Мінреінтеграції планує створити Єдиний реєстр політичних бранців Кремля

В Україні ініціювали створення окремого реєстру в’язнів Кремля. Йдеться про українців, яких незаконно затримали через політичну чи громадську діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Як зазначається, за дорученням віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить актуалізацію списків цивільних заручників, які перебувають у російському полоні, та розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців Кремля.

"Йдеться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені окупантами особистої свободи саме через їх політичну або громадську діяльність. Наразі НІБ відомо принаймні про 170 таких осіб. Насправді кількість наших громадян, які перебувають у полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитись набагато більшою", - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, передусім, йдеться про кримських татар, які протягом 9 років окупації півострова чинять спротив окупантам.

"Символічно, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого. Країна має поіменно знати героїв, які кинули виклик людиноненависницькій системі, втратили особисту свободу, зате зберегли свободу духу і власну гідність", - зауважили в міністерстві.

реєстр (863) політв’язні (1361) Верещук Ірина (686) Міністерство реінтеграції (500)
Їм потрібен не реєстр (а чому ж його ще йдосі немає), а кошти на створення реєстру, які можна буде пиляти!
25.02.2023 12:33 Відповісти
Саме так. А заразом створять кілька теплих робочих місць з бронюванням, гарною платнею та пільгами для синків "потрібних" людей.
25.02.2023 12:51 Відповісти
Та ні..зелені з розмахом діють. Створять комісію, міністерство..і підрозділи по областям, районам
25.02.2023 13:06 Відповісти
А потім цих бранців будуть передавати Путлеру ? На цим можна заробити гроші ?
25.02.2023 12:35 Відповісти
Створіть реєстр запроданців та корупціонерів
25.02.2023 15:54 Відповісти
 
 