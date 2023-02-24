Помилок у мене було достатньо, головне, щоб не було фатальних, - Зеленський
Президента Зеленського розчарували чиновники, які виїхали з міст на початку повномасштабного вторгнення, замість того, щоб захищати їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".
"Хто розчарував. Всі ті, хто поїхали з 24 числа. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - сказав він.
Також глава держави відповів на питання про свою найбільшу помилку під час війни.
"Моя найбільша помилка... Мені здається, їх було достатньо. Я щоденно роблю з ранку до ночі вибір, я жива людина. Щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що помиляюсь. Головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок. Через які я, гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=0sEj1JRzX4Q
...
Ну а год назад те, кто сейчас гнет пальцы и даже пытается хамить или что-то указывать военным, дружно и качественно портили воздух, прикинувшись зеленым салатом или луком, такая у них была петрушка. Самые отважные из них, спустя несколько недель, объявились на Западе Украины, где мощно держали оборону, кто правой, а кто даже левой рукой. А вообще, подавать признаки жизни они стали только после того, как враг был разбит и обращен в бегство от Киева. Вся остальная, нормальная Украина, встала на защиту своей земли, кто как мог и как умел.
...
разве разруха страны, гибель сотен тысяч и чужина для миллионов - это роковые ошибки ?! Так - ерунда....
У вас милок просто на два пожизненных срока ошибок...а чтоб роковые - ни-ни.... На роковые запрет. А сидеть придётся.
його навіть не цікавить скількох людей він розчарував
Каким он был таким остался...
Самолюбивым нарциссом, притворным, злобным , мстительным.
Вижу в нем подобие Путина
А если бы ему еще задавал вопросы Бутусов, он бы сорвался на крик и топанье ногами?
Да не болен ли он? Псхически.
Публилий Сир
Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
(Не перекладаю, бо губиться колорит).
Однім із пунктів вироку суду повинно бути забов'язання читати самому або іншими йому всі ці критичні ,знущальні коментарі на його адресу!
Шаміль становиться посеред Востока, починає точить ножа.
Шаміль (наспівує). На горє Шаміль стоїть а-а-а-а-а, ножі-шашки точи-ить, а внизу народ стоїть а-а-а-а-а, на Шаміля - "ай какой маладє-єц!"...
© Лесь Подерв'янський "Восток"
Политика "взглянуть в глаза Путину", которую вводили Ермак и Зеленский, оказалась полностью ошибочной и выгодной для РФ, которая готовилась напасть под прикрытием успокаивающих заявлений украинской власти.
Она стала трагедией для миллионов украинцев, за которую власть должна нести ответственность, отметил Бутусов.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/otvetyi-na-voprosyi-spartts-vazhnyi-ne-tolko-dlya-kongressa-ih-dolzhnyi-uslyishat-ukraintsyi-butusov.htm
Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?
Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".