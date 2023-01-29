Німецький концерн Rheinmetall хоче випускати HIMARS у Європі
Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході. Він веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.
Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, у 2022 році Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.
"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", - сказав Паппергер і додав, що потужності з виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450-500 тисяч на рік.
Також Rheinmetall хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками Gepard в Україні, до середини 2023 року.
Водночас концерн веде переговори з американським Lockheed Martin про можливе виробництво систем HIMARS, які також активно використовуються українськими військами.
"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині). У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів - і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки", - сказав Паппергер.
Гендиректор Rheinmetall очікує обговорити деталі військового виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, хоча її дата ще не визначена.
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Ну а шо? З чешськими мінами 82/120 мм цей нарратив пройшов, то чому б і не повторити
Запрягайте швидше !
Были большие сомнения насчет того, как оно будет пробивать торы (панцири то ладно, те тот еще хлам, а вот тор посерьезнее игрушка), но пробивает на отлично даже прикрытые объекты, достаточно добавить еще ракет и все пройдет. И РЭБ никак не помог, инерциальная навигация вполне справляется на самом конечном участке.
Осталось еще найти альтернативу спутниковому наведению (так как Китай может осколками или ядерными взрывами уничтожить всю навигацию) и можно отказываться от целого ряда вооружений в пользу мобильных грузовиков легких и неплохого боекомплекта.
А еше лучше начать производить prsm как можно скорее и как можно больше. Лучше иметь 100 ракет на 5 пусковых, чем 50 ракет на 10 пусковых.