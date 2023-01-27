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Новини Війна
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Німеччина передала Україні партію допомоги. У ній ракети для IRIS-T, тягачі й пікапи

iris

Новий пакет військової допомоги, переданої Німеччиною Україні, містить ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Перелік переданого Україні опублікований на сайті Федерального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, доставлено неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, дві 15-тонні вантажівки, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи; 12 транспортні засоби для охорони кордону та 2 пікапи.

Плануються до поставки у майбутньому 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

Також читайте: Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови", - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Зазначається, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом Німеччини на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 23 січня 2023 року, становить 2 336 002 954 євро.

Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) допомога (8304)


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Топ коментарі
+21
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27.01.2023 20:29
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Дякуємо!
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27.01.2023 20:34
+12
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27.01.2023 20:41
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27.01.2023 20:29 Відповісти
Але для німецьких медіа постійно йде: "про це не може бути мови".
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27.01.2023 20:31 Відповісти
Все правильно: не словом, а ділом!
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27.01.2023 20:36 Відповісти
Дякуємо!
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27.01.2023 20:34 Відповісти
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27.01.2023 20:41 Відповісти
Тут хтось є, хто німців лайном поливав у статті про літаки?
Прокоментуєте це діяння «боягузливих і жадібних німців»?
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27.01.2023 20:42 Відповісти
Ихздесьнет. Они других поливать побежали.
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27.01.2023 20:47 Відповісти
Thank you very much for your kind words!
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27.01.2023 21:27 Відповісти
Немцы всё-таки постепенно пытаются выйти на второе место по обьемам военной помощи, потеснив Великобритания... И судя по всему есть шансы...
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27.01.2023 20:43 Відповісти
Думаете они там соревнуются?)
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27.01.2023 21:07 Відповісти
Дивно,але німці і є на цій позиції після США.
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27.01.2023 21:32 Відповісти
привид діда Шольца таки достукався до його розуму. Думаю на фоні успішного використання німецької техніки проти кацапів німці згадають хто вони ,а хто-кацапофашисти. Реклама їхньої зброї на реальному полі бою повернеться їм набагато більшими грошима і популярністю. І головне-хрести на танках не замальовувати.
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27.01.2023 23:18 Відповісти
Один раз прописав тут захисник з Бахмут, була дискусія по Німеччині. Дякував за зброю, якісну, просив не звертати увагу на ботів,бо вони на диванах, а Герої в бою
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28.01.2023 08:29 Відповісти
Ви так впевнено це стверджуєте. Вам відомі цифри?
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28.01.2023 05:31 Відповісти
Тут було усе ,хто ,скільки, яке
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28.01.2023 08:26 Відповісти
Цифри у відкритому доступі.
В грошовому вимірі, звісно.
Можна подивитися, головне бажання.
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28.01.2023 10:58 Відповісти
Якщо вам не відома вартість одиниці зброї , то грошовий вимір-то порожній звук. Цифри по зброї тут https://protectukrainenow.org/en/report . Щодо грошового виміру, то як приклад -ця публікація. https://thehill.com/policy/defense/3781964-final-funding-bill-includes-45b-for-ukraine/
І скільки Укураїна одержала безпосередньо на зброю? Але це не найгірший пакунок, бо інші включають гроші на що завгодно, але не на Україну
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28.01.2023 20:48 Відповісти
The need for repair vehicles seems to be immense.

That at least gives some hope,
that many losses of vehicles are repairable.
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27.01.2023 21:29 Відповісти
The need for repair vehicles seems to be immense.

That's an understatement of the year Our servicemen are having a really hard time trying to fix APCs with whatever spare parts they can cannibalize from the ones that have been damaged beyond repair.

Here, check this out:

https://youtu.be/PAI12D75jpE?t=932

Just make sure to turn on automatic subtitles.
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28.01.2023 00:01 Відповісти
Если это будут тягачи и тралы для перевозки 60+ тонн на трале, то полсотни таких машин не менее важны, чем полсотни танков. За это большой респект и спасибо.
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27.01.2023 21:46 Відповісти
Да, 76 тягачей с тралами ясно не для перевозки десятка танков. Начинаешь верить в заявленную сегодня цифру в 321 танк..
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27.01.2023 23:31 Відповісти
о! я где-то пропустил про 76 тягачей с тралами. А откуда такая инфа?
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27.01.2023 23:35 Відповісти
Поднимите глаза на несколько см выше..
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27.01.2023 23:52 Відповісти
точно. Торможу. Надеюсь, это тралы 60+ тонн, а то у нас кроме нескольких порошенковских ошкошей тягачей+тралов для такой тяжелой техники и нету.
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28.01.2023 00:00 Відповісти
Тоже надеюсь...
Ну, не яйца же по 170 за фунт перевозить!))
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28.01.2023 00:10 Відповісти
от токо не надо преувеличивать. Всего 17 гривен за литр.
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28.01.2023 00:27 Відповісти
Танки Шен
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27.01.2023 21:46 Відповісти
Пытался понять , аж шляпа задымилась... Потом дошло !!
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28.01.2023 00:15 Відповісти
В самой же заметке написано..))
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27.01.2023 23:54 Відповісти
 
 