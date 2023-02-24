Пресконференція Зеленського "Лютий. Рік незламності". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у річницю повномасштабного вторгнення РФ проводить пресконференцію "Лютий. Рік незламності".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.
Топ коментарі
+34 Саша Пончик
показати весь коментар24.02.2023 17:36 Відповісти Посилання
+33 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар24.02.2023 17:29 Відповісти Посилання
+28 Kan Kan #518965
показати весь коментар24.02.2023 17:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.😏
"Завтра ми почуємо багато пафосного гундосу, "великих дякую" "всім вам", тобто, безропотному тупому стаду, яке за 12 місяців не знайшло нічого кращого ніж втикати в йбаний телемарафон.
Завтра знову почуємо про те що як тільки так зразу, або від раку помре, або двійники замочать, або брат йормака, який в снайпери пішов.
Завтра рубльову свиноферму знову розхбе в сльози з шмарклями, шмарклі з бульками, а ті будуть стікати на зелені піонерські галстуки, а з них скасувати зеленим воском на бутафорські сталеві яйця.
За кадром залишаються мільйони скалічених доль, мільйони гектарів втрачених територій, просування в сотні кілометрів за лічені години,, сотні тисяч смертей і сотні кілометрів які тоді легковажно пройобувались, а тепер тримаються і будуть відвойовуватись надзусиллями.
За кадром залишаться танки чи бтри (вже не пам'ятаю) які доїжджали до Трої в перші дні, які зупиняли місцеві чувачки в кепках, броніки з ресор, вилучені клістрони і хлопці коктейлями (бо не було з чим).
За кадром залишаться справжні Герої, які підривали себе на мостах разом з мостами, щоб затримати вороже військо на підступах до столиці.
В кадрі буде той, хто те все легковажно, всупереч своїх обов'язків, проїбав, пафосно ******* про майбутнє... І про Героїв.
...забуваючи що чийсь героїзм - це наслідок чийогось пройобу. Його пройобу."
За сценарієм,-яке питання,ким,в якій послідовності.
Мабуть я таки не буду це дивитись,а то у мене мізки закипають)
Подивлюсь потім головні тези, в нарізках блогерів
Добре що в нас ще немає диктатури.
"На щастя, в США немає кордонів з росією" (с) найвеличніше кілька хвилин тому
Набір слів з майже повною відсутністю змісту. Початок фрази - одна думка, закінчення - інша.
От чому мені стидно? Я за це недолуге не голосував і інших відмовляв. Але їм все норм, а мені - стидно!
ще й під кайфом))))
Ще є що красти?
Нам хлеба не надо ,нам Зелю давай.
@AndriyParubiy
·
https://twitter.com/AndriyParubiy/status/1629140780156592128 1 ч
24.02.22 ми стали на оборону Києва. А вже за декілька днів з ТрО чергував на блокпосту по трасі на Бучу. Після року війни ми єдині, загартовані і сильні. Добре озброєні. З нами вільний світ. Наша лють до ворога співмірна лише з нашою любов'ю до України.
Переможемо! Слава Україні!
Хочу запевнити - в Україні багато розумних людей.
Шукайте "Не сцять", знайдете багато цікавого )
Воно обісралося по вуха))))
Господи, коли вже це шапіто закінчиться?!?!?
Так що це все може бути дуже надовго...