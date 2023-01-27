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Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови", - міністр оборони Німеччини Пісторіус

винищувач,еф,шістнадцять

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", - вважає Пісторіус.

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams - від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.

Також читайте: Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський

Водночас після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки - а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.

Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) допомога (8304) літак (2900) Пісторіус Борис (248)


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Топ коментарі
+32
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27.01.2023 18:52
+24
На власній шкурі відчули би виродки все це, що відбувається в нас!
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27.01.2023 18:53
+22
никогда не говори "никогда" !! )))
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27.01.2023 18:52
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Можем пафтаріть, як з танчіками.
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27.01.2023 19:50 Відповісти
как в анекдоте про нового русского и Баден-Баден.....
не надо нам повторять, мы не тупые.....
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27.01.2023 19:53 Відповісти
Воно не як не може вторапати що Україна за ради беспеки Европи в тому числі Німечини віддала 2 тис. ядерних боєголовок бувшого СССР це на порядок бильш внесок ніж Німечини яка не маючи на то право заблокувала Україні беспеку разом з Францією - вступ до НАТО і план Маршала тому що таж Німечина і Франція не позбавляла Мир ядерної загрози,так щей спровокувала війну в Україні , побудувавши в обхід Україні газові потоки і це вже не перший раз в історії. Так що доведеться відповідати- як залежить від саміх Німечини і Франції.
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27.01.2023 19:57 Відповісти
.

Боря, ти дивись не обiсцись вiд страху. дивує деградацiя деяких полiтикiв у Европi...
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27.01.2023 20:05 Відповісти
Воно вже обісралось.
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28.01.2023 10:04 Відповісти
Тут ще танки не доїхали до України, а ганси знову дрищуть...
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27.01.2023 20:11 Відповісти
Тобто скоро дадуть?
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27.01.2023 20:15 Відповісти
а куди вони нах.. дінуться
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27.01.2023 20:30 Відповісти
pi-da - ra - sy !!!
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27.01.2023 20:24 Відповісти
а від Німечини багато залежить при приняття рішення?
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27.01.2023 20:25 Відповісти
Куди ти дінешся.
Прийде команда зі США й першим надаси, все що скажуть.
Бо лише завдяки США на Німеччину та ЄС не падають кацапські бомби.
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27.01.2023 20:25 Відповісти
Це тільки наші придурки можуть наввипередки наперед кричать, що дадуть те чи інше. Там інший механізм роботи - спочатку готують, а вже потім вставляють пісторіусам пістонів і роблять справу!
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27.01.2023 20:37 Відповісти
"воєторг" ніхто не скасовував
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27.01.2023 20:47 Відповісти
этого трусливого шакала засунуть в Бучу чтобы он своими глазами увидел что такое рашизм!
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27.01.2023 20:48 Відповісти
ты тоже храбрый (за клавиатурой и почему то не с обратной стороны монитора) а для того чтоб бучи не было надо было не асфальт ложить и не к шашлыкам готовиться,а там смотриш и шакалов как минимум меньше бы было и весь мир не такой отвратительный и виноватый бы казался.
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27.01.2023 20:56 Відповісти
ломаются как девочки, будто мы не знаем что все зависит только от воли США и только США.
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27.01.2023 20:48 Відповісти
ну да!!кто бы сомневался??а слабо подумать,почему коалицию ,,всемогущие сша собирали" раз они в одиночку такие лихие??
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27.01.2023 20:59 Відповісти
Страна производитель этих самолетов США) И тут только от них зависит, будут эти поставки или нет) Ну как от Германии зависело будут поставки Леопардов или нет.... Вернее не совсем так... Естественно все решают в коалиции, но крайнее слово за страной производителем)
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27.01.2023 21:47 Відповісти
нет там шла речь о,, еврофайтерах" (европейская разработка) не помню кто их в кооперации делает,французы,немцы,испашки вроди словом сборная солянка и самолёт примерно такой же! (в смысле не плохой и в то же время ничего хорошего,всё что можно о нём сказать)
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27.01.2023 21:59 Відповісти
В статье речь о F-16... Хотя... Это может статья так написана, что не совсем верно понятно о чем именно говорит Писториус... Да и я если честно не знаю какие самолеты на вооружении германских ВВС... Да и вроде нигде и не упоминалось, что еврофайтеры могут быть поставлены в Украину) Если он говорил именно о них, то норм заявление))) Против Ф-16 он же ничего не говорил)))
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27.01.2023 22:35 Відповісти
у бундесвера истребительная авиация с 2004-го года только еврофайтеры и транспортные аеробусы вперемешку с боингами теперь заказали у амеров F-35
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27.01.2023 22:45 Відповісти
Ну если все так, то вполне честное заявление от него) А пытаться здесь кому то что то доказывать, тем более когда толпа уже накручена про "плохую Германию", почти бесполезное занятие)
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27.01.2023 22:54 Відповісти
германия хорошей не может быть по определению,так как теперь много подводных течений и те кто хорошо выглядят много тоже скрывают!так как все кто сдаёт украине совковские танки требуют у той же германии взамен леопарды,поляки вообще немцам заявили что за один совковский немцы должны им дать 2,5леопарда,та же коалиция которая передаст украине леопарды 2А4 хотят получить 2А6 или 2А7 словом под шумок все хотят перевооружиться и попутно сделать себе имидж опять же голандия даёт те танки которых не имеет а собирается купить у немцев и если посмотриш то только немцы передают 2А6 все остальные 2А4 но это никто не сравнивает и никому никак не интересно в медийной суматохе. (словом большинство реагирует на ,,шоковые"оглавления статей не пытаясь ни сравнить ни тем более проанализировать)мне например без разницы были заявления и прочее в прессе,просто посмотрел что акции ,,рейнметалл"взлетели и они же заявили что резко наращивают выпуск бронетехники и сразу пончтно что поставки будут в украину кто бы что не писал и не заявлял(словом как то так)
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27.01.2023 23:16 Відповісти
"Про мардери не може бути й мови..."
"Ну ок, але мардери максимум"
"Про леопарди не може бути мови"
"***... ні.. ладно... але тоді хай США перші"
"Про F-16 точно не може бути й мови. Це червона лінія"
"... to be continue...
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27.01.2023 20:58 Відповісти
умиляет!!вы тут на цензоре все как на подбор!!и аналитики и эксперты!!и свято верите,что все решения на цензоре выкладывают а потом только утверждают!!я пацсталоом!!
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27.01.2023 21:03 Відповісти
чого ви роздухарились, разве не пох дадуть чи не дадуть ці винищувачі?
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27.01.2023 21:06 Відповісти
потому и раздухарился что не терплю невеж всякого рода,которые статью читают(а вбольшинстве случаев и оглавления хватает) а своего критического мышления ноль!немцы всегда и всё делают правильно!!и никогда не увязывают заявления с тем что надо сделать конкретно,а делают они без пафоса и ненужной рекламы(в которой и не нуждаются)
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27.01.2023 21:15 Відповісти
"немцы всегда и всё делают правильно"


На німецьких форумах самі німці багато чим не задоволені, зате іммігрант щасливий як пес біля своїх господарів))
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27.01.2023 21:28 Відповісти
в том и разница что они могут быть собой недовольны в отличие от вас,вы всеми вокруг недовольны,не то дали,не столько дали сколько хотели и далее по списку ни на секунду не задумываясь где своё собственное.с эмигрантом тебя разочарую (родился в дойчланде) а вот ,,господарів"не будь у тебя, уже месяцев одиннадцать лобызал бы кацапские сапоги.
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27.01.2023 21:45 Відповісти
Сри на кацапських форумах, пес
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27.01.2023 22:04 Відповісти
сочувствую,похоже украинская медицина в твоём случае бессильна.
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27.01.2023 22:16 Відповісти
пес кацапський йде нах.
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27.01.2023 23:32 Відповісти
Ну вы в крайности тоже то не бросайтесь) Сильно вы в 90-е мечтали видеть Украину с сильной армией?) Нет? Боялись, что опять станет союзницей рашки?) Оно вам надо, что бы украинцы лизали сапоги рашикам? Чем там господари из дойчланд помогли 11 месяцев назад? Заявлением одного министра, что наступает новая реальность и Украине оружие уже не поможет?) Ребята, со звездной болезнью поосторожней, а то падать оно больно бывает) Вы бы хрен устояли, если бы вся эта армада двинула на вас... Так что нам выгодно помогать друг дугу...
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27.01.2023 22:13 Відповісти
начнём с того что никто никому и ничем не обязан(дело каждой страны)немецкая разведка раньше американцев предсказала нападение(все включая америку )были уверены что украина не продержится больше недели(из этого все и исходили не только немцы) если объективно то да,немцы писали что в случае нападения 18% французов готовы защитить францию свои цифры не озвучили так как не трудно догадаться что немецкий показатель будет ещё ниже французского.касаемо помощи то немцы оказывают самую большую помощь среди европейских стран,с одной оговоркой если брать в расчёт на душу населения то впереди планеты всей будут три прибалтийские страны(примерно такая арифметика)
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27.01.2023 22:29 Відповісти
То что Германия является самым большим поставщиком в Украину(после США) это известный факт... Правда он почему то известен только тем, кто этим интересуется) Для всех остальных создана картинка, что Германия либо вообще ничего не поставляет, либо поставляет через ни хочу) Кстати, а в самой Германии как освещается этот вопрос? Или тоже эти скандалы(сегодня поставляем, завтра нет) перебивают, в публичной плоскости, реальное состояние дел?
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27.01.2023 22:44 Відповісти
реально,начнём с того что всё делается ,,как бы чего не вышло"(непредвиденного)ну а далее прощупывание общественного мнения и потом (повторюсь)основательный запуск,который начинается с конкретной подготовки всего что поставится включая логистику зипы и что надо для текущего ремонта,и самое первое подготовка экипажей и обслуживающего персонала без этого никто тебе здесь даже лопату в руки не доверит(словом типичная немецкая бюрократия умноженная на дотошность)так что в большинстве из за этого длинные проволочки и из за этого всякого рода вбросы что пол бундесвера якобы как без танков так и без самолётов(словом вытягивают максимум времени чтоб максимально хорошо всё подготовить как передаваемую технику так и подготовленные экипажи)
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27.01.2023 22:58 Відповісти
******* такое же дно как и старая баба которая была перед ним. Стыдно за немцев.
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27.01.2023 21:33 Відповісти
чёт не пойму??немцы у тебя что то просят??что так тебе за них стыдно??
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27.01.2023 21:47 Відповісти
Не заводитесь) Ну есть такая НЕБЛАГОДАРНАЯ категория граждан, которой все должны) Ну что с них возьмешь))) Недельку им по тв расскажи, что нужно благодарить, они и лоб расшибут)))
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27.01.2023 21:54 Відповісти
Давид, что значит « неблагодарная категория граждан»? Ты с дуба свалился? Европа должна благодарить украинцев за то, что они кладут свои жизни за европейское благополучие в том числе. Так, что иди кацап недобитый на свой ресурс и не свисти соловьёвым здесь.
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27.01.2023 23:53 Відповісти
А если не будут проклятые европейцы благодарить, то переобуетесь и вместе с рашиками пойдете мстить европейцам за их сытую жизнь?) Где то я это уже слышал)
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28.01.2023 06:25 Відповісти
Сто пудов слышал у скабеевой. Не могу понять, что делают подобные тебе здесь? Решил улитки свои выложить и наблюдать реакцию украинцев? шёл бы на ватные ресурсы и рвал бы пукан там
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28.01.2023 08:18 Відповісти
Как там шашлыки на асфальте? Поржал? А теперь тебе все должны? ******** меня выгонять, вы питоры еще за Чонгар не ответили, за то что тут армии не оказалось до самого Мариуполя... За одинокие БРДМки, которые вступали в бой, зная что погибнут и никак не помешают рашикам... Но одна БРДМка останавливала огромные колоны рашиков на часы... А будь взорваны мосты, ДЕСЯТКИ, которые тут есть, и хоть немного армии, то фиг бы рашики из Крыма выползли... Так что закрыл свой хавальник и молча выполнять приказы командиров... А если прячешься под юбкой, то нех вообще отсвечивать... Должны ему...
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28.01.2023 10:13 Відповісти
А как ты можешь понять если тебе понимать не чем.
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27.01.2023 22:28 Відповісти
очередной ,,блаженный" на форуме??как вы утомляете!!
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27.01.2023 22:32 Відповісти
Alexander , иди по направлению русского военного корабля. Ты решил, что за твоё европейское благополучие украинцы должны жизнями платить и в ногах валяться за поставки оружия? Ты ипанутый на всю голову.
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27.01.2023 23:59 Відповісти
с тобой всё понятно!!белка к тебе таки добралась со свистом в твоей голове.
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28.01.2023 00:06 Відповісти
Ты не отвлекайся, дуй по направлению корабля, под мой свист
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28.01.2023 01:53 Відповісти
Кацапа можна вивезти з паРаші, але паРашу з кацапа не виведеш ніколи
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28.01.2023 10:09 Відповісти
Боевая истребительная авиация Германии находится еще в более плачевном состоянии, чем их танковый парк. На данный момент возможно и наберётся два десятка бортов еврофайтеров, которые реально технически готовы к выполнению боевых задач в условиях такой войны, как сейчас на нашей территории. Пилоты - это отдельная тема, это не пускать цветные дымы на парадах.
И потом, Германия делает только "кусок" еврофайтера - центроплан, кусок крыла, предкрылки и компрессоры ВД и НД для двигателя. Поэтому и имеет формальное право блокировать поставки еврофайтеров в третью страну, если Британия или Италия, или Испания решат передавать их в Украину.
Но нет, спасибо. Нам будет достаточно фалконов, а потом, возможно. и иглов.
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27.01.2023 21:35 Відповісти
Бойова авіація состоїть з близько 140 еврофайтерів та менше чим 90 торнадо. Але в якому вони стані не знає ніхто, поки що.
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27.01.2023 23:43 Відповісти
я ж говорю - в еще более печальном, чем танковый парк. Про это были публикации еще в конце каденции мутер меркель.
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27.01.2023 23:47 Відповісти
Ну тут нужно учитывать разные стандарты оценки этого самого состояния) Не забывайте про немецкую дотошность в таких вопросах) Это у нас, главное чтобы стрелял, даже если перезарядку делаешь за счет разгона и резкого торможения) И это вполне рабочий считается) И расскажи это немцу у которого кондер выдает не тот обьем охлажденного воздуха) Про неработающий датчик топлива я вообще молчу)
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28.01.2023 06:17 Відповісти
Про немецкую дотошность брехня. Они привозят технику которую бракуют прямо на учениях НАТО. Целые виды вооружений оказываются непригодными. С другими странами такого не бывает.
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28.01.2023 06:54 Відповісти
Це не "червоні лінії", а визначення та конкретизація планів ))
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27.01.2023 21:36 Відповісти
Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови", - міністр оборони Німеччини Пісторіус...логічна заява із ситуації. Після історії із "Леопардами", в Білому думають, як насолити Шольцу - не продати F-35 Пісторіусу, а надати ЗСУ

Так фантазія...
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27.01.2023 21:48 Відповісти
Пора починати дякувати Німетчині за пять тисяч касок. Я думаю уже на часі. ДЯКУЕМО.
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27.01.2023 21:58 Відповісти
Это вы от кого такие данные услышали?) От тех у кого яйца по 17? Или от тех, кто асфальтом защищается от русни? Германия на втором месте по поставкам в Украину, после США...
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28.01.2023 06:02 Відповісти
А від німців цього ніхто і не просить. Хай вже заспокояться. Тут уже й без них є з ким працювати.
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27.01.2023 22:21 Відповісти
Про танки раніше теж саме говорили. Дадуть американці золотого пенделя і зразу почуємо інші слова.
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27.01.2023 22:54 Відповісти
що неправильно сказав герр міністр ? це не про відмову постачати літаки, а про те що в літаків інша бойова міць та дистанція.

і шо, Німеччина хоче щоб росія залишилась такою як є, саме тому не постачатиме літаки ?

а це вже не союзницька позиція до України а соглашатєльство з ворогом

чи росія Німеччині ще не ворог а так, член клуба тих ким все дозволено ?
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28.01.2023 03:01 Відповісти
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