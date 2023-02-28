Завод Lockheed Martin збільшить виробництво HIMARS через їхні успіхи в Україні

Завод Lockheed Martin готується збільшити виробництво мобільних ракетних установок HIMARS після того, як їхній успіх на полі бою в російсько-українській війні підвищив попит з боку інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, і про яку щодня розповідають у новинах, тоді це стимулює цей попит", - сказала Дженніфер МакМанус, віцепрезидент з операцій ракетного бізнесу Lockheed.

У компанії розповіли, що планують збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік. Lockheed Martin розпочав 2022-й рік із темпом виробництва пускової установки HIMARS в 48 одиниць на рік, але відтоді ця цифра збільшилася до 60 одиниць на рік.

Зазначається, що для того, щоб збільшити свої потужності, компанії необхідно зробити декілька оновлень на заводі у Камдені, американський штат Арканзас.

Пускова установка HIMARS набула популярності в результаті успішного її застосування українськими військовими проти Росії.

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