"Война в Украине начала перезагрузку НАТО", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война в Украине привела к реформированию состояния оборонительной системы в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что нужно более мощные вещи. Я не о снарядах говорю, много вкладывается денег в киберпространство, защиту от кибератак, информационная независимость, дроны, IT, новейшие технологии. Это идет реформирование состояния своей оборонной системы. Все увидели, чего можно ожидать от РФ", – отметил президент.

