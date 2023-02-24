Россияне противотанковой ракетой обстреляли маршрутку в Сумской области
24 февраля в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. Как следствие – четверо пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"Сегодня в 16.36 враг совершил с территории России обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы в районе с. Водологи Хотинской общины Сумского района", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате террористического обстрела травмы получили четыре гражданских лица.
Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.
