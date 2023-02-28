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Новини Війна
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Завод Lockheed Martin збільшить виробництво HIMARS через їхні успіхи в Україні

himars

Завод Lockheed Martin готується збільшити виробництво мобільних ракетних установок HIMARS після того, як їхній успіх на полі бою в російсько-українській війні підвищив попит з боку інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, і про яку щодня розповідають у новинах, тоді це стимулює цей попит", - сказала Дженніфер МакМанус, віцепрезидент з операцій ракетного бізнесу Lockheed.

У компанії розповіли, що планують збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік. Lockheed Martin розпочав 2022-й рік із темпом виробництва пускової установки HIMARS в 48 одиниць на рік, але відтоді ця цифра збільшилася до 60 одиниць на рік.

Зазначається, що для того, щоб збільшити свої потужності, компанії необхідно зробити декілька оновлень на заводі у Камдені, американський штат Арканзас.

Пускова установка HIMARS набула популярності в результаті успішного її застосування українськими військовими проти Росії.

Також читайте: Німецький концерн Rheinmetall хоче випускати HIMARS у Європі

Автор: 

зброя (7505) США (23290) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+13
хаймарс без украинца в комплекте,смысла не имеет!
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28.02.2023 11:10
+12
Вона для цього не призначена.Взагалі для підрива мостів завжди закладали кілька центнерів а то й кілька тон вибухівки.Це тільки у совкових фільмах про 2-гу світову підпільники для підриву проносили вибухівку в кишенях або за пазухою.
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28.02.2023 11:28
+9
вот они - настоящие друзья... АМЕРИКАНЦЫ! а украинцам они должны не просто сказать спасибо, а поклониться... потому что украинские воины показали такие возможности американской техники, что забили рынки для аналогичных видов вооружений для кацапов...
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28.02.2023 11:12
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хаймарс без украинца в комплекте,смысла не имеет!
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28.02.2023 11:10 Відповісти
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28.02.2023 12:59 Відповісти
вот они - настоящие друзья... АМЕРИКАНЦЫ! а украинцам они должны не просто сказать спасибо, а поклониться... потому что украинские воины показали такие возможности американской техники, что забили рынки для аналогичных видов вооружений для кацапов...
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28.02.2023 11:12 Відповісти
Штука класна. Вона мені своєю дією нагадує шпагу за зручність й точність. Але от пам'ятаю, як ними гатили по антонівському мосту, то дірки вони робили гарні, але сам міст завалити не змогли. Все ж таки у цієї зброї є певна обмежена ніша для застосування.
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Вона для цього не призначена.Взагалі для підрива мостів завжди закладали кілька центнерів а то й кілька тон вибухівки.Це тільки у совкових фільмах про 2-гу світову підпільники для підриву проносили вибухівку в кишенях або за пазухою.
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28.02.2023 11:28 Відповісти
Я не експерт, але.... на мою думку, можна в ракету "запихнути" щось інше, для руйнації....
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28.02.2023 11:37 Відповісти
Если не ошибаюсь, б/ч всего 90кг...
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28.02.2023 12:30 Відповісти
Там ще жалюгідніше

"......... Керується такий РС за допомогою чотирьох невеликих додаткових кермів, розташованих у носовій частині та має унітарну осколково-фугасну бойову частину (БЧ) масою 90 кг (з них 1,5 кг - підривач, та 23 кг - вибухова речовина PBXN-109). Там застосований підривач ESAF, який має три режими спрацьовування: наближення, удар, та із затримкою після удару. Дальність застосування РС 15-84 км, а кругове вірогідне відхилення - 7 м. ......"

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/rosijani_virishili_zastosuvati_barzhi_dlja_zahistu_mostiv_u_hersoni_ale_u_nih_nichogo_ne_vijde-8400.html
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28.02.2023 13:06 Відповісти
ти експєрд, інакше зрозумів би що нєвазможна впіхнуть ***********...
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28.02.2023 15:05 Відповісти
з Lockheed Martin - пляшка
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Локхід МартИн.
Вироблено в США,протестовано ЗСУ.
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28.02.2023 11:18 Відповісти
От аби ми протестували їх ще на 150,300 та 700кілометрів,ото була б чудова реклама!
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28.02.2023 13:08 Відповісти
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28.02.2023 11:18 Відповісти
Загрустили «Искандеры», приуныли «Тополя»., теперь хаймарсов на свете будет просто докуя.....
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28.02.2023 11:22 Відповісти
Могли б якісь бонуси (хоч кілька установок) нашому Війську за рекламу надати.
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28.02.2023 11:35 Відповісти
Ето уже давно известно что обкатка оружия в реальных боях в 100 раз лучше чем показуха на выставках. Так что нам тоже нужно больше показывать иностранное оружие в действии чтобы иностранные компании стремились нам его поставлять хотябы для рекламы. А как известно крупные компании еще имеют влияние на политиков своих стран и будут лоббировать еще большие поставки оружия Украине
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28.02.2023 11:43 Відповісти
Украинцы по кацапам отхаймаросят и будет много жаренных поросят!
🐖🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐷
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28.02.2023 13:54 Відповісти
 
 