Кабмин планирует провести налоговую реформу после войны, - Шмыгаль

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о работе над налоговой реформой, которая должна улучшить инвестиционный климат.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере, революционных, не будет. Однако ведем переговоры с МВФ, что после войны начнем совместную работу над будущей налоговой реформой, которая станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного восстановление Украины", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что сейчас все налоги, которые бизнес платит государственному бюджету, направляются на финансирование Сил безопасности и обороны.

"В январе этого года бизнес и граждане уплатили чуть больше 60 миллиардов в бюджет, а на нашу безопасность и армию мы потратили 100 миллиардов", - отметил Шмыгаль.