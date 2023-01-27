Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський
Танки мають надходити до України з якомога меншим розривом у часі між ухваленням рішення про їх надання та поставкою техніки до України.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Кількість танків і термін, коли вони до нас можуть доїхати, мають невід'ємну і надважливу роль порівняно з тим, яке і коли було прийнято рішення", - зауважив в інтерв'ю Зеленський.
Він підкреслив, що Україна має зброю, по якій вже прийнято рішення, а вона й досі не доїхала. Так само висловився президент і щодо Abrams, коли журналістка запитала його, чи не запізно прибудуть ці американські танки до України.
"Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - запевнив Зеленський.
Він згадав про танки, по яких прийняла рішення Європа, зокрема французькі і німецькі. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон, за словами президента, ухвалив це рішення два тижні тому.
"Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів", - констатував Зеленський.
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Потому что при желании 31 танк можно хоть сейчас найти из тысяч резервных
Ну не можете вы, пригожинско-подоляковские без Пороха, прям мания какая-то!)))
Так хто до цього призвів? Напевно ж не Мінські угоди? Може Оманські?
Якби русня вдарила по Польщі чи по Литві - тоді б рухалися всі набагато веселіше і активніше і техніка гасала б по ЕС та через океан так, що курява б не вщухала.
Так, Україну жорстко прокинули з Будапештським меморандумом. Але решту армії та флоту Україна свідомо знищила, розікрала та розпродала сама. Так, що в 14м році йшли воювати в кедах. Хто кому винен? І хто тепер має озброювати Україну ціною власної безпеки?
Добре вже й те, що дипломати працюють і Україні дають все більше. Без цього навіть не хочеться уявляти де була б зараз русня і що було б з Україною.
А, кстати, где ермак?? Чего-то не видать после прибытия "ревизоров"?)))
Каламойський спонсорує їх…
а строить дороги замість ракет не запізно було?
Нагадую, шобла при владі майже чотири роки. Попередника, попри півсотні звинувачень, посадити не змогли...., виходить нема за що.
Якого "рояльного інструмента", шобла не відповідає за свої дії. Навіщо продовжує оббріхувати опонентів, не роблячи нічого четвертий рік?
Чому нічого? А що зроблено корисного?? Тільки не згадуйте дерибан на дорогах, за нього теж прийдеться ще відповідати "вдохновителям і виконавцям".
По Ленд-лизу танки не надо изготавливать, они тысячами стоят на складах Пентагона.
Пока Белый Дом думает, тысячи военнослужащих и гражданских гибнут...
Бо в липні думає зливати Україну ?
Захід нам дав вже майже все, окрім авіаносців.
Безумовно, і цього наразі недостатньо.
Але мене цікавить: де українські далекобійні ракети і безпілотники?
11 місяців війни - недостатній період відновити виробництво, яке було «заморожене» з 2019?!
Маючи колосальну підтримку Заходу! 😠
Сейчас союзники передают безвозмездной помощью.
Спробуйте пошукати інформацію по закону про лендліз (там лише півтори сторінки). Особливу увагу звертайте на пункти А та В.