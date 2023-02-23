З початку лютого ворог майже 220 разів обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Генштаб

Російські військові не припиняють обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей, щоб не допустити перекидання українських військ в райони активних бойових дій.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом лютого з території російської федерації було завдано майже 220 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. В тому числі понад 20 обстрілів протягом поточного тижня", - зазначив Громов.

За його словами, ворог продовжує використовувати зенітно-ракетні комплекси типу С-300 та С-400 для щоденного терору мирних мешканців українських міст.

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