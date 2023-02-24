Россияне из артиллерии обстреляли общежитие в Херсоне
В четверг, 23 февраля, около 23:00 российские военные из артиллерии атаковали общежитие в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-страницу Херсонской ОВА.
"Здание, которое является домом для многих херсонцев, семей с детьми, российские войска накрывали из артиллерии. Один из снарядов попал в стену общежития. Жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты...", - говорится в сообщении.
В ОВА сообщают, что люди не пострадали.
Как отмечается, Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба оперативно закрыла отверстия в поврежденном здании OSB-листами.
