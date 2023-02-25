УКР
Євробачення: Уряд Британії передає біженцям з України 3000 квитків

Міністерство культури Великої Британії заявило, що 3000 квитків на концерти Євробачення будуть надані біженцям з України, які проживають в країні.

Українські біженці можуть залишити заявки на отримання квитків на усі дев'ять конкурсних концертів Євробачення, включно з фіналом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У пресрелізі міністерки культури Люсі Фрейзер сказано, що уряд "має намір зробити так, щоб український народ був у центрі цієї події".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колектив TVORCHI представлятиме Україну на Євробаченні-2023

Пресреліз також цитує посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який сказав, що "підтримка Великою Британією України перед російським вторгненням є зразковою і цей жест є ще одним прикладом такої підтримки".

Півфінали конкурсу Євробачення 2023 року пройдуть у Ліверпулі починаючи з 9 травня, фінальний концерт відбудеться 13 травня. Традиційний елемент логотипа Євробачення – серце – цього року носить кольори прапорів України та Британії.

Британія, Чехія, Польща.... Склоняюсь перед вами за те, що робите для Неньки. Дякую вам, щиро дякую!
25.02.2023 17:28 Відповісти
Чекайте шашличних сраколизів " всєх мастєй". Хоч би безумну не випустили до людей або щоб діджей браун не "заміксував" в штани прямо в залі.
25.02.2023 17:40 Відповісти
Більшість це економічні біженці .
25.02.2023 17:49 Відповісти
Дякуємо. Тільки ми були б вдячні за військову допомогу на ті гроші, а не дівчаткам, що втекли з України сходити на концерт.
25.02.2023 18:47 Відповісти
****, война идет, какой нафиг евровиденье =(
25.02.2023 19:31 Відповісти
Ті хто сидять в Британії, в принципі можуть собі дозволити квитки. Айфони й модні шмотки є за що купувати. А от кошти від продажу 3000 квитків краще б перевели на рахунок Повернись живим або ЗСУ.
25.02.2023 20:32 Відповісти
 
 