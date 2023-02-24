УКР
8 189 11

Росіяни протитанковою ракетою обстріляли маршрутку на Сумщині

маршрутка

24 лютого в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. Як наслідок - четверо постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні о 16.36 ворог здійснив з території рф обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок терористичного обстрілу травмування зазнали чотири цивільні особи.

Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.

Автор: 

маршрутки (348) обстріл (30375) Сумська область (4142)
Топ коментарі
+14
Зверье конченое!
показати весь коментар
24.02.2023 20:18 Відповісти
+12
Мразі кацапські.
показати весь коментар
24.02.2023 20:27 Відповісти
+10
А не пора ли ипонуть по сопредельной территории.
показати весь коментар
24.02.2023 20:30 Відповісти
люди просто розвозили хліб по селах.чоловік та жінка у лікарні.
показати весь коментар
24.02.2023 21:04 Відповісти
Судя по всему не хотят А безнаказанность как известно порождает вседозволенность Или опасаются что питун нападет
показати весь коментар
24.02.2023 20:40 Відповісти
у нас там только ДПСУ, а тот расчт ПТРК неспешно собрался, погрузился в машину и уехал. Но приедет завтра.
показати весь коментар
24.02.2023 20:57 Відповісти
Кончена кацапи, фашисти- нелюді
показати весь коментар
24.02.2023 20:46 Відповісти
кацапи......
показати весь коментар
24.02.2023 20:49 Відповісти
Два дні тому на цій же дорозі москальська шваль з птрк поцілила в продуктову машину, що вела в Журавку хліб і продукти. Продавчиня в реанімації, водій з пораненням і контузією.
показати весь коментар
24.02.2023 21:09 Відповісти
Ботокс в нужниках всех уверял что не воюет с народом Украины. ***** вонючий.
показати весь коментар
24.02.2023 22:37 Відповісти
Ооой, срасейци, горе вам. Сумська тероборона вже в дорозі....
показати весь коментар
24.02.2023 22:55 Відповісти
 
 