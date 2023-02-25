РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5075 посетителей онлайн
Новости
1 851 6

Евровидение: правительство Британии передает беженцам из Украины 3000 билетов

євробачення

Министерство культуры Великобритании заявило, что 3000 билетов на концерты Евровидения будут предоставлены проживающим в стране беженцам из Украины.

Украинские беженцы могут оставить заявки на получение билетов на все девять конкурсных концертов Евровидения, включая финал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В пресс-релизе министра культуры Люси Фрейзер сказано, что правительство "намерено сделать так, чтобы украинский народ был в центре этого события".

Читайте также: Коллектив TVORCHI будет представлять Украину на Евровидении-2023

Пресс-релиз также цитирует посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который сказал, что "поддержка Великобританией Украины перед лицом российского вторжения является образцовой и этот жест является еще одним примером такой поддержки".

Полуфиналы Евровидения-2023 пройдут в Ливерпуле, начиная с 9 мая, финальный концерт состоится 13 мая. Традиционный элемент логотипа Евровидения – сердце – в этом году носит цвета флагов Украины и Британии.

Автор: 

беженцы (1674) Великобритания (5091) Евровидение (780)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Британія, Чехія, Польща.... Склоняюсь перед вами за те, що робите для Неньки. Дякую вам, щиро дякую!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:28 Ответить
Чекайте шашличних сраколизів " всєх мастєй". Хоч би безумну не випустили до людей або щоб діджей браун не "заміксував" в штани прямо в залі.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:40 Ответить
Більшість це економічні біженці .
показать весь комментарий
25.02.2023 17:49 Ответить
Дякуємо. Тільки ми були б вдячні за військову допомогу на ті гроші, а не дівчаткам, що втекли з України сходити на концерт.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:47 Ответить
****, война идет, какой нафиг евровиденье =(
показать весь комментарий
25.02.2023 19:31 Ответить
Ті хто сидять в Британії, в принципі можуть собі дозволити квитки. Айфони й модні шмотки є за що купувати. А от кошти від продажу 3000 квитків краще б перевели на рахунок Повернись живим або ЗСУ.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:32 Ответить
 
 