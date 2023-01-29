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Новини
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Німецький концерн Rheinmetall хоче випускати HIMARS у Європі

himars

Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході. Він веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у 2022 році Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", - сказав Паппергер і додав, що потужності з виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450-500 тисяч на рік.

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Також Rheinmetall хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками Gepard в Україні, до середини 2023 року.

Водночас концерн веде переговори з американським Lockheed Martin про можливе виробництво систем HIMARS, які також активно використовуються українськими військами.

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"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині). У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів - і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки", - сказав Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall очікує обговорити деталі військового виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, хоча її дата ще не визначена.

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Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) виробництво (1619) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+12
Добротну рекламу зробили ЗСУ пану Хімарсу. Випускники ПТУ підтверджують рівень убивчості ))
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29.01.2023 10:53
+12
Вот что называется не буди лихо пока тихо. Раздраконил путя запад своими многоходовками.
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29.01.2023 10:55
+6
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29.01.2023 10:51
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29.01.2023 10:51 Відповісти
Добротну рекламу зробили ЗСУ пану Хімарсу. Випускники ПТУ підтверджують рівень убивчості ))
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29.01.2023 10:53 Відповісти
виробляйте їх в Україні
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29.01.2023 10:55 Відповісти
ідіот
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29.01.2023 12:04 Відповісти
А ти розгорнеш ППО/ПРО, щоб це виробництво в Україні прикрити.
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29.01.2023 13:25 Відповісти
Вот что называется не буди лихо пока тихо. Раздраконил путя запад своими многоходовками.
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29.01.2023 10:55 Відповісти
Сьогодні є Шольц, а завтра... побачимо
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29.01.2023 11:25 Відповісти
Ви на зелені яйця дивіться, а Шольцу потрібно Німеччину озброювати. Наскільки написано,що для Європи, а не тільки для України
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29.01.2023 11:37 Відповісти
Чому канцлор повинен бути протиирозширення виробництва будь-чого у Німеччині?
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29.01.2023 12:25 Відповісти
Хаймарс будуть массово виробляти закордонні підприємства Укроборонпрому.
Ну а шо? З чешськими мінами 82/120 мм цей нарратив пройшов, то чому б і не повторити
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29.01.2023 11:42 Відповісти
Це підкреслює що багато нової зброї було і буде протестовано на кацапах.
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29.01.2023 11:51 Відповісти
Гарне бажання німецьких зброярів ,
Запрягайте швидше !
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29.01.2023 11:54 Відповісти
Янкам не завадило б заплатити додаткові суми ЗСУ за таку першокласну рекламу їхнього виробу. Як кажуть, в умілих руках ... все горить і ладиться !!!
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29.01.2023 12:11 Відповісти
Ну и правильно. Сверхэффективное оружие, лучше искандера раз в 100. Дорогущего искандера, который не умеет в спутниковую навигацию, который нужно программировать с предварительной фотосъемкой местности. А здесь нашел врага дроном и через 5 минут его уже накрыло ракетой.

Были большие сомнения насчет того, как оно будет пробивать торы (панцири то ладно, те тот еще хлам, а вот тор посерьезнее игрушка), но пробивает на отлично даже прикрытые объекты, достаточно добавить еще ракет и все пройдет. И РЭБ никак не помог, инерциальная навигация вполне справляется на самом конечном участке.

Осталось еще найти альтернативу спутниковому наведению (так как Китай может осколками или ядерными взрывами уничтожить всю навигацию) и можно отказываться от целого ряда вооружений в пользу мобильных грузовиков легких и неплохого боекомплекта.

А еше лучше начать производить prsm как можно скорее и как можно больше. Лучше иметь 100 ракет на 5 пусковых, чем 50 ракет на 10 пусковых.
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29.01.2023 12:44 Відповісти
Кто ж их покупать будет если танки мы просили пол года , Шольц просто антирейтинг для Rheinmetall
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29.01.2023 12:52 Відповісти
Так кацапи розбудили всіх,напвши на нас! Всі озброяться,і почнуть думати що з цим всім робити?А може росію трошки поділити?І поділять
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29.01.2023 14:49 Відповісти
Давай Rheinmetall, пятилетку за год.Жги русню.
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29.01.2023 15:06 Відповісти
Правильной дорогой идете товарищи!(с) Навіщо створювати щось своє, коли вже є перевірені у боях ракети. Купили ліцензію, чи спільне виробництво і уперед. Пускові, то таке, а от самі ракети - це то саме.
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29.01.2023 17:35 Відповісти
Добра справа! Головне - потрібна...
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29.01.2023 18:06 Відповісти
Продадуть кацапам німаки НіMARS. Нам довго думають, а кацапам ф'юіть і там буде.
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29.01.2023 23:48 Відповісти
 
 