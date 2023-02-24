Россияне обстреляли детсад в Херсоне: без пострадавших

Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. Сейчас его ликвидацией занимаются спасатели", - говорится в сообщении.

Как говорится, к счастью, мирные люди не пострадали.

