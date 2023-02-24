УКР
Моє завдання - не допустити послаблення підтримки України у світі, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його головне завдання – недопущення послаблення міжнародної підтримки України.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє завдання як президента, лідера країни в жодному разі не допустити послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об'єднання світу – головне моє завдання", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив на важливості донесення до світу, що "це не наша війна, ми боремося за всіх вас".

"І ще, що не ця війна призвела до кризи, це РФ спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку та звинуватити Україну. Моє завдання – робити все, щоб не ослабла підтримка світу для України", – заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153)
Дають народу і державі, а не особисто тобі. Бо дєрьмакам і татаровим точно ніхто нічого б не дав...
24.02.2023 18:48 Відповісти
Це саме тому ти постійно критикував західних друзів у малій допомозі, призначав у Болгарію послів "з досвідом" і т.д.?
24.02.2023 18:50 Відповісти
як не допустити ??? яйуцями для армії на 17 грн./шт , картоплею по 22 грн/кг ??? корукцією по усій вертикалі влади, безпріделом у ВР ??? чи може знищенням місцевого самовряддування в Чернігові, Полтаві ???

https://youtu.be/am5rEpgi9Nc

https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
24.02.2023 18:50 Відповісти
Людина робить все, що може, на що мозоку вистачає.
24.02.2023 18:53 Відповісти
татаров, дєрьмак, смірнов, сухачов... ще перелічити зашкварених виродків із оточення зеленого кондома, із-за яких міжнародна допомога слабка?
24.02.2023 18:55 Відповісти
Твоє головне завдання не мішати перемагати ворога
24.02.2023 18:56 Відповісти
На пресконференції Зеленський перерахував пофамільно ,
хто сьогодні потужньо працює на перемомогу -
це Єрмак , він особисто і інші члени ОП
і жодного слова не сказав про нашу армію , волонтерів і звичайних людей 😠
24.02.2023 19:06 Відповісти
А діє так,що його завдання зосім навпаки
24.02.2023 19:06 Відповісти
 
 