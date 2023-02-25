Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, рашисти обстріляли 2 громади.
Вночі були обстріли з території РФ Новослобідської та Білопільської громад області.
"Новослобідська громада: вночі - з 22.20 - росіяни били з мінометів - 4 прильоти та з РСЗВ - 20 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Білопільську громаду з 22.20 обстріляно з РСЗВ, спершу зафіксовано 20 прильотів, а потім ще 10. Також з 23.25 зафіксовано артобстріл (16 прильотів) по околиці одного із сіл громади.
Попередньо - без наслідків.
