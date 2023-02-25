Реформа митниці планується вже цьогоріч, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує цього року провести реформу митниці, яка включатиме реалізацію шести кроків.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я буду тиснути, щоб ця реформа була реалізована цього року. Ми вже домовилися з президентом Єврокомісії щодо відкриття поетапного доступу до спільних баз даних", - зазначив Шмигаль.

За його словами, для проведення митної реформи потрібно реалізувати шість кроків. Перший передбачає запровадження спільних пунктів пропуску та спільної бази даних із країнами ЄС, зокрема з Польщею.

"Коли в базах даних Польщі та України буде однакова інформація, все вирівняється. Корупція з точки зору контрабанди зменшиться на 98%", – переконаний прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди мене питають: а чому таке відбувається на митниці? Я не маю що відповісти, - Гетманцев

Другим кроком він назвав діджиталізацію всіх процесів та впровадження електронної черги. Третій і четвертий кроки передбачають ротації на митниці що три місяці і збільшення кількості пунктів пропуску.

"Чим більше пунктів пропуску, тим менше навантаження, менше черг, менша корупція. Ми над цим уже активно працюємо. Вперше за 24 роки Україна відкрила два нові пункти пропуску з Румунією", – наголосив Шмигаль.

Ще два кроки, які він назвав, передбачають ризик-орієнтований підхід і встановлення справних сканерів на всіх митних пунктах пропуску.

"Без проведення структурної реформи кадрові зміни не будуть ефективними. Під час війни ми вже почали зміни. Зараз ми ведемо перемовини щодо продовження економічного безвізу, тобто безмитної та безквотної торгівлі, до кінця або середини 2024 року", – наголосив Прем'єр.