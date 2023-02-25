Реформа таможни планируется уже в этом году, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует в текущем году провести реформу таможни, которая будет включать реализацию шести шагов.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду давить, чтобы эта реформа была реализована в этом году. Мы уже договорились с президентом Еврокомиссии относительно открытия поэтапного доступа к общим базам данных", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для проведения таможенной реформы необходимо реализовать шесть шагов. Первый предполагает введение общих пунктов пропуска и общей базы данных со странами ЕС, в том числе Польшей.

"Когда в базах данных Польши и Украины будет одинаковая информация, все выровняется. Коррупция с точки зрения контрабанды снизится на 98%", - убежден премьер.

Вторым шагом он назвал диджитализацию всех процессов и внедрение электронной очереди. Третий и четвертый шаги предусматривают ротацию на таможне каждые три месяца и увеличение количества пунктов пропуска.

"Чем больше пунктов пропуска, тем меньше нагрузка, меньше очередей, меньше коррупция. Мы над этим уже активно работаем. Впервые за 24 года Украина открыла два новых пункта пропуска с Румынией", - подчеркнул Шмыгаль.

Еще два шага, которые он назвал, предусматривают рискоориентированный подход и установку исправных сканеров на всех таможенных пунктах пропуска.

"Без проведения структурной реформы кадровые изменения не будут эффективными. Во время войны мы уже начали изменения. Сейчас мы ведем переговоры по продлению экономического безвиза, то есть беспошлинной и бесквотной торговли до конца или середины 2024 года", - подчеркнул премьер.