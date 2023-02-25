УКР
Реформа митниці планується вже цьогоріч, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує цього року провести реформу митниці, яка включатиме реалізацію шести кроків.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я буду тиснути, щоб ця реформа була реалізована цього року. Ми вже домовилися з президентом Єврокомісії щодо відкриття поетапного доступу до спільних баз даних", - зазначив Шмигаль.

За його словами, для проведення митної реформи потрібно реалізувати шість кроків. Перший передбачає запровадження спільних пунктів пропуску та спільної бази даних із країнами ЄС, зокрема з Польщею.

"Коли в базах даних Польщі та України буде однакова інформація, все вирівняється. Корупція з точки зору контрабанди зменшиться на 98%", – переконаний прем'єр.

Другим кроком він назвав діджиталізацію всіх процесів та впровадження електронної черги. Третій і четвертий кроки передбачають ротації на митниці що три місяці і збільшення кількості пунктів пропуску.

"Чим більше пунктів пропуску, тим менше навантаження, менше черг, менша корупція. Ми над цим уже активно працюємо. Вперше за 24 роки Україна відкрила два нові пункти пропуску з Румунією", – наголосив Шмигаль.

Ще два кроки, які він назвав, передбачають ризик-орієнтований підхід і встановлення справних сканерів на всіх митних пунктах пропуску.

"Без проведення структурної реформи кадрові зміни не будуть ефективними. Під час війни ми вже почали зміни. Зараз ми ведемо перемовини щодо продовження економічного безвізу, тобто безмитної та безквотної торгівлі, до кінця або середини 2024 року", – наголосив Прем'єр.

+14
В Зелені кожна "рехворма" черговий розсадник для корупції та хабарництва
25.02.2023 17:59 Відповісти
+4
цензору давно пора клоунский смайлик добавить в асортимент
25.02.2023 17:59 Відповісти
+4
Своїх на грошові потоки понаставляють!
25.02.2023 17:59 Відповісти
В Зелені кожна "рехворма" черговий розсадник для корупції та хабарництва
25.02.2023 17:59 Відповісти
був вже один реформатор - бородатий такий , не кисло піднявся
25.02.2023 18:17 Відповісти
цензору давно пора клоунский смайлик добавить в асортимент
25.02.2023 17:59 Відповісти
🤡такий підійде?
25.02.2023 18:06 Відповісти
🤡
25.02.2023 18:08 Відповісти
Своїх на грошові потоки понаставляють!
25.02.2023 17:59 Відповісти
Для чого спішити -- все схвачено -- бабло тече -- віина не помеха .
25.02.2023 18:04 Відповісти
А наразі нехай продовжують кишені набивати...
25.02.2023 18:06 Відповісти
Поки в митницю ідуть з метою особистого збагачення і ВСЕ керівництво митниці вважає, що підлеглі мають їм платити данину (розуміючи, звідки вона буде братися) - жодна реформа нічого не змінить. Якщо навіть в час війни українські митники без мзди не бажають пропускати жодні товари - про що можна говорити?!
25.02.2023 18:07 Відповісти
На будь яку роботу йдуть з метою особистого збагачення.
25.02.2023 18:16 Відповісти
Попереднній план викури прошлого разу, цей будуть курити цього року
25.02.2023 18:10 Відповісти
На кожній митниці має бути крематорій і колумбарій з урнами спалених корупціонерів замість дошки пошани... Ото розмріявся...
25.02.2023 18:14 Відповісти
25.02.2023 18:15 Відповісти
про необхідність боротьби з контробандою та запровадження спільної бази даних із країнами ЄС, зокрема з Польщею розказували і продовжують розказувати всі прзиденти, починаючи з Ющенка. Але жива готівка завжди перемогала
25.02.2023 18:15 Відповісти
" Дайте йому ще 100 днів і грошей на реформи "
25.02.2023 18:18 Відповісти
красти будуть по новому.
25.02.2023 18:19 Відповісти
ШО ОПЯТЬ?
25.02.2023 18:21 Відповісти
Молодці, реформуйте наступникам митницю після своєї каденції. Наберіть не тільки собі, а щоб і внукам вистачило, якраз такий момент всі дають і без контролю, особливо гуманітарка. Ставте туди нових, хто знає, як це робити і не спалитися, татров і єлдак підкажуть, в їх "ригівській" команді таких багато, не всі ж втекли із зеком..
25.02.2023 18:29 Відповісти
Одних зелиних злодюг замінять іншими зелиними злодюгами. І це називається реформами?
25.02.2023 18:29 Відповісти
Курва ж треплива.
25.02.2023 18:51 Відповісти
ви вже реформували закупівлі міноборони - ті ж яйця але в літрах
25.02.2023 19:44 Відповісти
Со странами евросоюза у нас не должно быть ни таможенных ни пограничных пунктов,отгораживаться мы должны от чертей на востоке,все ресурсы мы должны тратить на это.
25.02.2023 20:37 Відповісти
щоб було з країнами на заході мзда $ на 1кг / $1000 на куб, а зі сходом $10 на 1 кг / 10 000 на куб
26.02.2023 13:03 Відповісти
Безбожникам ніяка реформа не допоможе: крали, крадуть і будуть красти
25.02.2023 20:44 Відповісти
Танунакуй в этом году! Поздно то---10 месяцев осталось. То уже со со 2 квартала следующего года---как потеплеет и после Пасхи.
25.02.2023 21:33 Відповісти
А все предыдущие реформы будут заканчивать?
25.02.2023 22:05 Відповісти
26.02.2023 05:57 Відповісти
 
 