Росіяни з артилерії обстріляли гуртожиток у Херсоні

У четвер, 23 лютого, близько 23:00 російські військові з артилерії атакували гуртожиток у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-сторінку Херсонської ОВА.

"Будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми, російські війська вкривали із артилерії. Один із снарядів влучив у стіну гуртожитку. Мешканці бігли у коридори, з жахом дослухалися до страшних звуків - вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучали у кімнати...", - ідеться в дописі.

В ОВА повідомляють, що люди не постраждали.

Також читайте: У Херсоні відсутнє теплопостачання внаслідок обстрілу 23 лютого, - ОВА

Як зазначається, Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба оперативно закрила отвори у пошкодженій будівлі OSB-листами. 

