - ни-ни.... На роковые запрет. А сидеть придётся.
його навіть не цікавить скількох людей він розчарував
Каким он был таким остался...
Самолюбивым нарциссом, притворным, злобным , мстительным.
Вижу в нем подобие Путина
А если бы ему еще задавал вопросы Бутусов, он бы сорвался на крик и топанье ногами?
Да не болен ли он? Псхически.
Публилий Сир
Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
(Не перекладаю, бо губиться колорит).
Однім із пунктів вироку суду повинно бути забов'язання читати самому або іншими йому всі ці критичні ,знущальні коментарі на його адресу!
Шаміль становиться посеред Востока, починає точить ножа.
Шаміль (наспівує). На горє Шаміль стоїть а-а-а-а-а, ножі-шашки точи-ить, а внизу народ стоїть а-а-а-а-а, на Шаміля - "ай какой маладє-єц!"...
© Лесь Подерв'янський "Восток"
Политика "взглянуть в глаза Путину", которую вводили Ермак и Зеленский, оказалась полностью ошибочной и выгодной для РФ, которая готовилась напасть под прикрытием успокаивающих заявлений украинской власти.
Она стала трагедией для миллионов украинцев, за которую власть должна нести ответственность, отметил Бутусов.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/otvetyi-na-voprosyi-spartts-vazhnyi-ne-tolko-dlya-kongressa-ih-dolzhnyi-uslyishat-ukraintsyi-butusov.htm
Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?
Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".