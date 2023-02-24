Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: без постраждалих

Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація

"Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на щастя, мирні люди не постраждали.

