Німецький концерн Rheinmetall хоче випускати HIMARS у Європі

Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході. Він веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у 2022 році Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", - сказав Паппергер і додав, що потужності з виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450-500 тисяч на рік.

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Також Rheinmetall хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками Gepard в Україні, до середини 2023 року.

Водночас концерн веде переговори з американським Lockheed Martin про можливе виробництво систем HIMARS, які також активно використовуються українськими військами.

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"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині). У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів - і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки", - сказав Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall очікує обговорити деталі військового виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, хоча її дата ще не визначена.

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