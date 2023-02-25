РУС
Кабмин планирует провести налоговую реформу после войны, - Шмыгаль

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о работе над налоговой реформой, которая должна улучшить инвестиционный климат.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере, революционных, не будет. Однако ведем переговоры с МВФ, что после войны начнем совместную работу над будущей налоговой реформой, которая станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного восстановление Украины", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что сейчас все налоги, которые бизнес платит государственному бюджету, направляются на финансирование Сил безопасности и обороны.

Читайте также: Госбюджет недополучил 24 млрд грн из-за вывода денег игорным бизнесом, - нардеп "Голоса" Железняк

"В январе этого года бизнес и граждане уплатили чуть больше 60 миллиардов в бюджет, а на нашу безопасность и армию мы потратили 100 миллиардов", - отметил Шмыгаль.

+12
Всі їх реформи зводяться до одного: прості смертні платитимуть більше.
25.02.2023 18:57 Ответить
+11
Ого оптимісти , ще після війни хочуть при владі залишитися.
25.02.2023 19:16 Ответить
+10
Якщо навіть відмінити всі податки але залишити "трошки корупції" все піде прахом... бо "шара прєдєла нє імєєт".
25.02.2023 18:52 Ответить
Якщо навіть відмінити всі податки але залишити "трошки корупції" все піде прахом... бо "шара прєдєла нє імєєт".
25.02.2023 18:52 Ответить
А до цього часу ніфіга не планує.
25.02.2023 18:53 Ответить
Ну так "неначасі".
25.02.2023 18:57 Ответить
Зате красти - завдли навчасі. Тут можна показати країну, яка воює і при йьому не забуває про свою економіку. Це Ізраіль.
25.02.2023 19:23 Ответить
Пообіцяти не значить одружитися.
25.02.2023 18:56 Ответить
Всі їх реформи зводяться до одного: прості смертні платитимуть більше.
Кабмін розраховує що до того часу залишиться на своїх місцях?
25.02.2023 18:57 Ответить
А може західні мільярди теж після війни?
25.02.2023 18:58 Ответить
Рісля війни ми проведено не тільки податкову реформу, справ накопичилося дуже багато, але це зробимо без вас "слуги" і "молоді риги".
25.02.2023 19:01 Ответить
Все ясно з зеленими курвами, всі реформи і розслідування "після війни", бо до 24.02.2022 тільки крали бюджетні кошти, розвалювали державні інститути і ослабляли країну для майбутнього вторгнення, а так встигнуть все приховати.
25.02.2023 19:01 Ответить
Податкова реформа від шмигаля: «подайте хто скільки може»
25.02.2023 19:03 Ответить
по шмигалю як раз - "віддайте стільки, скільки не можете!"...
25.02.2023 19:06 Ответить
В зеленому Кабіні повністю відсутній моніторинг надходження коштів від оподаткування. Наприклад, здавалося б, якщо підвищення податків на тютюн призвело до колосальних втрат бюджету то потрібно зменшити податковий тиск що виведе з тіні цілий сектор ринку. Якби не так! Навпаки податки збільшують, а доходи населення штучно зменшують. І так у всьому - популізм, демагогія, хуцпа і "халявні хатєлки"... Імпотентам страпони "на пів шостого" не допоможуть...
25.02.2023 19:06 Ответить
не кажіть це слово ніколи!
бо від ваших реформ вже нудить
25.02.2023 19:09 Ответить
Гусь подыхает?
25.02.2023 19:10 Ответить
25.02.2023 19:10 Ответить
Serhii Rudenko

@rudenko_s

·

https://twitter.com/rudenko_s/status/1629185312625770496 22 ч

Зеленський на пресконференції: Я знищив в Україні олігархів.
Пінчук у першому ряду:
Точно! Знищив! Підтверджую!

25.02.2023 19:13 Ответить
Податки - це найстаріший економічний захід для наповнення казни. З нею пов'язано багато побрехеньок і вигадок, в які свято вірять навіть досвідчені економісти - просто тому, що їм писали в книжках такі ж досвідчені економісти (наприклад, що податками можна підняти економіку). Не кажучи про пересічних неосвічених депутатів і прем'єрів, економічна освіта яких черпана з художніх фільмів і те, що мама казала в дитинстві (а мамі казала баба). Можна вбити - то точно, але от забезпечити її ріст на якийсь тривалий період - це побрехеньки. Це як сподіватися, що якщо трусити яблуню сильніше чи менше - то вона відповідно буде більше чи менше родити. Якщо менше трусити - просто менше буде яблук падати. А якщо трусонути міцно - то можна й звалити дерево.
Передайте Шмигалю, що йому баба мала казати, що для того, щоб більше яблук збирати - треба більше дерев садити.
25.02.2023 19:15 Ответить
у них- усіх- мізки працюють тільки на одному напрямку- зняти з працюючих шкіру.
25.02.2023 23:11 Ответить
Повністю згоден з вашою думкою! Якраз написав статтю на цю тему…
26.03.2023 17:06 Ответить
Ого оптимісти , ще після війни хочуть при владі залишитися.
Це як у алконавта - от завтра точно кину пити.
25.02.2023 19:28 Ответить
А шо уже виден конец войны,хоть что то на это указывает?
25.02.2023 19:29 Ответить
Обіцаю до весни продати офшори ЗеКа та пожертвувати всі гроші на армію!
Також повний аудит витрат "слуг" та обов'язку конфіскацію майна, грошей.
Об'язуюсь призначити Генпрокурором Порошенко Петра Олексі́йовича.
25.02.2023 19:33 Ответить
А тим часом зелень гуляє!
25.02.2023 19:48 Ответить
Податки на пенсію.
Пенсіонери не охвачені
25.02.2023 20:15 Ответить
Воно їм треба,,,
25.02.2023 20:28 Ответить
Успеть бы вас после войны вышвырнуть из власти под зад пинком,что бы вы уже не успели притронуться ни к каким реформам.
25.02.2023 20:31 Ответить
Правильно, после войны.
Кацапскому ФСБ, в лице Гетманцева, щас не до реформы....
25.02.2023 20:46 Ответить
Оптимисты. Зелёного кодла после войны не будет
25.02.2023 21:22 Ответить
Дайте вгадаю... автор рехформи - Гетьманцев. )))
25.02.2023 21:33 Ответить
марксіст гадяманцев
26.02.2023 00:14 Ответить
****** клоуни, вони ****** клоуни, до професіоналізму і державного управління, а тим більше реформ вони ніякого відношення не мають, бо це для них вищий пілотаж. Зараз доходи держбюджету майже нульові - ризику ніякого, саме час запровадження нового податкового кодексу аби після війни цей кодекс вже працював. Однак дебіли із влади займаються шоу, а не реформами.
25.02.2023 21:37 Ответить
ТАК КОГДА !!!??? НАПОЛЕОНОХЙЛОВСКИЕ ПЛАНЫ !?)
26.02.2023 00:38 Ответить
Cьогодні шмигалівський бенефіс
26.02.2023 15:47 Ответить
Питання, я яке відношення має світова кредитна установа до внутрішньої податкової політики краіни??? Хіба це не особисте питання України в межах національних власних інтересів? Чи таки вже керуєде факто мвф Украіною…
26.03.2023 17:02 Ответить
 
 