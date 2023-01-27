Німеччина передала Україні партію допомоги. У ній ракети для IRIS-T, тягачі й пікапи
Новий пакет військової допомоги, переданої Німеччиною Україні, містить ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.
Перелік переданого Україні опублікований на сайті Федерального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Так, доставлено неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, дві 15-тонні вантажівки, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи; 12 транспортні засоби для охорони кордону та 2 пікапи.
Плануються до поставки у майбутньому 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.
Зазначається, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом Німеччини на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 23 січня 2023 року, становить 2 336 002 954 євро.
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Прокоментуєте це діяння «боягузливих і жадібних німців»?
В грошовому вимірі, звісно.
Можна подивитися, головне бажання.
І скільки Укураїна одержала безпосередньо на зброю? Але це не найгірший пакунок, бо інші включають гроші на що завгодно, але не на Україну
That at least gives some hope,
that many losses of vehicles are repairable.
That's an understatement of the year Our servicemen are having a really hard time trying to fix APCs with whatever spare parts they can cannibalize from the ones that have been damaged beyond repair.
Here, check this out:
https://youtu.be/PAI12D75jpE?t=932
Just make sure to turn on automatic subtitles.
Ну, не яйца же по 170 за фунт перевозить!))