Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: без постраждалих

Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація

"Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на щастя,  мирні люди не постраждали.

Також читайте: Росіяни з артилерії обстріляли гуртожиток у Херсоні

дитячий садок (366) обстріл (30375) Херсон (3566)
выродки нацистские,горите в аду!!!!!!!
24.02.2023 19:03 Відповісти
Русские еще что-то вякают про "8 лет бамбас". 30 лет они убивают детей по всему Миру, начиная от Ичкерии и заканчивая Украиной. 500 невинных детских душ расстреляли русские нацисты в Украине, в разы больше оставили без рук и ног, тысячи - без родителей, миллионы украинских деток покинули родной дом. Умойтесь кровью, русские твари!
24.02.2023 19:09 Відповісти
Нежить кацапська.
24.02.2023 20:09 Відповісти
 
 