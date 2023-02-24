УКР
Помилок у мене було достатньо, головне, щоб не було фатальних, - Зеленський

зеленський

Президента Зеленського розчарували чиновники, які виїхали з міст на початку повномасштабного вторгнення, замість того, щоб захищати їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Хто розчарував. Всі ті, хто поїхали з 24 числа. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - сказав він.

Також глава держави відповів на питання про свою найбільшу помилку під час війни.

"Моя найбільша помилка... Мені здається, їх було достатньо. Я щоденно роблю з ранку до ночі вибір, я жива людина. Щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що помиляюсь. Головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок. Через які я, гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153)
+145
Тобто, здати ввесь південь і приректи на смерть та поругу сотні тисяч співгромадян - то не фатально…
24.02.2023 18:31 Відповісти
+128
Піди на кладовище на свіжі могили і скажи мертвим, що це не фатальна помилка.
24.02.2023 18:31 Відповісти
+96
Він так нічого і не зрозумів.Просто видавило з себе рекомендовану фразу.
24.02.2023 18:32 Відповісти
Сбитые кокошники: год когда Украина не проиграла, впереди год, когда Украина победит
https://www.youtube.com/watch?v=0sEj1JRzX4Q
...
Ну а год назад те, кто сейчас гнет пальцы и даже пытается хамить или что-то указывать военным, дружно и качественно портили воздух, прикинувшись зеленым салатом или луком, такая у них была петрушка. Самые отважные из них, спустя несколько недель, объявились на Западе Украины, где мощно держали оборону, кто правой, а кто даже левой рукой. А вообще, подавать признаки жизни они стали только после того, как враг был разбит и обращен в бегство от Киева. Вся остальная, нормальная Украина, встала на защиту своей земли, кто как мог и как умел.
...
24.02.2023 21:24 Відповісти
Собі, цей фрукт, зле не зробить.
24.02.2023 21:26 Відповісти
фатальної помилки вже припустилися твої папа с мамой... такого у@бана настрогали
24.02.2023 21:28 Відповісти
Помилка природи чисто випадково зайняла місце президента. І досі не усвідомлює, що це не "Квартал-95".
24.02.2023 21:34 Відповісти
Та, госсспади, владимир клоунович ! КАкие там роковые :?!

разве разруха страны, гибель сотен тысяч и чужина для миллионов - это роковые ошибки ?! Так - ерунда....

У вас милок просто на два пожизненных срока ошибок...а чтоб роковые - ни-ни.... На роковые запрет. А сидеть придётся.
24.02.2023 22:08 Відповісти
народжений грати х...єм на роялі думати неспроможній
24.02.2023 22:23 Відповісти
"...Всі ці люди мене розчарували"
його навіть не цікавить скількох людей він розчарував
24.02.2023 22:26 Відповісти
После того, как он по хамски отреагировал на нормальные вопросы журналистки из 5-го все сомнения отпали

Каким он был таким остался...

Самолюбивым нарциссом, притворным, злобным , мстительным.
Вижу в нем подобие Путина

А если бы ему еще задавал вопросы Бутусов, он бы сорвался на крик и топанье ногами?

Да не болен ли он? Псхически.
24.02.2023 22:59 Відповісти
Ні, там інша історія і без кацапської пропаганди, історії з часів Кварталу
24.02.2023 23:24 Відповісти
Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими.
Публилий Сир
24.02.2023 23:42 Відповісти
Похоже...
24.02.2023 23:44 Відповісти
а розкажи нам зеленський кто такий ермак.. його круг обязаностей і полномочій..і які в тебе з ним звязки. чи то правдв що зеленськая це просто прикритіе твоіх связей с ермаком
24.02.2023 23:14 Відповісти
25.02.2023 08:39 Відповісти
Кондом, твої помилки це навмисні, регулярні дії на користь кремля, три роки працювати на користь кремля - це не помилки, це робота на ворога України і робота усвідомлена яка коштувала Україні загибелі більше 100 тисяч Українців і руйнування пятої частини України і ії економіки
24.02.2023 23:21 Відповісти
Косоворотник
25.02.2023 12:07 Відповісти
неважливо скільки в тебе було помилок, якщо ти помилка
24.02.2023 23:55 Відповісти
У Гундоса вся його діяльність з 2019 не стала фатальною для країни тільки завдяки нашим захисникам з усіх силових підрозділів, волонтерам, лікарям, енергетикам та народу загалом. Якби була нормальна ВР з нормальним спікером, то ідіота вже можна було б розстріляти разом з його дружками, а його місце посів би спікер ВР - як це було після втечі Зека
25.02.2023 00:00 Відповісти
''Видання The Times розповіло, в яких умовах довелося жити президенту Володимиру Зеленському кілька місяців війни===========Як стало відомо журналістам, у бункері президента було зовсім темно, ліхтар мала лише охорона, а секретність була «безпрецедентною». ====Через ДВА МІСЯЦІ , коли російські війська були змушені відступити, а Київ поступово почали відкривати, оточення президента ВТОМИЛОСЯ ВІД ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ЗЕМЛЕЮ.==========якби не втомилося, то й не вийшло. Та ще й скучили за ресторанною їжею.

Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
25.02.2023 07:24 Відповісти
В ОТСТАВКУ, гнида!!!!!
25.02.2023 00:01 Відповісти
В какую еще "отставку"?! В тюрьму!
25.02.2023 13:11 Відповісти
генератор случайных фраз
25.02.2023 01:32 Відповісти
Тобто гнидник,вбиті,згвалтовані українці,це не держава?
25.02.2023 01:35 Відповісти
та ты сам был фатальной ошибкой
25.02.2023 02:22 Відповісти
Характер у меня тяжелый - все потому, что золотой.

(Не перекладаю, бо губиться колорит).
25.02.2023 04:34 Відповісти
Просто немає слів, щоб коментувати тупість...
25.02.2023 04:51 Відповісти
Чергова встидоба! Але чи то справа в Зеленському? Та ні! Що, забули вже , як "мудрий український народ" своїми ратицями проголосував двічі за Кучму , тупе-претупе чмо з обличчям побутового п'яниці. А як відносно тричінесудимого праФФесор-президента Януковоща, який не тільки не вмів писати-він говорити не вмів ? А тепер-Зєля! " Перестать стрелять"1 " Пасматрю у глаз "! І треба ж=легко отримав 73% голосів, хоча цьго взагалі не було ні на ТВ, ні в дебатах. Одним словом-пусте місце!
25.02.2023 04:52 Відповісти
Помилки??? Клован да ты накосячил где только можно, и самое страшное что и там где нельзя.
25.02.2023 07:49 Відповісти
Люди пишут что причина ненависти и мести зе к пороху в отказе на то время преза пороха провести новогодний корпаратив в администрации преза. Порох сказал дословно, зная о паяце все, что в услугах быдла не нуждается. Гунявый очень амбициозен, скумбрия сказала, злопаметен. Какая скудная речь, в одном согласен что Буча, Мариуполь гораздо трагичней невыполнения минских. Были б лучше минск 5 а не все это, но видно больше и предьявить нечего Гетьману.
25.02.2023 07:57 Відповісти
..шедевр,, всей прессконф. это ответ журналистке 5ГО КАНАЛА -- самый короткий анекдот . вова зелейский --борцун с олигархами , одного вова на расплод оставил , каломойский фамилие кличка беня --- другой олигарх ПОРОШЕНКО закупил для ЗСУ без всяких мутных фондов на 1.9 млрда грн буржуек , бтр, броники, пулеметы , джипы и т.д. и т. п. за свои ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ --- вова что ты лично купил для ЗСУ , ВОТ ТЫ ЛИЧНО ЗА СВОИ ДЕНЬГИ --- твои закидоны ПОРОХУ про минские зрадницьки угоды можеш рассказывать марьяне безмозглой , коле катлете и масейчучке --- наша АРМИЯ 24.02.22г. --- это вова результат пяти лет ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО ПЕТРА --- ты вова плевал в колодец четыре года , а 24.02.22 пришлось из того колодца воду пить вова и почему вова против ПОРОХА открыли 50 дел , а против друга детства баканова ни одного и никто не знает где он находится . Да кстати выводок сукисов ,,батальен монако,, прекрасно себя чувствует , двухсотых и трехсотых нет -- ты вова олигархов победил без потерь
25.02.2023 08:08 Відповісти
зєлєнскій все вірно сказав про свої помилки, в нього не було фатальних помилок перед своїми кацапським хазяїном, все йде за планом ,як каже пуйло.якби клоун 🤡 зєлєнскій зробив би фатальну помилку перед пуйлом то на слідуючий день єрмак його б вдавив би, і зєлупа це прекрасно знає, в Омані йому все розказали і показали ,на жаль життями наших пілотів і пасажирів тегеранського літака.
25.02.2023 08:12 Відповісти
Головна помилка не треба було в такий складний час йти в презитденти, тим більше людині далекій від політики , економіки і будь якого управліцнського досвіду ,робити по приколу це зовсім не те що треба Україні.
25.02.2023 08:13 Відповісти
Ти в кріслі президетта - сама фатальна помилка? Чому Беня, який украв більше 5 млрд. ще не сидить?
25.02.2023 08:17 Відповісти
Скільки, маскофская ****, українок не змогли зробити аборт після "шашликів"? і які народили від московських яничарів?
25.02.2023 08:20 Відповісти
Сподіваюсь,що колись Зеленський буде засуджений як військовий злочинец за :1) непідготовку держави до війни,2) за здачу Півдня України,3) за призначення російської агентури та некомпетентних людей на керівні посади у державі !!!

Однім із пунктів вироку суду повинно бути забов'язання читати самому або іншими йому всі ці критичні ,знущальні коментарі на його адресу!
25.02.2023 08:30 Відповісти
Де логіка у відповіді? Найбільша помилка - їх було декілька
25.02.2023 08:35 Відповісти
Хтось зрозумів, що воно меле? А дерьмачок , який зник на два тижні, після вторгнення...тебе не розчарував?
25.02.2023 08:39 Відповісти
Найфатальнішою помилкою було подання документів до ЦВК про участь у президентських виборах 2019 року. Всі інші лише є наслідком цієї помилки.
25.02.2023 08:57 Відповісти

Шаміль становиться посеред Востока, починає точить ножа.

Шаміль (наспівує). На горє Шаміль стоїть а-а-а-а-а, ножі-шашки точи-ить, а внизу народ стоїть а-а-а-а-а, на Шаміля - "ай какой маладє-єц!"...

© Лесь Подерв'янський "Восток"
25.02.2023 09:26 Відповісти
За три года действующая власть не закупила ни одного артиллерийского снаряда и ни одного ПТРК "Стугна"
Политика "взглянуть в глаза Путину", которую вводили Ермак и Зеленский, оказалась полностью ошибочной и выгодной для РФ, которая готовилась напасть под прикрытием успокаивающих заявлений украинской власти.

Она стала трагедией для миллионов украинцев, за которую власть должна нести ответственность, отметил Бутусов.

https://www.obozrevatel.com/politics-news/otvetyi-na-voprosyi-spartts-vazhnyi-ne-tolko-dlya-kongressa-ih-dolzhnyi-uslyishat-ukraintsyi-butusov.htm
25.02.2023 12:16 Відповісти
"Путину фактически сдали коридор в Крым.

Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?

Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".
25.02.2023 12:22 Відповісти
