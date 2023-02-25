УКР
Військовим спростять отримання виплати на протезування, - міністр соцполітики Жолнович

протез

Військовий при пред’явленні посвідчення зможе відразу отримати свою виплату за протез.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону.

"Кожен громадянин України, який потребує протезування, має право на безкоштовний протез. Щодо військових. Ми забрали у них необхідність доводити інвалідність, щоб отримати протез. Достатньо висновку лікарсько-консультативної комісії в самій лікарні, що такий протез потрібен", - заявила Жолнович.

Вона пояснила, що є окремий момент щодо вартості протеза, бо для військовослужбовців, які отримали поранення захищаючи Батьківщину, така вартість протеза множиться на три. А для цього, за її словами, потрібний висновок ВЛК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанова Кабміну № 321 унеможливлює якісне протезування тяжкопоранених захисників. Вимагаємо її скасування, - відеозвернення воїнів і волонтерів.

"І ось сьогодні ми під головуванням прем'єра розглядали це питання. На жаль, бюрократія цих ВЛК побудована таким чином, що важко отримувати цей висновок, бо треба отримувати первинні паперові документи від командирів, а вони на передовій. Зараз ми підготували зміни до постанови. Ми просто заберемо всі вимоги", - повідомила міністр.

Крім того, Жолнович також зауважила, що отримання виплати протезування буде максимально спрощено. Відтепер українським військовим не потрібно буде ні отримувати довідки про інвалідність, ні ходити по довідки з ВЛК.

"Просто достатньо лікарського висновку, що людина потребує протеза. Проект постанови ми вже розробили, але є процедура її погодження іншими органами влади та винесення на Кабмін. Думаю, що 2, максимум 3 тижні, і вона буде ухвалена", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні впроваджується однa з найефективніших у світі технологій протезування кінцівок, - засновниця організації "Когорта" Кумка.

А компенсация стоимости обслуживания? А замена по износу?
А что такое в 3р? 3×0=0
Чинуши как всегда в своём репертуаре.... Пиар ни о чем.....
25.02.2023 20:40
25.02.2023 20:40
"Просто достатньо лікарського висновку, що людина потребує протеза"

Просто? ПРОСТО???
Та всі кола пекла Данте ніщо в порівнянні з чергами на медичне обстеження і висновок ВЛК!
25.02.2023 20:40
25.02.2023 20:40
Кожен рік перекоміссія,перевіряли чи виросла рука,або нога! Абсурд!
25.02.2023 20:51
25.02.2023 20:51
25.02.2023 20:40
25.02.2023 20:40
Записатись на хелсі, прийти - повітряна тривога - час вийшов. А ще спробуй ото запишись. Доречі, перелік лікарів теж довольно дивний й не пов'язаний з інвалідністю. Якщо людина не ходить, захріна потрібен окуліст, лор і стоматолог, уролог??
25.02.2023 21:04
25.02.2023 21:04
25.02.2023 20:40
"Відтепер українським військовим не потрібно буде ні отримувати довідки про інвалідність, ні ходити по довідки з ВЛК."

А что раньше было по-другому? Ну да я ж забыл.....
25.02.2023 20:48
25.02.2023 20:48
"Просто достатньо лікарського висновку, що людина потребує протеза. Проект постанови ми вже розробили, але є процедура її погодження іншими органами влади та винесення на Кабмін. Думаю, що 2, максимум 3 тижні, і вона буде ухвалена", - підкреслила вона.

Хай спробують своє "Просто достатньо".....
25.02.2023 21:04
25.02.2023 21:04
Як цікаво, 9 років війни, а механізм, ну да, ну да. А шо тиша з америки. Цей анонімний алкоголік озабочений кількістью випитого мною алкоголю цим не переймається. Чудасія
25.02.2023 21:12
25.02.2023 21:12
Ну я ж казав,що все від алкоголю,а ви тоді сперечалися.Не хотіли казати скільки вкинули за комірець
25.02.2023 21:55
25.02.2023 21:55
Воно, бидло, вже в Україні. Чудасія. Алкаш сумеречний.
25.02.2023 22:48
25.02.2023 22:48
Хто?
25.02.2023 22:51
25.02.2023 22:51
Дід Пихто і баба з пістолетом
25.02.2023 22:54
25.02.2023 22:54
Де?Знову трошечки?Чесно,я нікому не скажу.
25.02.2023 23:05
25.02.2023 23:05
Гудбай, Амеріка, і я нікому не скажу, шо ти за будановське мурло
25.02.2023 23:25
25.02.2023 23:25
Ні,я не будановське мурло.Ви якась агресивна,ображаєте людей.Вже перебір?
25.02.2023 23:46
25.02.2023 23:46
Раз на 2 роки. Сусід так ходить. А батько 14 років після інсульту лежить вони думають, що він підхопиться й одного разу їм гопака забацає? Приходиться лікарів наитаксі привозити.
25.02.2023 21:07
25.02.2023 21:07
Сама інвалідка. Без протезів. Але набачилась, як знущаються з героїв моєї батьківщини
25.02.2023 22:56
25.02.2023 22:56
 
 