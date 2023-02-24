Моє завдання - не допустити послаблення підтримки України у світі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що його головне завдання – недопущення послаблення міжнародної підтримки України.
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моє завдання як президента, лідера країни в жодному разі не допустити послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об'єднання світу – головне моє завдання", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив на важливості донесення до світу, що "це не наша війна, ми боремося за всіх вас".
"І ще, що не ця війна призвела до кризи, це РФ спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку та звинуватити Україну. Моє завдання – робити все, щоб не ослабла підтримка світу для України", – заявив Зеленський.
