Россияне противотанковой ракетой обстреляли маршрутку в Сумской области

24 февраля в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. Как следствие – четверо пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Сегодня в 16.36 враг совершил с территории России обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы в районе с. Водологи Хотинской общины Сумского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате террористического обстрела травмы получили четыре гражданских лица.

Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска обстреляли пять громад на Сумщине