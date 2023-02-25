Кабмин планирует провести налоговую реформу после войны, - Шмыгаль
Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о работе над налоговой реформой, которая должна улучшить инвестиционный климат.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере, революционных, не будет. Однако ведем переговоры с МВФ, что после войны начнем совместную работу над будущей налоговой реформой, которая станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного восстановление Украины", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что сейчас все налоги, которые бизнес платит государственному бюджету, направляются на финансирование Сил безопасности и обороны.
"В январе этого года бизнес и граждане уплатили чуть больше 60 миллиардов в бюджет, а на нашу безопасность и армию мы потратили 100 миллиардов", - отметил Шмыгаль.
