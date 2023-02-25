УКР
ISW переконаний у перемозі України, - Кулеба

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW) переконаний у перемозі України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завершую поїздку до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. Мій організм остаточно збився з графіку часових поясів, всі дні змішалися в один довгий день і декілька коротких ночей. Було багато всього. Ви, напевно, бачили в новинах.

Про одну зустріч розкажу окремо - з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган.

Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту.

Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність.

У цій війні у кожного з нас є своя роль. І я дякую кожному з вас хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України", - розповів Кулеба.

Кулеба Дмитро (3605) ISW (653)
+10
І я переконаний в перемозі України, але без вас зелених *********.
показати весь коментар
25.02.2023 23:35 Відповісти
+3
А мені не смішно. Я теж переконаний у перемозі України і бачу як ІSW робить серйозний, об'єктивний, неупереджений аналз становища на фронті, наводить переконливі докази, які не залишають сумнівів у перемозі.
показати весь коментар
25.02.2023 23:29 Відповісти
+3
Не пояснюй какцапу що до чого , єдине що кацап розуміє - це як паскудити ((
показати весь коментар
25.02.2023 23:37 Відповісти
Насмішили, спасіба)
показати весь коментар
25.02.2023 23:21 Відповісти
А мені не смішно. Я теж переконаний у перемозі України і бачу як ІSW робить серйозний, об'єктивний, неупереджений аналз становища на фронті, наводить переконливі докази, які не залишають сумнівів у перемозі.
показати весь коментар
25.02.2023 23:29 Відповісти
Вони кажуть речі,які вже відбулися,або припущення,або ймовірності.Це звичайні ґрантоїди.
показати весь коментар
25.02.2023 23:33 Відповісти
Так, вони дуже обережні і як авторитетна організація несуть велику відповідальність за свої слова і тому свої прогнози вони надають як припущення або ймовірності, але можна переконатися що ці припущення дуже часто збуваються
показати весь коментар
25.02.2023 23:43 Відповісти
Це ґрантоїди,в ********** таких багато.
показати весь коментар
25.02.2023 23:51 Відповісти
Та ким би вони не були, я давно знайомий з їхніми оглядами та прогнозами і переконався в тому, що їм можна довіряти
показати весь коментар
25.02.2023 23:56 Відповісти
Вони багато маячні наговорили.
показати весь коментар
26.02.2023 00:00 Відповісти
А хто не наговорив за цей рік? Може і наговорили, але менше за всіх інших
показати весь коментар
26.02.2023 00:03 Відповісти
Якраз ці,наговорили дуже багато її.
показати весь коментар
26.02.2023 00:04 Відповісти
Наши полководцы подробно разработали план прошедшего сражения
показати весь коментар
26.02.2023 08:59 Відповісти
кроме тебя итальянской сиделки Италленны здесь нет такого, кто столько наделал ников...
показати весь коментар
26.02.2023 00:41 Відповісти
Не звертай увагу на цих кремлівських ботів - вони не тільки нахабно лізуть з усвіх щілин, а ще й дуже агресивні і переходячи на особистості намагаються психологічно зламати кожного, хто ім протистоїть, щоб ніхто їм не заважав вести підривну роботу.
показати весь коментар
26.02.2023 07:11 Відповісти
Смішно - це коли ботоксний опариш ******** валізкою зі своїми екскрементами.
показати весь коментар
25.02.2023 23:46 Відповісти
Шаманы погадали на внутренностях козла и тоже уверены в победе Украины. Ура!
показати весь коментар
25.02.2023 23:24 Відповісти
Зайди на їх сайт та почитай їх статті, можна навіть за домогою гугл-перекладача, якщо не розумієш англійську, та дізнаєшся, які там нутрощі козла
показати весь коментар
25.02.2023 23:32 Відповісти
Не пояснюй какцапу що до чого , єдине що кацап розуміє - це як паскудити ((
показати весь коментар
25.02.2023 23:37 Відповісти
Шамани працюють на ×уйла, онови методичку.
показати весь коментар
25.02.2023 23:48 Відповісти
І я переконаний в перемозі України, але без вас зелених *********.
показати весь коментар
25.02.2023 23:35 Відповісти
 
 