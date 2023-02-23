РУС
С начала февраля враг почти 220 раз обстрелял приграничья Сумщины и Черниговщины, - Генштаб

Российские военные не прекращают обстрелы приграничных территорий Сумской и Черниговской областей, чтобы не допустить переброски украинских войск в районы активных боевых действий.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение февраля с территории российской федерации было произведено почти 220 обстрелов по приграничным районам Черниговской и Сумской областей. В том числе более 20 обстрелов в течение текущей недели", - отметил Громов.

По его словам, враг продолжает использовать зенитно-ракетные комплексы типа С-300 и С-400 для ежедневного террора мирных жителей украинских городов.

