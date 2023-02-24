Всі мости у Києва були готові до підриву у випадку прориву армії РФ, - Резніков
Українські військові, під час вторгнення Росії у лютому 2022 року, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.
Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами міністра, у разі прориву росіян у Київ з півночі, усі мости було б підірвано.
"Мости всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.
Значить, Київ був окупований, за версією презедента?
хоча в Чонгарі теж було все заміновано
але за свою дупу вони підірвали б весь лівобережний Киів
а не лише мости
невже не були збудовані дороги до Білорусі по яких прошла російська військова техніка? не був розмінований Чонгар? не були знищені українські військові програми?
РФ не влаштовував уряд України? наскільки пам"ятаю росіяни озвучили задачі "денацифікації і демілітарізації" і допомогу уряду України у придушенні повсавших ЗСУ
для росії набагато вигідніше щоб цей уряд лишався і очолив боротьбу з бандерівцями, звісно після "об"єднання братських народів", під патронатом і за допомогою РФ
принаймі це пояснює парадну форму і екіпіювання для розгону демонстрацій у російських загонів вторгнення
Як там міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської, який ти збудував для сепарів і відвів війська з укріпрайону?
Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения - да, это работает".
(с) Резніков (21 лютого 2022р, до вторгнення 3 дні)
_____________________
угу, дуже смішно, особливо тим що повірили і не вивозили дітей, жінок, батьків з Бучі, Ірпіня тощо
у мене лише одне питання як він може досі бути міністром оборони?
Зелені підери про усе договорились.
В первые часы полномасштабного российского вторжения власти не были готовы взрывать мосты и другие инфраструктурные объекты, чтобы остановить или замедлить оккупационную армию.
В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.
Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой". Впрочем, по его словам, уже к вечеру 24 февраля ситуация изменилась.
"Однако где-то в 18:00 (!!) уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.
Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном...
Не о людях и армии, а о созданном, б@лять. Еще вопросы есть по этой явке с повинной?
Що воно верзе?
Метро теж по замінованому мосту їздить?
Щоб там зараз не розповідав «найвеличніший» і його приспішники, а відповідати за свою бездіяльність та шкідницьку діяльність всеодно доведеться!
Резников не знал, что дерьмак с татаровым воруют у солдат которые защищают детей в Украине?
Тогда этого дебила гнать надо еще быстрее.
Закончиться война и я не уверен что зеленых не начнут *******. Не уверен, что ветераны не будут убивать тыловых чинуш, которые не посылали их на войну.
Яке ж воно чмо.
ну, по-перше - бреше, вони навіть Антонівський міст не замінували, а натомість розмінували Чонгар, а по-дурге - на фіга? Мости - вузькі місця, де зручно бити ворогів і техніку, вони там нічим не захищені
Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
24 січня, 2022
"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.
Він також прокоментував ініціативу Київського міського голови Віталія Кличка скликати 28 січня у Києві засідання керівництва Асоціації міст України для обговорення питань організації територіальної оборони.
"Для цього є наші збройні сили, які можуть дати відсіч у разі необхідності", - підкреслив Данілов.
Відтак він закликав не поширювати панічні настрої в Україні..