Пресконференція Зеленського "Лютий. Рік незламності". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у річницю повномасштабного вторгнення РФ проводить пресконференцію "Лютий. Рік незламності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.

Зеленський Володимир (25153) пресконференція (188)
+34
Вже пишу повна йухня.
24.02.2023 17:36 Відповісти
+33
Слухати не буду. Потім напишіть коротко. Дякую
24.02.2023 17:29 Відповісти
+28
Телешоу в стиле пуйла
24.02.2023 17:30 Відповісти
Слухати не буду. Потім напишіть коротко. Дякую
24.02.2023 17:29 Відповісти
Вже пишу повна йухня.
24.02.2023 17:36 Відповісти
Ще не повна але початок закладено на перших питаннях: США не мають спільного кордону з рашею. З географією проблеми про Аляску забув. Далі буде.
24.02.2023 18:04 Відповісти
Ну от чого цькуєте пацана?! Він не винен, що його обрали...
24.02.2023 19:24 Відповісти
Боже, який сором - вчора, чи позавчора був Педро? Нагадайте мені. У нього, що провали? Пане Ермак, не випускайте Зеленського без папірця.
24.02.2023 19:01 Відповісти
Анонс вже був

.😏
"Завтра ми почуємо багато пафосного гундосу, "великих дякую" "всім вам", тобто, безропотному тупому стаду, яке за 12 місяців не знайшло нічого кращого ніж втикати в йбаний телемарафон.

Завтра знову почуємо про те що як тільки так зразу, або від раку помре, або двійники замочать, або брат йормака, який в снайпери пішов.

Завтра рубльову свиноферму знову розхбе в сльози з шмарклями, шмарклі з бульками, а ті будуть стікати на зелені піонерські галстуки, а з них скасувати зеленим воском на бутафорські сталеві яйця.

За кадром залишаються мільйони скалічених доль, мільйони гектарів втрачених територій, просування в сотні кілометрів за лічені години,, сотні тисяч смертей і сотні кілометрів які тоді легковажно пройобувались, а тепер тримаються і будуть відвойовуватись надзусиллями.

За кадром залишаться танки чи бтри (вже не пам'ятаю) які доїжджали до Трої в перші дні, які зупиняли місцеві чувачки в кепках, броніки з ресор, вилучені клістрони і хлопці коктейлями (бо не було з чим).

За кадром залишаться справжні Герої, які підривали себе на мостах разом з мостами, щоб затримати вороже військо на підступах до столиці.

В кадрі буде той, хто те все легковажно, всупереч своїх обов'язків, проїбав, пафосно ******* про майбутнє... І про Героїв.

...забуваючи що чийсь героїзм - це наслідок чийогось пройобу. Його пройобу."
24.02.2023 17:44 Відповісти
Навіть не збиралася слухати. Противно.
24.02.2023 19:12 Відповісти
Телешоу в стиле пуйла
24.02.2023 17:30 Відповісти
Це точно. Своїх українців боїться. НайвеличнішийНезламнийСсикун!
24.02.2023 17:39 Відповісти
Спасибо, г**но есть не хочу. Ничего интересного там все равно не будет, прогнозирую что будут оды самому себе, какой он храбрый, как с автоматом по Банковой бегал. Хотя провалов за 2022 год не сосчитать, а был еще 2019, 2021 годы, а еще 2023 впереди. Короче, посмотрите лучше интервью Залужного.
24.02.2023 17:32 Відповісти
якщо не почне мичати шось невиразне - значить всі питання й відповіді записані заздалегідь))))
24.02.2023 17:33 Відповісти
Не пройшло й 10 хвилин і на перше ж запитання почулося знайоме "у-у-у", "м-м-м"
24.02.2023 17:47 Відповісти
Вони не записуються заздалегідь,а узгоджуються.
За сценарієм,-яке питання,ким,в якій послідовності.
24.02.2023 17:47 Відповісти
24.02.2023 17:36 Відповісти
На біса ця трансляція, якщо Бутусову відмовили?
24.02.2023 17:37 Відповісти
Читаю комментарі і прихожу до висновку, що усе дуже погано у плані підтримки, та довіри до діючої влади. Так нізя...
24.02.2023 17:39 Відповісти
сподіваюсь, вони всі спітніли та втомились
24.02.2023 17:44 Відповісти
Не скажу...бо не знаю. Я пересічний громадянин, який дуже схвильований турбулентністью...
24.02.2023 17:45 Відповісти
немає зворотного зв'язку. не чує влада
24.02.2023 17:43 Відповісти
"Не читайте радянських газет перед обідом" (с)
24.02.2023 18:24 Відповісти
Нажаль без папірця наш незламний президент,не дуже оратор...
Мабуть я таки не буду це дивитись,а то у мене мізки закипають)
Подивлюсь потім головні тези, в нарізках блогерів
24.02.2023 17:44 Відповісти
Нічого не пам'ятає, плутається, не може зв'язати частини речення, не розуміє запитання....
Добре що в нас ще немає диктатури.
24.02.2023 18:57 Відповісти
все йде до цього
24.02.2023 19:01 Відповісти
Спаси і захисти.
24.02.2023 20:05 Відповісти
Як я і казав: без папірця - стидобіще!

"На щастя, в США немає кордонів з росією" (с) найвеличніше кілька хвилин тому
Набір слів з майже повною відсутністю змісту. Початок фрази - одна думка, закінчення - інша.

От чому мені стидно? Я за це недолуге не голосував і інших відмовляв. Але їм все норм, а мені - стидно!
24.02.2023 17:45 Відповісти
Так і є))))
ще й під кайфом))))
24.02.2023 17:47 Відповісти
О. кайф завидний сьогодні. Д'єрмак підніс.
24.02.2023 17:54 Відповісти
Така у Вас доля! І у нас: пройти через зелене болото. Може, останнє випробування?
24.02.2023 17:57 Відповісти
Рараз воно трісне від злості на Порошенка, що довгі-довгі роки не велася робота з Африкою)))
24.02.2023 17:49 Відповісти
Ми готові «пахать» 24/7)))
Ще є що красти?
24.02.2023 17:50 Відповісти
Скоро на всех каналах только речи пана Писюна,24 часа в сутки.
Нам хлеба не надо ,нам Зелю давай.
24.02.2023 17:51 Відповісти
Цікаво спостерігати за обличчям))) Потім наркологи розкажуть що було і в яких дозах))
24.02.2023 17:53 Відповісти
Чмо
24.02.2023 17:59 Відповісти
Навіть не дивлюся і ніколи не буду дивитися того, хто здав Україну, а потім на плечах простих українців йде до слави, а мав йти до ганьби. Але це ще думаю попереду. Краще, Володя, виступи біля асфальтоукладчиків і дай відверте інтерв'ю, скільки ти допоміг ворогу, закопуючи бюджетні гроші в дороги, а не на укріплення нашої армії. Як брехав людям і кликав їх на шашлики. Як призначав храдників в Херсон та інші міста.
24.02.2023 18:11 Відповісти
испанский стыд
24.02.2023 18:11 Відповісти
Розкажете, що було. Не можу дивитись на цю пику. Та й просто слухати неприємно...
24.02.2023 18:17 Відповісти
Незламний боневтик.
24.02.2023 18:22 Відповісти
акає, бекає, сопе
24.02.2023 18:27 Відповісти
Чуда не відбулось...
24.02.2023 18:30 Відповісти
Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·

https://twitter.com/AndriyParubiy/status/1629140780156592128 1 ч

24.02.22 ми стали на оборону Києва. А вже за декілька днів з ТрО чергував на блокпосту по трасі на Бучу. Після року війни ми єдині, загартовані і сильні. Добре озброєні. З нами вільний світ. Наша лють до ворога співмірна лише з нашою любов'ю до України.
Переможемо! Слава Україні!

24.02.2023 18:30 Відповісти
Зрозуміло...
24.02.2023 18:34 Відповісти
100% підтримка ЄС.
24.02.2023 20:06 Відповісти
Я вже згоден на відосіки. Не потрібно ніяких прес-конференцій.
Хочу запевнити - в Україні багато розумних людей.
24.02.2023 18:33 Відповісти
Та ж так...
24.02.2023 18:35 Відповісти
Тепер я розумію чому поруч завжди Ермак.
24.02.2023 18:37 Відповісти
У Білки багато цікавого можна прочитати: https://www.youtube.com/watch?v=vysz3M0WdUM

Шукайте "Не сцять", знайдете багато цікавого )
24.02.2023 18:45 Відповісти
Що там слухати, 20 журналюг з телемарафону ставлять тільки ті питання,які пройшли узгодження з офісом президента, от і усе🤦🤦🤦
24.02.2023 19:41 Відповісти
З 5го наказу поставили запитання.
Воно обісралося по вуха))))
24.02.2023 19:45 Відповісти
Стыдоба! ,,Послание федеральному собранию" в миниатюре. В ОТСТАВКУ!!!!
24.02.2023 20:03 Відповісти
24.02.2023 20:07 Відповісти
І показало на весь світ яке воно дріб'язкове, мстиве, закомплексоване, хворе на манію величі.... можна продовжувати ще...
Господи, коли вже це шапіто закінчиться?!?!?
24.02.2023 20:32 Відповісти
вони розуміють, що якщо прийде до керівництва країною проукраїнська влада, то вони всі сядуть за численні злочини проти українського народу, тому й будують диктатуру Кагала.

Так що це все може бути дуже надовго...
24.02.2023 20:38 Відповісти
Однозначно! Сядуть!!!
24.02.2023 21:28 Відповісти
Зеле надо срочно идти на второй срок, в противном случае он пойдет на первый... тюремный.
24.02.2023 20:45 Відповісти
Якшо ця гнида пойдёт на второй срок, то будет гражданская война. Як при Януковоще
25.02.2023 00:08 Відповісти
 
 