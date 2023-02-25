УКР
Новини
На Харківщині вважаються безвісти зниклими понад 1300 людей, - поліція

безвісти,зниклий

У Харківській області вважаються безвісти зниклими більше як 1300 осіб, із них понад 740 – цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив на пресконференції начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"За рік, із 24 лютого, загалом було оголошено в розшук як безвісти зниклих 2272 особи. Значну кількість ми знайшли, однак залишаються розшукуваними 1311 осіб, з яких 741 - цивільні", - розповів Тимошко.

Він зауважив, що майже кожного дня на Харківщині в розшук як безвісти зниклі оголошуються від пʼяти до десяти осіб.

Також дивіться: 345 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти. ІНФОГРАФІКА

"Ми намагаємося відбирати зразки ДНК, максимально швидко призначати експертизи з метою можливої ідентифікації та розшуку зниклих серед загиблих", - сказав начальник ГУ Нацполіції.

За його даними, за останній час "видали 60 тіл, які були впізнані шляхом ДНК та огляду близькими родичами".

"Це завдання пріоритетне, тому що ми повинні допомогти нашим людям поховати близьких, якщо вони загинули. Це не тільки правовий, а ще й наш моральний обов'язок", - наголосив Тимошко.

Як повідомлялося, на Харківщині внаслідок збройної агресії рф загинули 1780 цивільних осіб, понад 2700 були поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованій території Харківщини виявили 21 катівню

Автор: 

Харківщина (6054) зниклий безвісти (218)
Коментувати
Сортувати:
Акуєть. А якби зелені кондоми попередили людей, що буде війна і цивільні могли б евакуюватися. Ви тільки уявіть що цих тисяч смертей просто ніколи не було б!
25.02.2023 07:34 Відповісти
а як же шашлики?
18.04.2023 16:45 Відповісти
К огромному сожалению, єто не максимум((((
25.02.2023 08:05 Відповісти
Вони не попереджали бо чекали іншого Зє казоло що воно думало що то люди Воно ще з Оману починаючи чекало "людей"
25.02.2023 09:37 Відповісти
 
 