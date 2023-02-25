На Харківщині вважаються безвісти зниклими понад 1300 людей, - поліція

У Харківській області вважаються безвісти зниклими більше як 1300 осіб, із них понад 740 – цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив на пресконференції начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"За рік, із 24 лютого, загалом було оголошено в розшук як безвісти зниклих 2272 особи. Значну кількість ми знайшли, однак залишаються розшукуваними 1311 осіб, з яких 741 - цивільні", - розповів Тимошко.

Він зауважив, що майже кожного дня на Харківщині в розшук як безвісти зниклі оголошуються від пʼяти до десяти осіб.

"Ми намагаємося відбирати зразки ДНК, максимально швидко призначати експертизи з метою можливої ідентифікації та розшуку зниклих серед загиблих", - сказав начальник ГУ Нацполіції.

За його даними, за останній час "видали 60 тіл, які були впізнані шляхом ДНК та огляду близькими родичами".

"Це завдання пріоритетне, тому що ми повинні допомогти нашим людям поховати близьких, якщо вони загинули. Це не тільки правовий, а ще й наш моральний обов'язок", - наголосив Тимошко.

Як повідомлялося, на Харківщині внаслідок збройної агресії рф загинули 1780 цивільних осіб, понад 2700 були поранені.

