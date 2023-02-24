УКР
"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна в Україні призвела до реформування стану оборонної системи в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили та зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба більш потужніші речі. Я не про снаряди кажу, багато вкладається грошей в кіберпростір, захист від кібератак, інформаційна незалежність, дрони, IT, новітні технології. Це йде реформування стану своєї оборонної системи. Всі побачили, чого можна очікувати від РФ", - зазначив президент.

Зеленський Володимир (25153) НАТО (6718)
+4
Це просто день зеленого жахіття
24.02.2023 18:25
+4
24.02.2023 18:28
+2
Капітан очевидність
24.02.2023 18:20
Капітан очевидність
24.02.2023 18:20
Яка дурниця !
24.02.2023 18:21
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/24/7390895/ Зеленський хоче саміт Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто
особенно в Колумбию за снежком неразбавленным на гос рейсе
24.02.2023 18:24
Це просто день зеленого жахіття
24.02.2023 18:25
Зеля пінку збирає -- на білому коні -- з шашкою -- сам не очікував .
24.02.2023 18:27
И это хорошо,он это оплатил?
Значит меньше пенсия,зарплата,хреновая медицина-короче нищета.Он решил ,что страны под себя подогнать, это проще чем свою страну под них.
24.02.2023 18:27
24.02.2023 18:28
Ти диви, мага політик, з доріг зразу перейшов на НАТО. От маладца 73%, а то могли вибрати якогось дурника.
24.02.2023 18:29
Та невже? Ну якби не Зеленський, ніхто б і не помітив.

А чого не дозволив Юрію Бутусову прийти і задати кілька важливих запитань? Страшно почути незручні запитання і ще страшніше відповідати на них?
24.02.2023 18:37
24.02.2023 18:55
Цю тварюку має спіткати доля Бузини, бо то така сама мерзота.
24.02.2023 19:06
 
 