Євробачення: Уряд Британії передає біженцям з України 3000 квитків
Міністерство культури Великої Британії заявило, що 3000 квитків на концерти Євробачення будуть надані біженцям з України, які проживають в країні.
Українські біженці можуть залишити заявки на отримання квитків на усі дев'ять конкурсних концертів Євробачення, включно з фіналом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У пресрелізі міністерки культури Люсі Фрейзер сказано, що уряд "має намір зробити так, щоб український народ був у центрі цієї події".
Пресреліз також цитує посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який сказав, що "підтримка Великою Британією України перед російським вторгненням є зразковою і цей жест є ще одним прикладом такої підтримки".
Півфінали конкурсу Євробачення 2023 року пройдуть у Ліверпулі починаючи з 9 травня, фінальний концерт відбудеться 13 травня. Традиційний елемент логотипа Євробачення – серце – цього року носить кольори прапорів України та Британії.
