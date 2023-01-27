Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови", - міністр оборони Німеччини Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.
Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", - вважає Пісторіус.
Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams - від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.
Водночас після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки - а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.
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не надо нам повторять, мы не тупые.....
Боря, ти дивись не обiсцись вiд страху. дивує деградацiя деяких полiтикiв у Европi...
Прийде команда зі США й першим надаси, все що скажуть.
Бо лише завдяки США на Німеччину та ЄС не падають кацапські бомби.
"Ну ок, але мардери максимум"
"Про леопарди не може бути мови"
"***... ні.. ладно... але тоді хай США перші"
"Про F-16 точно не може бути й мови. Це червона лінія"
"... to be continue...
На німецьких форумах самі німці багато чим не задоволені, зате іммігрант щасливий як пес біля своїх господарів))
И потом, Германия делает только "кусок" еврофайтера - центроплан, кусок крыла, предкрылки и компрессоры ВД и НД для двигателя. Поэтому и имеет формальное право блокировать поставки еврофайтеров в третью страну, если Британия или Италия, или Испания решат передавать их в Украину.
Но нет, спасибо. Нам будет достаточно фалконов, а потом, возможно. и иглов.
Так фантазія...
і шо, Німеччина хоче щоб росія залишилась такою як є, саме тому не постачатиме літаки ?
а це вже не союзницька позиція до України а соглашатєльство з ворогом
чи росія Німеччині ще не ворог а так, член клуба тих ким все дозволено ?