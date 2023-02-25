Евровидение: правительство Британии передает беженцам из Украины 3000 билетов

Министерство культуры Великобритании заявило, что 3000 билетов на концерты Евровидения будут предоставлены проживающим в стране беженцам из Украины.

Украинские беженцы могут оставить заявки на получение билетов на все девять конкурсных концертов Евровидения, включая финал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В пресс-релизе министра культуры Люси Фрейзер сказано, что правительство "намерено сделать так, чтобы украинский народ был в центре этого события".

Пресс-релиз также цитирует посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который сказал, что "поддержка Великобританией Украины перед лицом российского вторжения является образцовой и этот жест является еще одним примером такой поддержки".

Полуфиналы Евровидения-2023 пройдут в Ливерпуле, начиная с 9 мая, финальный концерт состоится 13 мая. Традиционный элемент логотипа Евровидения – сердце – в этом году носит цвета флагов Украины и Британии.