Помилок у мене було достатньо, головне, щоб не було фатальних, - Зеленський

Президента Зеленського розчарували чиновники, які виїхали з міст на початку повномасштабного вторгнення, замість того, щоб захищати їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Хто розчарував. Всі ті, хто поїхали з 24 числа. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - сказав він.

Також глава держави відповів на питання про свою найбільшу помилку під час війни.

"Моя найбільша помилка... Мені здається, їх було достатньо. Я щоденно роблю з ранку до ночі вибір, я жива людина. Щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що помиляюсь. Головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок. Через які я, гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - додав Зеленський.

Також читайте: "Війна в Україні почала перезавантаження НАТО", - Зеленський