Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, рашисти обстріляли 2 громади.

Вночі були обстріли з території РФ Новослобідської та Білопільської громад області.

"Новослобідська громада: вночі - з 22.20 - росіяни били з мінометів - 4 прильоти та з РСЗВ - 20 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Білопільську громаду з 22.20 обстріляно з РСЗВ, спершу зафіксовано 20 прильотів, а потім ще 10. Також з 23.25 зафіксовано артобстріл (16 прильотів) по околиці одного із сіл громади.

Попередньо - без наслідків.

