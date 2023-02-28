Завод Lockheed Martin збільшить виробництво HIMARS через їхні успіхи в Україні
Завод Lockheed Martin готується збільшити виробництво мобільних ракетних установок HIMARS після того, як їхній успіх на полі бою в російсько-українській війні підвищив попит з боку інших країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, і про яку щодня розповідають у новинах, тоді це стимулює цей попит", - сказала Дженніфер МакМанус, віцепрезидент з операцій ракетного бізнесу Lockheed.
У компанії розповіли, що планують збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік. Lockheed Martin розпочав 2022-й рік із темпом виробництва пускової установки HIMARS в 48 одиниць на рік, але відтоді ця цифра збільшилася до 60 одиниць на рік.
Зазначається, що для того, щоб збільшити свої потужності, компанії необхідно зробити декілька оновлень на заводі у Камдені, американський штат Арканзас.
Пускова установка HIMARS набула популярності в результаті успішного її застосування українськими військовими проти Росії.
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"......... Керується такий РС за допомогою чотирьох невеликих додаткових кермів, розташованих у носовій частині та має унітарну осколково-фугасну бойову частину (БЧ) масою 90 кг (з них 1,5 кг - підривач, та 23 кг - вибухова речовина PBXN-109). Там застосований підривач ESAF, який має три режими спрацьовування: наближення, удар, та із затримкою після удару. Дальність застосування РС 15-84 км, а кругове вірогідне відхилення - 7 м. ......"
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/rosijani_virishili_zastosuvati_barzhi_dlja_zahistu_mostiv_u_hersoni_ale_u_nih_nichogo_ne_vijde-8400.html
Вироблено в США,протестовано ЗСУ.
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