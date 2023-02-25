РУС
Минреинтеграции планирует создать Единый реестр политических пленников Кремля

политзаключенные

В Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, незаконно задержанных из-за политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

Как отмечается, по поручению вице-премьер-министра - министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук Национальное информационное бюро (НИБ) проводит актуализацию списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, и начинает работу над созданием отдельного реестра пленников.

"Речь идет о гражданах Украины – гражданских заложниках, которые были лишены оккупантами личной свободы именно из-за их политической или общественной деятельности. В настоящее время НИБ известно как минимум о 170 таких лицах. На самом деле количество наших граждан, которые находятся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться намного больше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прежде всего, речь идет о крымских татарах, которые в течение 9 лет оккупации полуострова сопротивляются оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует рассмотрение в ООН вопроса незаконного удержания и убийства политзаключенных на территории РФ

"Символично, что НИБ начинает работу над созданием такого реестра в канун Дня крымского сопротивления российской оккупации, который Украина отмечает 26 февраля. Страна должна поименно знать героев, бросивших вызов человеконенавистнической системе, потерявших личную свободу, зато сохранив свободу духа и собственное достоинство", - отметили в министерстве.

реестр (328) политзаключенные (1628) Верещук Ирина (507) Министерство реинтеграции (278)
Їм потрібен не реєстр (а чому ж його ще йдосі немає), а кошти на створення реєстру, які можна буде пиляти!
25.02.2023 12:33 Ответить
Саме так. А заразом створять кілька теплих робочих місць з бронюванням, гарною платнею та пільгами для синків "потрібних" людей.
25.02.2023 12:51 Ответить
Та ні..зелені з розмахом діють. Створять комісію, міністерство..і підрозділи по областям, районам
25.02.2023 13:06 Ответить
А потім цих бранців будуть передавати Путлеру ? На цим можна заробити гроші ?
25.02.2023 12:35 Ответить
Створіть реєстр запроданців та корупціонерів
25.02.2023 15:54 Ответить
 
 