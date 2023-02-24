"Война в Украине начала перезагрузку НАТО", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что война в Украине привела к реформированию состояния оборонительной системы в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что нужно более мощные вещи. Я не о снарядах говорю, много вкладывается денег в киберпространство, защиту от кибератак, информационная независимость, дроны, IT, новейшие технологии. Это идет реформирование состояния своей оборонной системы. Все увидели, чего можно ожидать от РФ", – отметил президент.
особенно в Колумбию за снежком неразбавленным на гос рейсе
Значит меньше пенсия,зарплата,хреновая медицина-короче нищета.Он решил ,что страны под себя подогнать, это проще чем свою страну под них.
А чого не дозволив Юрію Бутусову прийти і задати кілька важливих запитань? Страшно почути незручні запитання і ще страшніше відповідати на них?