Минреинтеграции планирует создать Единый реестр политических пленников Кремля

В Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, незаконно задержанных из-за политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

Как отмечается, по поручению вице-премьер-министра - министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук Национальное информационное бюро (НИБ) проводит актуализацию списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, и начинает работу над созданием отдельного реестра пленников.

"Речь идет о гражданах Украины – гражданских заложниках, которые были лишены оккупантами личной свободы именно из-за их политической или общественной деятельности. В настоящее время НИБ известно как минимум о 170 таких лицах. На самом деле количество наших граждан, которые находятся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться намного больше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прежде всего, речь идет о крымских татарах, которые в течение 9 лет оккупации полуострова сопротивляются оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует рассмотрение в ООН вопроса незаконного удержания и убийства политзаключенных на территории РФ

"Символично, что НИБ начинает работу над созданием такого реестра в канун Дня крымского сопротивления российской оккупации, который Украина отмечает 26 февраля. Страна должна поименно знать героев, бросивших вызов человеконенавистнической системе, потерявших личную свободу, зато сохранив свободу духа и собственное достоинство", - отметили в министерстве.