Минулої доби росіяни 83 рази обстріляли Херсонщину, поранено одну людину

Упродовж 24 лютого російські війська 83 рази обстріляли Херсонську область, 9 разів - Херсон. Поранено 1 людину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - ідеться в повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів. Окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.

Також минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена 1 людина.

