"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна в Україні призвела до реформування стану оборонної системи в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили та зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба більш потужніші речі. Я не про снаряди кажу, багато вкладається грошей в кіберпростір, захист від кібератак, інформаційна незалежність, дрони, IT, новітні технології. Це йде реформування стану своєї оборонної системи. Всі побачили, чого можна очікувати від РФ", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський про "мирний план" Китаю: Є пункти, які мені зрозумілі, а є думки, з якими я не погоджуюсь. Треба працювати