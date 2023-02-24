РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10476 посетителей онлайн
Новости Война
1 223 12

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что война в Украине привела к реформированию состояния оборонительной системы в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что нужно более мощные вещи. Я не о снарядах говорю, много вкладывается денег в киберпространство, защиту от кибератак, информационная независимость, дроны, IT, новейшие технологии. Это идет реформирование состояния своей оборонной системы. Все увидели, чего можно ожидать от РФ", – отметил президент.

Читайте: Зеленский о "мирном плане" Китая: Есть пункты, которые мне понятны, а есть мнения, с которыми я не согласен. Нужно работать

Зеленский Владимир (21568) НАТО (10255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це просто день зеленого жахіття
показать весь комментарий
24.02.2023 18:25 Ответить
+4
показать весь комментарий
24.02.2023 18:28 Ответить
+2
Капітан очевидність
показать весь комментарий
24.02.2023 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капітан очевидність
показать весь комментарий
24.02.2023 18:20 Ответить
Яка дурниця !
показать весь комментарий
24.02.2023 18:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/24/7390895/ Зеленський хоче саміт Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто
особенно в Колумбию за снежком неразбавленным на гос рейсе
показать весь комментарий
24.02.2023 18:24 Ответить
Це просто день зеленого жахіття
показать весь комментарий
24.02.2023 18:25 Ответить
Зеля пінку збирає -- на білому коні -- з шашкою -- сам не очікував .
показать весь комментарий
24.02.2023 18:27 Ответить
И это хорошо,он это оплатил?
Значит меньше пенсия,зарплата,хреновая медицина-короче нищета.Он решил ,что страны под себя подогнать, это проще чем свою страну под них.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:27 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 18:28 Ответить
Ти диви, мага політик, з доріг зразу перейшов на НАТО. От маладца 73%, а то могли вибрати якогось дурника.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:29 Ответить
Та невже? Ну якби не Зеленський, ніхто б і не помітив.

А чого не дозволив Юрію Бутусову прийти і задати кілька важливих запитань? Страшно почути незручні запитання і ще страшніше відповідати на них?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:37 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 18:55 Ответить
Цю тварюку має спіткати доля Бузини, бо то така сама мерзота.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:06 Ответить
 
 