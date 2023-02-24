РУС
Россияне обстреляли детсад в Херсоне: без пострадавших

Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. Сейчас его ликвидацией занимаются спасатели", - говорится в сообщении.

Как говорится, к счастью, мирные люди не пострадали.

детсад (430) обстрел (29014) Херсон (3017)
выродки нацистские,горите в аду!!!!!!!
24.02.2023 19:03 Ответить
Русские еще что-то вякают про "8 лет бамбас". 30 лет они убивают детей по всему Миру, начиная от Ичкерии и заканчивая Украиной. 500 невинных детских душ расстреляли русские нацисты в Украине, в разы больше оставили без рук и ног, тысячи - без родителей, миллионы украинских деток покинули родной дом. Умойтесь кровью, русские твари!
24.02.2023 19:09 Ответить
Нежить кацапська.
24.02.2023 20:09 Ответить
 
 