Німеччина передала Україні партію допомоги. У ній ракети для IRIS-T, тягачі й пікапи

Новий пакет військової допомоги, переданої Німеччиною Україні, містить ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Перелік переданого Україні опублікований на сайті Федерального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, доставлено неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, дві 15-тонні вантажівки, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи; 12 транспортні засоби для охорони кордону та 2 пікапи.

Плануються до поставки у майбутньому 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

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Зазначається, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом Німеччини на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 23 січня 2023 року, становить 2 336 002 954 євро.