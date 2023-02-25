Минулої доби росіяни 83 рази обстріляли Херсонщину, поранено одну людину
Упродовж 24 лютого російські війська 83 рази обстріляли Херсонську область, 9 разів - Херсон. Поранено 1 людину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - ідеться в повідомленні.
Херсон армія РФ обстріляла 9 разів. Окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.
Також минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена 1 людина.
