РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости Война
6 424 62

Пресс-конференция Зеленского "Февраль. Год несокрушимости". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения РФ проводит пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову было отказано в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского.

Читайте: Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи: Ценим поддержку

Зеленский Владимир (21568) пресс-конференция (324)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Вже пишу повна йухня.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:36 Ответить
+33
Слухати не буду. Потім напишіть коротко. Дякую
показать весь комментарий
24.02.2023 17:29 Ответить
+28
Телешоу в стиле пуйла
показать весь комментарий
24.02.2023 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слухати не буду. Потім напишіть коротко. Дякую
показать весь комментарий
24.02.2023 17:29 Ответить
Вже пишу повна йухня.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:36 Ответить
Ще не повна але початок закладено на перших питаннях: США не мають спільного кордону з рашею. З географією проблеми про Аляску забув. Далі буде.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
Ну от чого цькуєте пацана?! Він не винен, що його обрали...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:24 Ответить
Боже, який сором - вчора, чи позавчора був Педро? Нагадайте мені. У нього, що провали? Пане Ермак, не випускайте Зеленського без папірця.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
Анонс вже був

.😏
"Завтра ми почуємо багато пафосного гундосу, "великих дякую" "всім вам", тобто, безропотному тупому стаду, яке за 12 місяців не знайшло нічого кращого ніж втикати в йбаний телемарафон.

Завтра знову почуємо про те що як тільки так зразу, або від раку помре, або двійники замочать, або брат йормака, який в снайпери пішов.

Завтра рубльову свиноферму знову розхбе в сльози з шмарклями, шмарклі з бульками, а ті будуть стікати на зелені піонерські галстуки, а з них скасувати зеленим воском на бутафорські сталеві яйця.

За кадром залишаються мільйони скалічених доль, мільйони гектарів втрачених територій, просування в сотні кілометрів за лічені години,, сотні тисяч смертей і сотні кілометрів які тоді легковажно пройобувались, а тепер тримаються і будуть відвойовуватись надзусиллями.

За кадром залишаться танки чи бтри (вже не пам'ятаю) які доїжджали до Трої в перші дні, які зупиняли місцеві чувачки в кепках, броніки з ресор, вилучені клістрони і хлопці коктейлями (бо не було з чим).

За кадром залишаться справжні Герої, які підривали себе на мостах разом з мостами, щоб затримати вороже військо на підступах до столиці.

В кадрі буде той, хто те все легковажно, всупереч своїх обов'язків, проїбав, пафосно ******* про майбутнє... І про Героїв.

...забуваючи що чийсь героїзм - це наслідок чийогось пройобу. Його пройобу."
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
Навіть не збиралася слухати. Противно.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:12 Ответить
Телешоу в стиле пуйла
показать весь комментарий
24.02.2023 17:30 Ответить
Це точно. Своїх українців боїться. НайвеличнішийНезламнийСсикун!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:39 Ответить
Спасибо, г**но есть не хочу. Ничего интересного там все равно не будет, прогнозирую что будут оды самому себе, какой он храбрый, как с автоматом по Банковой бегал. Хотя провалов за 2022 год не сосчитать, а был еще 2019, 2021 годы, а еще 2023 впереди. Короче, посмотрите лучше интервью Залужного.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:32 Ответить
якщо не почне мичати шось невиразне - значить всі питання й відповіді записані заздалегідь))))
показать весь комментарий
24.02.2023 17:33 Ответить
Не пройшло й 10 хвилин і на перше ж запитання почулося знайоме "у-у-у", "м-м-м"
показать весь комментарий
24.02.2023 17:47 Ответить
Вони не записуються заздалегідь,а узгоджуються.
За сценарієм,-яке питання,ким,в якій послідовності.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:47 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 17:36 Ответить
На біса ця трансляція, якщо Бутусову відмовили?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:37 Ответить
Читаю комментарі і прихожу до висновку, що усе дуже погано у плані підтримки, та довіри до діючої влади. Так нізя...
показать весь комментарий
24.02.2023 17:39 Ответить
сподіваюсь, вони всі спітніли та втомились
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
Не скажу...бо не знаю. Я пересічний громадянин, який дуже схвильований турбулентністью...
показать весь комментарий
24.02.2023 17:45 Ответить
немає зворотного зв'язку. не чує влада
показать весь комментарий
24.02.2023 17:43 Ответить
"Не читайте радянських газет перед обідом" (с)
показать весь комментарий
24.02.2023 18:24 Ответить
Нажаль без папірця наш незламний президент,не дуже оратор...
Мабуть я таки не буду це дивитись,а то у мене мізки закипають)
Подивлюсь потім головні тези, в нарізках блогерів
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
Нічого не пам'ятає, плутається, не може зв'язати частини речення, не розуміє запитання....
Добре що в нас ще немає диктатури.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:57 Ответить
все йде до цього
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
Спаси і захисти.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:05 Ответить
Як я і казав: без папірця - стидобіще!

"На щастя, в США немає кордонів з росією" (с) найвеличніше кілька хвилин тому
Набір слів з майже повною відсутністю змісту. Початок фрази - одна думка, закінчення - інша.

От чому мені стидно? Я за це недолуге не голосував і інших відмовляв. Але їм все норм, а мені - стидно!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:45 Ответить
Так і є))))
ще й під кайфом))))
показать весь комментарий
24.02.2023 17:47 Ответить
О. кайф завидний сьогодні. Д'єрмак підніс.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:54 Ответить
Така у Вас доля! І у нас: пройти через зелене болото. Може, останнє випробування?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:57 Ответить
Рараз воно трісне від злості на Порошенка, що довгі-довгі роки не велася робота з Африкою)))
показать весь комментарий
24.02.2023 17:49 Ответить
Ми готові «пахать» 24/7)))
Ще є що красти?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:50 Ответить
Скоро на всех каналах только речи пана Писюна,24 часа в сутки.
Нам хлеба не надо ,нам Зелю давай.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:51 Ответить
Цікаво спостерігати за обличчям))) Потім наркологи розкажуть що було і в яких дозах))
показать весь комментарий
24.02.2023 17:53 Ответить
Чмо
показать весь комментарий
24.02.2023 17:59 Ответить
Навіть не дивлюся і ніколи не буду дивитися того, хто здав Україну, а потім на плечах простих українців йде до слави, а мав йти до ганьби. Але це ще думаю попереду. Краще, Володя, виступи біля асфальтоукладчиків і дай відверте інтерв'ю, скільки ти допоміг ворогу, закопуючи бюджетні гроші в дороги, а не на укріплення нашої армії. Як брехав людям і кликав їх на шашлики. Як призначав храдників в Херсон та інші міста.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:11 Ответить
испанский стыд
показать весь комментарий
24.02.2023 18:11 Ответить
Розкажете, що було. Не можу дивитись на цю пику. Та й просто слухати неприємно...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:17 Ответить
Незламний боневтик.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:22 Ответить
акає, бекає, сопе
показать весь комментарий
24.02.2023 18:27 Ответить
Чуда не відбулось...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:30 Ответить
Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·

https://twitter.com/AndriyParubiy/status/1629140780156592128 1 ч

24.02.22 ми стали на оборону Києва. А вже за декілька днів з ТрО чергував на блокпосту по трасі на Бучу. Після року війни ми єдині, загартовані і сильні. Добре озброєні. З нами вільний світ. Наша лють до ворога співмірна лише з нашою любов'ю до України.
Переможемо! Слава Україні!

показать весь комментарий
24.02.2023 18:30 Ответить
Зрозуміло...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:34 Ответить
100% підтримка ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:06 Ответить
Я вже згоден на відосіки. Не потрібно ніяких прес-конференцій.
Хочу запевнити - в Україні багато розумних людей.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:33 Ответить
Та ж так...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:35 Ответить
Тепер я розумію чому поруч завжди Ермак.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:37 Ответить
У Білки багато цікавого можна прочитати: https://www.youtube.com/watch?v=vysz3M0WdUM

Шукайте "Не сцять", знайдете багато цікавого )
показать весь комментарий
24.02.2023 18:45 Ответить
Що там слухати, 20 журналюг з телемарафону ставлять тільки ті питання,які пройшли узгодження з офісом президента, от і усе🤦🤦🤦
показать весь комментарий
24.02.2023 19:41 Ответить
З 5го наказу поставили запитання.
Воно обісралося по вуха))))
показать весь комментарий
24.02.2023 19:45 Ответить
Стыдоба! ,,Послание федеральному собранию" в миниатюре. В ОТСТАВКУ!!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:03 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 20:07 Ответить
І показало на весь світ яке воно дріб'язкове, мстиве, закомплексоване, хворе на манію величі.... можна продовжувати ще...
Господи, коли вже це шапіто закінчиться?!?!?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:32 Ответить
вони розуміють, що якщо прийде до керівництва країною проукраїнська влада, то вони всі сядуть за численні злочини проти українського народу, тому й будують диктатуру Кагала.

Так що це все може бути дуже надовго...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:38 Ответить
Однозначно! Сядуть!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:28 Ответить
Зеле надо срочно идти на второй срок, в противном случае он пойдет на первый... тюремный.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
Якшо ця гнида пойдёт на второй срок, то будет гражданская война. Як при Януковоще
показать весь комментарий
25.02.2023 00:08 Ответить
 
 