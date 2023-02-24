Росіяни протитанковою ракетою обстріляли маршрутку на Сумщині

24 лютого в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. Як наслідок - четверо постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні о 16.36 ворог здійснив з території рф обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок терористичного обстрілу травмування зазнали чотири цивільні особи.

Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.

