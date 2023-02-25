Кабмін планує провести податкову реформу після війни, - Шмигаль
Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо роботи над податковою реформою, яка має покращити інвестиційний клімат.
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraineповідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Поки йде активна фаза війни, податкових змін, щонайменше революційних, не буде. Проте ведемо перемовини з МВФ, що після війни розпочнемо спільну роботу над майбутньою податковою реформою, яка стане частиною покращення інвестиційного і бізнес-клімату. Її концепція буде вписана у план післявоєнного відновлення України", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що зараз усі податки, які бізнес сплачує до державного бюджету, спрямовуються на фінансування Сил безпеки та оборони.
"У січні цього року бізнес та громадяни сплатили трохи більше ₴60 мільярдів до бюджету, а на нашу безпеку та армію ми витратили ₴100 мільярдів", – зауважив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо від ваших реформ вже нудить
@rudenko_s
·
https://twitter.com/rudenko_s/status/1629185312625770496 22 ч
Зеленський на пресконференції: Я знищив в Україні олігархів.
Пінчук у першому ряду:
Точно! Знищив! Підтверджую!
Передайте Шмигалю, що йому баба мала казати, що для того, щоб більше яблук збирати - треба більше дерев садити.
Також повний аудит витрат "слуг" та обов'язку конфіскацію майна, грошей.
Об'язуюсь призначити Генпрокурором Порошенко Петра Олексі́йовича.
Пенсіонери не охвачені
Кацапскому ФСБ, в лице Гетманцева, щас не до реформы....