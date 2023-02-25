УКР
Новини
Кабмін планує провести податкову реформу після війни, - Шмигаль

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо роботи над податковою реформою, яка має покращити інвестиційний клімат.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraineповідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Поки йде активна фаза війни, податкових змін, щонайменше революційних, не буде. Проте ведемо перемовини з МВФ, що після війни розпочнемо спільну роботу над майбутньою податковою реформою, яка стане частиною покращення інвестиційного і бізнес-клімату. Її концепція буде вписана у план післявоєнного відновлення України", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що зараз усі податки, які бізнес сплачує до державного бюджету, спрямовуються на фінансування Сил безпеки та оборони.

"У січні цього року бізнес та громадяни сплатили трохи більше ₴60 мільярдів до бюджету, а на нашу безпеку та армію ми витратили ₴100 мільярдів", – зауважив Шмигаль.

Кабмін (14310) МВФ (3096) податки (3968) реформи (3229) Шмигаль Денис (4778)
+12
Всі їх реформи зводяться до одного: прості смертні платитимуть більше.
25.02.2023 18:57 Відповісти
+11
Ого оптимісти , ще після війни хочуть при владі залишитися.
25.02.2023 19:16 Відповісти
+10
Якщо навіть відмінити всі податки але залишити "трошки корупції" все піде прахом... бо "шара прєдєла нє імєєт".
25.02.2023 18:52 Відповісти
А до цього часу ніфіга не планує.
показати весь коментар
25.02.2023 18:53 Відповісти
Ну так "неначасі".
показати весь коментар
25.02.2023 18:57 Відповісти
Зате красти - завдли навчасі. Тут можна показати країну, яка воює і при йьому не забуває про свою економіку. Це Ізраіль.
показати весь коментар
25.02.2023 19:23 Відповісти
Пообіцяти не значить одружитися.
показати весь коментар
25.02.2023 18:56 Відповісти
Кабмін розраховує що до того часу залишиться на своїх місцях?
показати весь коментар
25.02.2023 18:57 Відповісти
А може західні мільярди теж після війни?
показати весь коментар
25.02.2023 18:58 Відповісти
Рісля війни ми проведено не тільки податкову реформу, справ накопичилося дуже багато, але це зробимо без вас "слуги" і "молоді риги".
показати весь коментар
25.02.2023 19:01 Відповісти
Все ясно з зеленими курвами, всі реформи і розслідування "після війни", бо до 24.02.2022 тільки крали бюджетні кошти, розвалювали державні інститути і ослабляли країну для майбутнього вторгнення, а так встигнуть все приховати.
показати весь коментар
25.02.2023 19:01 Відповісти
Податкова реформа від шмигаля: «подайте хто скільки може»
показати весь коментар
25.02.2023 19:03 Відповісти
по шмигалю як раз - "віддайте стільки, скільки не можете!"...
показати весь коментар
25.02.2023 19:06 Відповісти
В зеленому Кабіні повністю відсутній моніторинг надходження коштів від оподаткування. Наприклад, здавалося б, якщо підвищення податків на тютюн призвело до колосальних втрат бюджету то потрібно зменшити податковий тиск що виведе з тіні цілий сектор ринку. Якби не так! Навпаки податки збільшують, а доходи населення штучно зменшують. І так у всьому - популізм, демагогія, хуцпа і "халявні хатєлки"... Імпотентам страпони "на пів шостого" не допоможуть...
показати весь коментар
25.02.2023 19:06 Відповісти
не кажіть це слово ніколи!
бо від ваших реформ вже нудить
показати весь коментар
25.02.2023 19:09 Відповісти
Гусь подыхает?
показати весь коментар
25.02.2023 19:10 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:10 Відповісти
Serhii Rudenko

@rudenko_s

·

https://twitter.com/rudenko_s/status/1629185312625770496 22 ч

Зеленський на пресконференції: Я знищив в Україні олігархів.
Пінчук у першому ряду:
Точно! Знищив! Підтверджую!

показати весь коментар
25.02.2023 19:13 Відповісти
Податки - це найстаріший економічний захід для наповнення казни. З нею пов'язано багато побрехеньок і вигадок, в які свято вірять навіть досвідчені економісти - просто тому, що їм писали в книжках такі ж досвідчені економісти (наприклад, що податками можна підняти економіку). Не кажучи про пересічних неосвічених депутатів і прем'єрів, економічна освіта яких черпана з художніх фільмів і те, що мама казала в дитинстві (а мамі казала баба). Можна вбити - то точно, але от забезпечити її ріст на якийсь тривалий період - це побрехеньки. Це як сподіватися, що якщо трусити яблуню сильніше чи менше - то вона відповідно буде більше чи менше родити. Якщо менше трусити - просто менше буде яблук падати. А якщо трусонути міцно - то можна й звалити дерево.
Передайте Шмигалю, що йому баба мала казати, що для того, щоб більше яблук збирати - треба більше дерев садити.
показати весь коментар
25.02.2023 19:15 Відповісти
у них- усіх- мізки працюють тільки на одному напрямку- зняти з працюючих шкіру.
показати весь коментар
25.02.2023 23:11 Відповісти
Повністю згоден з вашою думкою! Якраз написав статтю на цю тему…
показати весь коментар
26.03.2023 17:06 Відповісти
Це як у алконавта - от завтра точно кину пити.
показати весь коментар
25.02.2023 19:28 Відповісти
А шо уже виден конец войны,хоть что то на это указывает?
показати весь коментар
25.02.2023 19:29 Відповісти
Обіцаю до весни продати офшори ЗеКа та пожертвувати всі гроші на армію!
Також повний аудит витрат "слуг" та обов'язку конфіскацію майна, грошей.
Об'язуюсь призначити Генпрокурором Порошенко Петра Олексі́йовича.
показати весь коментар
25.02.2023 19:33 Відповісти
А тим часом зелень гуляє!
показати весь коментар
25.02.2023 19:48 Відповісти
Податки на пенсію.
Пенсіонери не охвачені
показати весь коментар
25.02.2023 20:15 Відповісти
Воно їм треба,,,
показати весь коментар
25.02.2023 20:28 Відповісти
Успеть бы вас после войны вышвырнуть из власти под зад пинком,что бы вы уже не успели притронуться ни к каким реформам.
показати весь коментар
25.02.2023 20:31 Відповісти
Правильно, после войны.
Кацапскому ФСБ, в лице Гетманцева, щас не до реформы....
показати весь коментар
25.02.2023 20:46 Відповісти
Оптимисты. Зелёного кодла после войны не будет
показати весь коментар
25.02.2023 21:22 Відповісти
Дайте вгадаю... автор рехформи - Гетьманцев. )))
показати весь коментар
25.02.2023 21:33 Відповісти
марксіст гадяманцев
показати весь коментар
26.02.2023 00:14 Відповісти
****** клоуни, вони ****** клоуни, до професіоналізму і державного управління, а тим більше реформ вони ніякого відношення не мають, бо це для них вищий пілотаж. Зараз доходи держбюджету майже нульові - ризику ніякого, саме час запровадження нового податкового кодексу аби після війни цей кодекс вже працював. Однак дебіли із влади займаються шоу, а не реформами.
показати весь коментар
25.02.2023 21:37 Відповісти
ТАК КОГДА !!!??? НАПОЛЕОНОХЙЛОВСКИЕ ПЛАНЫ !?)
показати весь коментар
26.02.2023 00:38 Відповісти
Cьогодні шмигалівський бенефіс
показати весь коментар
26.02.2023 15:47 Відповісти
Питання, я яке відношення має світова кредитна установа до внутрішньої податкової політики краіни??? Хіба це не особисте питання України в межах національних власних інтересів? Чи таки вже керуєде факто мвф Украіною…
показати весь коментар
26.03.2023 17:02 Відповісти
 
 