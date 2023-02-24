РУС
Россияне противотанковой ракетой обстреляли маршрутку в Сумской области

маршрутка

24 февраля в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. Как следствие – четверо пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Сегодня в 16.36 враг совершил с территории России обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы в районе с. Водологи Хотинской общины Сумского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате террористического обстрела травмы получили четыре гражданских лица.

Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.

+14
Зверье конченое!
24.02.2023 20:18
+12
Мразі кацапські.
24.02.2023 20:27
+10
А не пора ли ипонуть по сопредельной территории.
24.02.2023 20:30
люди просто розвозили хліб по селах.чоловік та жінка у лікарні.
24.02.2023 21:04
Судя по всему не хотят А безнаказанность как известно порождает вседозволенность Или опасаются что питун нападет
24.02.2023 20:40
у нас там только ДПСУ, а тот расчт ПТРК неспешно собрался, погрузился в машину и уехал. Но приедет завтра.
24.02.2023 20:57
Кончена кацапи, фашисти- нелюді
24.02.2023 20:46
кацапи......
24.02.2023 20:49
Два дні тому на цій же дорозі москальська шваль з птрк поцілила в продуктову машину, що вела в Журавку хліб і продукти. Продавчиня в реанімації, водій з пораненням і контузією.
24.02.2023 21:09
Ботокс в нужниках всех уверял что не воюет с народом Украины. ***** вонючий.
24.02.2023 22:37
Ооой, срасейци, горе вам. Сумська тероборона вже в дорозі....
24.02.2023 22:55
 
 