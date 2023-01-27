Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови", - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", - вважає Пісторіус.

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams - від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.

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Водночас після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки - а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.