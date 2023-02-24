Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский

Президента Зеленского разочаровали чиновники, выехавшие из городов в начале полномасштабного вторжения вместо того, чтобы защищать их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Кто разочаровал. Все те, кто уехал с 24 числа. Все выехавшие из Киева. те, кто выезжали из городов, сел, которые должны управлять государством, или охранять его, драться за него. Все эти люди меня разочаровали", – сказал он.

Также глава государства ответил на вопрос о своей самой большой ошибке во время войны.

"Моя самая большая ошибка... Мне кажется, их было достаточно. Я ежедневно делаю с утра до ночи выбор, я живой человек. Каждый день я наверняка ошибаюсь. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было роковых ошибок. Из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, могу его потерять с вами. Слава Богу, такой ошибки не было, - добавил Зеленский.

