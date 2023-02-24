"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що війна в Україні призвела до реформування стану оборонної системи в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".
"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили та зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба більш потужніші речі. Я не про снаряди кажу, багато вкладається грошей в кіберпростір, захист від кібератак, інформаційна незалежність, дрони, IT, новітні технології. Це йде реформування стану своєї оборонної системи. Всі побачили, чого можна очікувати від РФ", - зазначив президент.
