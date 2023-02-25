Кабмін планує провести податкову реформу після війни, - Шмигаль

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо роботи над податковою реформою, яка має покращити інвестиційний клімат.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraineповідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Поки йде активна фаза війни, податкових змін, щонайменше революційних, не буде. Проте ведемо перемовини з МВФ, що після війни розпочнемо спільну роботу над майбутньою податковою реформою, яка стане частиною покращення інвестиційного і бізнес-клімату. Її концепція буде вписана у план післявоєнного відновлення України", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що зараз усі податки, які бізнес сплачує до державного бюджету, спрямовуються на фінансування Сил безпеки та оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет недоотримав 24 млрд грн через виведення грошей гральним бізнесом, - нардеп "Голосу" Железняк

"У січні цього року бізнес та громадяни сплатили трохи більше ₴60 мільярдів до бюджету, а на нашу безпеку та армію ми витратили ₴100 мільярдів", – зауважив Шмигаль.