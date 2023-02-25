РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5075 посетителей онлайн
Новости
3 665 29

Реформа таможни планируется уже в этом году, - Шмыгаль

митниця,мито

Кабинет Министров планирует в текущем году провести реформу таможни, которая будет включать реализацию шести шагов.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду давить, чтобы эта реформа была реализована в этом году. Мы уже договорились с президентом Еврокомиссии относительно открытия поэтапного доступа к общим базам данных", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для проведения таможенной реформы необходимо реализовать шесть шагов. Первый предполагает введение общих пунктов пропуска и общей базы данных со странами ЕС, в том числе Польшей.

"Когда в базах данных Польши и Украины будет одинаковая информация, все выровняется. Коррупция с точки зрения контрабанды снизится на 98%", - убежден премьер.

Читайте также: Люди меня спрашивают: а почему такое происходит на таможне? Мне нечего ответить, - Гетманцев

Вторым шагом он назвал диджитализацию всех процессов и внедрение электронной очереди. Третий и четвертый шаги предусматривают ротацию на таможне каждые три месяца и увеличение количества пунктов пропуска.

"Чем больше пунктов пропуска, тем меньше нагрузка, меньше очередей, меньше коррупция. Мы над этим уже активно работаем. Впервые за 24 года Украина открыла два новых пункта пропуска с Румынией", - подчеркнул Шмыгаль.

Еще два шага, которые он назвал, предусматривают рискоориентированный подход и установку исправных сканеров на всех таможенных пунктах пропуска.

"Без проведения структурной реформы кадровые изменения не будут эффективными. Во время войны мы уже начали изменения. Сейчас мы ведем переговоры по продлению экономического безвиза, то есть беспошлинной и бесквотной торговли до конца или середины 2024 года", - подчеркнул премьер.

Автор: 

таможня (1977) реформы (3966) Государственная таможенная служба (175) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
В Зелені кожна "рехворма" черговий розсадник для корупції та хабарництва
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
+4
цензору давно пора клоунский смайлик добавить в асортимент
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
+4
Своїх на грошові потоки понаставляють!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Зелені кожна "рехворма" черговий розсадник для корупції та хабарництва
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
був вже один реформатор - бородатий такий , не кисло піднявся
показать весь комментарий
25.02.2023 18:17 Ответить
цензору давно пора клоунский смайлик добавить в асортимент
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
🤡такий підійде?
показать весь комментарий
25.02.2023 18:06 Ответить
🤡
показать весь комментарий
25.02.2023 18:08 Ответить
Своїх на грошові потоки понаставляють!
показать весь комментарий
25.02.2023 17:59 Ответить
Для чого спішити -- все схвачено -- бабло тече -- віина не помеха .
показать весь комментарий
25.02.2023 18:04 Ответить
А наразі нехай продовжують кишені набивати...
показать весь комментарий
25.02.2023 18:06 Ответить
Поки в митницю ідуть з метою особистого збагачення і ВСЕ керівництво митниці вважає, що підлеглі мають їм платити данину (розуміючи, звідки вона буде братися) - жодна реформа нічого не змінить. Якщо навіть в час війни українські митники без мзди не бажають пропускати жодні товари - про що можна говорити?!
показать весь комментарий
25.02.2023 18:07 Ответить
На будь яку роботу йдуть з метою особистого збагачення.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:16 Ответить
Попереднній план викури прошлого разу, цей будуть курити цього року
показать весь комментарий
25.02.2023 18:10 Ответить
На кожній митниці має бути крематорій і колумбарій з урнами спалених корупціонерів замість дошки пошани... Ото розмріявся...
показать весь комментарий
25.02.2023 18:14 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 18:15 Ответить
про необхідність боротьби з контробандою та запровадження спільної бази даних із країнами ЄС, зокрема з Польщею розказували і продовжують розказувати всі прзиденти, починаючи з Ющенка. Але жива готівка завжди перемогала
показать весь комментарий
25.02.2023 18:15 Ответить
" Дайте йому ще 100 днів і грошей на реформи "
показать весь комментарий
25.02.2023 18:18 Ответить
красти будуть по новому.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:19 Ответить
ШО ОПЯТЬ?
показать весь комментарий
25.02.2023 18:21 Ответить
Молодці, реформуйте наступникам митницю після своєї каденції. Наберіть не тільки собі, а щоб і внукам вистачило, якраз такий момент всі дають і без контролю, особливо гуманітарка. Ставте туди нових, хто знає, як це робити і не спалитися, татров і єлдак підкажуть, в їх "ригівській" команді таких багато, не всі ж втекли із зеком..
показать весь комментарий
25.02.2023 18:29 Ответить
Одних зелиних злодюг замінять іншими зелиними злодюгами. І це називається реформами?
показать весь комментарий
25.02.2023 18:29 Ответить
Курва ж треплива.
показать весь комментарий
25.02.2023 18:51 Ответить
ви вже реформували закупівлі міноборони - ті ж яйця але в літрах
показать весь комментарий
25.02.2023 19:44 Ответить
Со странами евросоюза у нас не должно быть ни таможенных ни пограничных пунктов,отгораживаться мы должны от чертей на востоке,все ресурсы мы должны тратить на это.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:37 Ответить
щоб було з країнами на заході мзда $ на 1кг / $1000 на куб, а зі сходом $10 на 1 кг / 10 000 на куб
показать весь комментарий
26.02.2023 13:03 Ответить
Безбожникам ніяка реформа не допоможе: крали, крадуть і будуть красти
показать весь комментарий
25.02.2023 20:44 Ответить
Танунакуй в этом году! Поздно то---10 месяцев осталось. То уже со со 2 квартала следующего года---как потеплеет и после Пасхи.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:33 Ответить
А все предыдущие реформы будут заканчивать?
показать весь комментарий
25.02.2023 22:05 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2023 05:57 Ответить
 
 