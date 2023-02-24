Всі мости у Києва були готові до підриву у випадку прориву армії РФ, - Резніков

Українські військові, під час вторгнення Росії у лютому 2022 року, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, у разі прориву росіян у Київ з півночі, усі мости було б підірвано.

"Мости всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

