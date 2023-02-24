Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: без постраждалих
Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація
"Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, на щастя, мирні люди не постраждали.
Забули пароль або логін? Відновити пароль