УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6456 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 561 63

Всі мости у Києва були готові до підриву у випадку прориву армії РФ, - Резніков

київ

Українські військові, під час вторгнення Росії у лютому 2022 року, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, у разі прориву росіян у Київ з півночі, усі мости було б підірвано.

"Мости всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

Також читайте: Ми вступаємо у період із завданням перемогти, буде наш контрнаступ, - Резніков

Автор: 

Київ (20027) мінування (1219) міст (1257) Резніков Олексій (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
...вот что действительно хреново:
показати весь коментар
24.02.2023 23:12 Відповісти
+31
Він дуже легко втрачає самоконтроль, не вміє справлятися з тиском й не зручними питаннями. Хріново що в такий час державою керує така людина. Що є.
показати весь коментар
24.02.2023 23:08 Відповісти
+23
Найвеличніший сказав, що Київ деокупуваний.
Значить, Київ був окупований, за версією презедента?
показати весь коментар
24.02.2023 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найвеличніший сказав, що Київ деокупуваний.
Значить, Київ був окупований, за версією презедента?
показати весь коментар
24.02.2023 23:06 Відповісти
Він дуже легко втрачає самоконтроль, не вміє справлятися з тиском й не зручними питаннями. Хріново що в такий час державою керує така людина. Що є.
показати весь коментар
24.02.2023 23:08 Відповісти
...вот что действительно хреново:
показати весь коментар
24.02.2023 23:12 Відповісти
самое хреново,что страной правит Ермак.Иди ***** вместе со своим гомосапиенсом под вопросом
показати весь коментар
24.02.2023 23:11 Відповісти
Саме страшне, що дурні на виборах віддали владу в країні злодійкуватим ідіотам, бо прибрати ідіота можна, але ж дурні собі нового ще гіршого знайдуть.
показати весь коментар
24.02.2023 23:27 Відповісти
++++
показати весь коментар
24.02.2023 23:47 Відповісти
Дурних вже набагато менше. Та й війна побила...
показати весь коментар
25.02.2023 03:35 Відповісти
Навпаки, війна тільки погіршує стан.
показати весь коментар
25.02.2023 08:09 Відповісти
не знаю жодного, який голосував за Ze і зараз розкаюється
показати весь коментар
25.02.2023 09:06 Відповісти
У мене всього один такий знайомий. Мовчав як риба майже 4 роки і тільки під новий рік "признався" - "ну і что с того что дурак, зато настирний і ми побєждаєм... єго вибрала історія - он оказался в нужном мєстє в нужний момєнт"...
показати весь коментар
25.02.2023 14:34 Відповісти
Мелкое, мстительное, туповатое и самовлюбленное чмо с комплексом недонаполеона. Это было видно с самого начала еще до выборов. Не даром ему живьем не давали ничего говорить.
показати весь коментар
24.02.2023 23:19 Відповісти
яйцоПо17 ))
показати весь коментар
25.02.2023 03:15 Відповісти
На живо в нього виходить тільки так - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

показати весь коментар
25.02.2023 08:11 Відповісти
3.14здить як завжди !!! це зелене криворагульне наркоманське лайно яке було готове продати Україну українців за дешеву кацапську електрику длчя метолокомбінатів олігарха коломойського та можливість смішити кацапів на мацковії, знімати за кацапські гроші тупі 95-анальні серіальчики, за квартири в мацкві, Криму !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/3373624be1bd3817162cc9d1d4e4e5961e98198afee0a3409cb11a3b6e2beaf9.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/7742b222b9c96c6a44424b12549713faa609d82da7f14564d1d20582127ffd7f.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png

https://pbs.twimg.com/media/Fn5YFHAXkBQR8b2?format=jpg&name=large

https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg
показати весь коментар
24.02.2023 23:21 Відповісти
Піз@дун
показати весь коментар
24.02.2023 23:07 Відповісти
може й правда, бо ж їм особисто треба час щоб втекти
хоча в Чонгарі теж було все заміновано
але за свою дупу вони підірвали б весь лівобережний Киів
а не лише мости
показати весь коментар
24.02.2023 23:16 Відповісти
а нащо їм втікати?
невже не були збудовані дороги до Білорусі по яких прошла російська військова техніка? не був розмінований Чонгар? не були знищені українські військові програми?

РФ не влаштовував уряд України? наскільки пам"ятаю росіяни озвучили задачі "денацифікації і демілітарізації" і допомогу уряду України у придушенні повсавших ЗСУ

для росії набагато вигідніше щоб цей уряд лишався і очолив боротьбу з бандерівцями, звісно після "об"єднання братських народів", під патронатом і за допомогою РФ

принаймі це пояснює парадну форму і екіпіювання для розгону демонстрацій у російських загонів вторгнення
показати весь коментар
25.02.2023 00:08 Відповісти
Ага, так само як міст через Дніпро із Білорусі в район Славутича. Вірю, ага.
Як там міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської, який ти збудував для сепарів і відвів війська з укріпрайону?
показати весь коментар
24.02.2023 23:08 Відповісти
"По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.

Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения - да, это работает".

(с) Резніков (21 лютого 2022р, до вторгнення 3 дні)

_____________________

угу, дуже смішно, особливо тим що повірили і не вивозили дітей, жінок, батьків з Бучі, Ірпіня тощо

у мене лише одне питання як він може досі бути міністром оборони?
показати весь коментар
24.02.2023 23:38 Відповісти
Так були заміновані як і на Чонгарі?
показати весь коментар
24.02.2023 23:09 Відповісти
Коли кацапи проривалися через Бровари на лівобережний Київ, мости, яки ведуть на правий берег замінували, щоб якщо кацапи захоплять лівобережну частину Київа, підірвати мости. Як би ці мости підірвали, була б суцільна лівобережна Буча
показати весь коментар
24.02.2023 23:20 Відповісти
наверное пришлось срочно мины с Чонгара в Киев перекидывать ))
показати весь коментар
24.02.2023 23:23 Відповісти
Ага,чомусь там замінували, а Чонгар размінували, долбодятли
показати весь коментар
25.02.2023 08:07 Відповісти
Була свідома здача півдня, от і усе.
Зелені підери про усе договорились.
показати весь коментар
25.02.2023 09:45 Відповісти
Вранье. Ищите в гугле интервью Подоляка фактам от 29 августа 2022 года. В ОПе теперь старательно пытаются забыть это интервью, но сень все помнит.

В первые часы полномасштабного российского вторжения власти не были готовы взрывать мосты и другие инфраструктурные объекты, чтобы остановить или замедлить оккупационную армию.

В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".

"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.

Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой". Впрочем, по его словам, уже к вечеру 24 февраля ситуация изменилась.
"Однако где-то в 18:00 (!!) уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.

Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном...

Не о людях и армии, а о созданном, б@лять. Еще вопросы есть по этой явке с повинной?
показати весь коментар
24.02.2023 23:09 Відповісти
...дєдуля, тобто зараз вони вже розміновані??? Під час війни??? Тоді дійсно краще займайся яйцями десь на ринку...
показати весь коментар
24.02.2023 23:10 Відповісти
Антонівський міст також повинен бути готовим до підриву, але ж це суперечить Оманським договорнякам, так?
показати весь коментар
24.02.2023 23:10 Відповісти
Тобто, українці їздили по замінованих мостах?

Що воно верзе?
показати весь коментар
24.02.2023 23:10 Відповісти
ну і що, вони зараз напевно заміновані.
показати весь коментар
24.02.2023 23:12 Відповісти
Дядя, ти ненормальний чи не в курсі скільки транспорту кожен день в Києві їздить з одного берега на інший?

Метро теж по замінованому мосту їздить?
показати весь коментар
24.02.2023 23:18 Відповісти
мости обов'язково зараз заміновані, тільки без запалів та детонаторів, які підвезуть в останній момент.
показати весь коментар
24.02.2023 23:25 Відповісти
І що заважає якоїсь ДРГ вночі ці запали та детонатори встановити та підірвати в день? Шось сумнівно що УСІ мости заміновано... Судячи з того, що дуже довго не пускали водіїв на Південний, то якщо якійсь заміновано, то мабуть тільки він
показати весь коментар
25.02.2023 00:11 Відповісти
Саме так. Якщо думаєте що це небезпечно - у Швейцарії заміновані також усі мости. Ще з часів другої світової.
показати весь коментар
24.02.2023 23:29 Відповісти
Тварюки, які стверджували, що нападу не буде, тепер розповідають про якусь готовність. Мабуть, тому, навіть, не виставили на дорогах елементарних їжаків!
Щоб там зараз не розповідав «найвеличніший» і його приспішники, а відповідати за свою бездіяльність та шкідницьку діяльність всеодно доведеться!
показати весь коментар
24.02.2023 23:12 Відповісти
Не доведеться йому відповідати. Він буде визнаний недієздатним, тут питання до голосувавших за нього мовою оригінала: "но, позвольте, как же он служил в очистке?" І головне навіть стиль мови однаковий: "Ми олігархів, російські ЗМІ, п'яту колону душили, душили."
показати весь коментар
24.02.2023 23:35 Відповісти
г Сумы,Рада и мусорня ********* некоторые до 24, после никого не было,потов появился спаситель Живицкий,который уже уволился,мусора вернулись через пару месяцев.А еще в сумах есть представительница СН Рябуха(секретутка *******), о ней ни слова,хотя Рябужа и Живицкий вместе брали взятки . Инфа 100%
показати весь коментар
24.02.2023 23:42 Відповісти
Стратєгі срані. Готові були кинути на з'їдіння кацапам пів Київа щоб зберігти власну шкіру у бункері на банковій. А їм казали, рийте окопи, а вони за Порошенком бігали, воювали з ним. А так да, фаталних помолок у них не було, тільки людей з небезпечних місць не евакуювали, за що й отримали Бучі і Бородянки всюди де були кацапи.
показати весь коментар
24.02.2023 23:14 Відповісти
Резников заминировал яйцами по 17 грн за штуку? Или шашлычками?
Резников не знал, что дерьмак с татаровым воруют у солдат которые защищают детей в Украине?
Тогда этого дебила гнать надо еще быстрее.
Закончиться война и я не уверен что зеленых не начнут *******. Не уверен, что ветераны не будут убивать тыловых чинуш, которые не посылали их на войну.
показати весь коментар
24.02.2023 23:15 Відповісти
Тобто, мільйон киян на Лівому березі не змогли б втекти і мали би стати трупами, як в бучі і Бородянці?
Яке ж воно чмо.
ну, по-перше - бреше, вони навіть Антонівський міст не замінували, а натомість розмінували Чонгар, а по-дурге - на фіга? Мости - вузькі місця, де зручно бити ворогів і техніку, вони там нічим не захищені
показати весь коментар
24.02.2023 23:16 Відповісти
год назад
показати весь коментар
24.02.2023 23:17 Відповісти
резникову кто-то карту киева показывал? например, гостомель, буча, ирпень - на каком берегу? хотя этот деятель теперь будет тонны бреда выдавать, пытаясь заспамить историю с яйцами за 17 грн
показати весь коментар
24.02.2023 23:18 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна!
показати весь коментар
24.02.2023 23:21 Відповісти
кровью зсу був затриманий і відбитий ворог..а не вашими бреднями резнік..сидів ти в підвалі і за яйця тримався
показати весь коментар
24.02.2023 23:22 Відповісти
так от куди поділася вибухівка з чонгару. зрозуміло нарешті
показати весь коментар
24.02.2023 23:26 Відповісти
Сегодня что,чемпионат по брехне? Сначала Зеленский,потом Резников.....
показати весь коментар
24.02.2023 23:31 Відповісти
Хоча ця версія пояснює де дівся друг зеленського баканов - вірогідно, бідолага, до цього часу сидить під якимось київським мостом з детонатором - виглядає чи не час його підривати.
показати весь коментар
24.02.2023 23:33 Відповісти
А мости мінували яйцями рєзнікова?
показати весь коментар
24.02.2023 23:35 Відповісти
по новій версії, в цей час, в оп-і, абдристович, вкравший рпг, натягував на дєрьмака нє бронєжилєтку, а пояс шахіда. "піду підривать мости! хоч пару штук та підірву" - сказав дєрмак на прощання абдристовичу й щез на тиждень. через тиждень повернувся й сказав "жодного не знайшов!" )))
показати весь коментар
24.02.2023 23:40 Відповісти
Є ще версія, що п'яний Абдрістович вкрав не гранатомет, а каналізаційну трубу, а Дєрьмаку просто допомагав поміняти обриганого светра, бо той теж набрався, як свиня. Отак мужньо і захищали офіс "найвеличнішого" в якому теж ледве трималися від голоду та холоду ділячи між собою останній пакетик "Мівіни".
показати весь коментар
25.02.2023 01:55 Відповісти
А антоновский мост че неподорвали? Миллионер разбогатевший на яйца
показати весь коментар
24.02.2023 23:40 Відповісти
Ми здогадувалися. Я живу на Осокорках. І я розумів, що може таке бути.
показати весь коментар
24.02.2023 23:40 Відповісти
Державою керують паталогічні брехуни і маніпулятори.
Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
24 січня, 2022
"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.
Він також прокоментував ініціативу Київського міського голови Віталія Кличка скликати 28 січня у Києві засідання керівництва Асоціації міст України для обговорення питань організації територіальної оборони.
"Для цього є наші збройні сили, які можуть дати відсіч у разі необхідності", - підкреслив Данілов.
Відтак він закликав не поширювати панічні настрої в Україні..
показати весь коментар
24.02.2023 23:42 Відповісти
чому ж Антоновський під Херсоном не був готовий?
показати весь коментар
24.02.2023 23:45 Відповісти
НУ ДОБРЕ !!! Й ЯКБИ ВІДМАЗКА Є, ЩО ПОДІЛЬСЬКО ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ НЕ ДОБУДУВАЛИ !!! АЛЕ ДЕ *** ГРОШІ СПЗДЖЕННІ З БУДІВНИЦТВА ЙОГО !!!???
показати весь коментар
24.02.2023 23:56 Відповісти
Й ВОНИ НІБИТО З ПРАВОГО НАПАДАЛИ !?)
показати весь коментар
24.02.2023 23:59 Відповісти
калірований , ссучєний пі-зда-бол.
показати весь коментар
25.02.2023 00:48 Відповісти
Зараз можна що хоч розказувати про київські мости! Нехай розкаже хто розмінував Чонгар і рапортував, що це зроблено раніше сроків виконання!
показати весь коментар
25.02.2023 04:51 Відповісти
Дуже цікаво... Чонгар був розмінований, а мости Києва заміновані.... Резніков чекав їх тут.... ????? Хто розмінував Чонгар йому не цікаво???
показати весь коментар
25.02.2023 08:33 Відповісти
Щоб зелені тварини не пістіли....віри їм нема!!!!
показати весь коментар
25.02.2023 08:58 Відповісти
Питання Чому лише в Києві мости були заміновані?
показати весь коментар
25.02.2023 09:51 Відповісти
Якщо ця влада встигла мости і розмінувати до вторгнення, то ми вже про це не дізнаємося!
показати весь коментар
25.02.2023 12:53 Відповісти
 
 