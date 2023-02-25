ISW переконаний у перемозі України, - Кулеба

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW) переконаний у перемозі України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завершую поїздку до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. Мій організм остаточно збився з графіку часових поясів, всі дні змішалися в один довгий день і декілька коротких ночей. Було багато всього. Ви, напевно, бачили в новинах.

Про одну зустріч розкажу окремо - з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган.

Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту.

Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність.

У цій війні у кожного з нас є своя роль. І я дякую кожному з вас хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України", - розповів Кулеба.