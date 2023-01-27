УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4017 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 877 70

Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський

зеленський

Танки мають надходити до України з якомога меншим розривом у часі між ухваленням рішення про їх надання та поставкою техніки до України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Кількість танків і термін, коли вони до нас можуть доїхати, мають невід'ємну і надважливу роль порівняно з тим, яке і коли було прийнято рішення", - зауважив в інтерв'ю Зеленський.

Читайте: Abrams прибудуть в Україну через місяці, але Leopard будуть у короткі терміни, - Білий дім

Він підкреслив, що Україна має зброю, по якій вже прийнято рішення, а вона й досі не доїхала. Так само висловився президент і щодо Abrams, коли журналістка запитала його, чи не запізно прибудуть ці американські танки до України.

"Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - запевнив Зеленський.

Також читайте: ЄС про танки для України: "Росія почала переводити війну на іншу стадію"

Він згадав про танки, по яких прийняла рішення Європа, зокрема французькі і німецькі. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон, за словами президента, ухвалив це рішення два тижні тому.

"Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів", - констатував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) зброя (7439) допомога (8304) танк (2059)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Звичайно, цькуйте нарід 73% на американців, що не постачають своєчасно танки, літаки, БМП, системи ППО ПРО... А де наші танки? Чому не ремонтували, їх на складах тисячі і сьогодні не просили б США і Європу скинутися по танку для України? Де наші ракети "Грім 2", "Нептун", "Вільха М", "Верба" та інші? Де САУ "Богдана"?
показати весь коментар
27.01.2023 17:51
+21
Зараз інспектори з штатів розберуться з 110 ярдами які надали в 2022 і з МО з його вже "раціонами" і тоді прибудуть Абрамси
показати весь коментар
27.01.2023 17:54
+17
Опять "гнилая селёдка"?..
Ну не можете вы, пригожинско-подоляковские без Пороха, прям мания какая-то!)))
показати весь коментар
27.01.2023 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Абрамс" больше нужен был чтобы немцев подтолкнуть

Потому что при желании 31 танк можно хоть сейчас найти из тысяч резервных
показати весь коментар
27.01.2023 17:50 Відповісти
3200 Абрамсів в США на консервації.
показати весь коментар
27.01.2023 17:56 Відповісти
Это не экспортный вариант, такие не дадут.
показати весь коментар
27.01.2023 19:43 Відповісти
Звичайно, цькуйте нарід 73% на американців, що не постачають своєчасно танки, літаки, БМП, системи ППО ПРО... А де наші танки? Чому не ремонтували, їх на складах тисячі і сьогодні не просили б США і Європу скинутися по танку для України? Де наші ракети "Грім 2", "Нептун", "Вільха М", "Верба" та інші? Де САУ "Богдана"?
показати весь коментар
27.01.2023 17:51 Відповісти
Де ятаган? де оплоти?
показати весь коментар
27.01.2023 17:57 Відповісти
Опять "гнилая селёдка"?..
Ну не можете вы, пригожинско-подоляковские без Пороха, прям мания какая-то!)))
показати весь коментар
27.01.2023 18:05 Відповісти
Танки «Оплот» поставлені в Королівську армію Таїланду, яка має на озброєнні 49 одиниць. Всі вони були поставлені протягом 2014-2018 років за контрактом 2011-го року. Виходить, що влада при 5-му Прензидентові виконала контракт, який заключили попередники януковичі (татарови, єрмаки), взяли мільйони доларів і витратили їх на свої нужди, танки не поставаили? Так воно і було. То краще було віддати 250 мільйонів доларів США, штрафи на мільйони, чи виготовити танки, забезпечивши українців робочими місцями? По Вашій логіці мальчікі з 2019 року і по цей день виготовили "Оплоти" і "Булати" для ЗСУ чи закопали все в дороги? При Порошенко поставлено в стрій за 700 танків т-64, "Булат", "Оплот" і т-80.
показати весь коментар
27.01.2023 18:07 Відповісти
Щось кацапом завоняло
показати весь коментар
27.01.2023 19:11 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
показати весь коментар
27.01.2023 19:54 Відповісти
Але ж які зручні дороги збудували для колон русні
показати весь коментар
27.01.2023 17:59 Відповісти
В 3,14дє. Питання-що робити, а не хто винен. Зараз не до вияснення відносин. Чи пропонуєте ще громадянсбку паралельно влаштувати?
показати весь коментар
27.01.2023 18:00 Відповісти
Та ні, ми знаємо що робити. І як бачили ніхто ніяких відносин не виясняв, просто не потрібно піаритися на відосах і тирити мільярдами на одному тільки контракту на закупівлі продуктів ЗСУ. Так і скажи, що я про..бав, будуючи дороги. Чи це від "ЄС" купили палац під час війни? чи депутат чи якийсь чинуша від "ЄС" їздив на авто, яке США передало армії? Чи від "Голосу" мародерили в Запоріжжі гуманітарні вагони і контейнера? Чи в Дніпрі пан Турчинов мільярди з "Великого будівництва" під час війни виділив своїй мадамі? Чи Ви думаєте, що народ цього не бачить?
показати весь коментар
27.01.2023 18:32 Відповісти
Так в 19-му ніхто не влаштовував, просто передали владу, як забажав ударений телевізором нарід. Тоді війни не було? Мастаб був не такий?

Так хто до цього призвів? Напевно ж не Мінські угоди? Може Оманські?
показати весь коментар
27.01.2023 18:43 Відповісти
Богдану роздуплилися через рік (!) війни вивести в серію. Це ту Богдану, яку ще при Порохі розробили. Але ж для зелені озброювати країну було не на часі, краще велике крадівництво замутити.
показати весь коментар
27.01.2023 18:17 Відповісти
Так, приходили "військові" на телеканал бені-медведчука-вови "1+1" і розповідали, що САУ сира і нікчемна. То де тоді САУ від Вови чи Бені не сирі і файні?
показати весь коментар
27.01.2023 18:33 Відповісти
"не постачають своєчасно танки, літаки, БМП, системи ППО ПРО..." сталіну постачали тисячами і не питали про реформи та асфальт
показати весь коментар
27.01.2023 18:36 Відповісти
Масштаби були не ті. І від постачання сталіну насправді залежало багато для всього світу. А зараз, нажаль, ті країни, що дійсно могли б постачати зброю тисячами одиниць, самі мають ядерну зброю і не дуже бояться нападу русні на старих колимагах, тим більше, що нападу на НАТО ще не було.
Якби русня вдарила по Польщі чи по Литві - тоді б рухалися всі набагато веселіше і активніше і техніка гасала б по ЕС та через океан так, що курява б не вщухала.
Так, Україну жорстко прокинули з Будапештським меморандумом. Але решту армії та флоту Україна свідомо знищила, розікрала та розпродала сама. Так, що в 14м році йшли воювати в кедах. Хто кому винен? І хто тепер має озброювати Україну ціною власної безпеки?
Добре вже й те, що дипломати працюють і Україні дають все більше. Без цього навіть не хочеться уявляти де була б зараз русня і що було б з Україною.
показати весь коментар
27.01.2023 19:41 Відповісти
Чим швидше потуриш д'єрмаків-татарових з ОПи тим швидше танки приїдуть!
показати весь коментар
27.01.2023 17:53 Відповісти
Зараз інспектори з штатів розберуться з 110 ярдами які надали в 2022 і з МО з його вже "раціонами" і тоді прибудуть Абрамси
показати весь коментар
27.01.2023 17:54 Відповісти
Думаю що вони можуть бути в дорозі, він сам того може не знати, та і навіщо
показати весь коментар
27.01.2023 18:12 Відповісти
Какая разница? Боишься, что посодют до августа?
показати весь коментар
27.01.2023 17:55 Відповісти
Тебе посодют - а ты не воруй
показати весь коментар
27.01.2023 18:06 Відповісти
То орал закройте небо, сейчас орёт дайте танки. Думаю ключевое здесь - показать активную бурную деятельность Верховного Г.
показати весь коментар
27.01.2023 17:58 Відповісти
Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. РИА Новости
показати весь коментар
27.01.2023 18:01 Відповісти
Навіть Зеленський вже не каже НА Україну...
показати весь коментар
27.01.2023 18:48 Відповісти
Я спілкуюся, а точніше сміюся із "зелених", а вони мене переконують, що нам повезло з Прензидентом, що він не втік, і ніхто ще скільки не давав зброї, як Зеленському. І вони пишаються цим!
показати весь коментар
27.01.2023 18:21 Відповісти
Ефект Даннінга-Крюгера
показати весь коментар
27.01.2023 19:15 Відповісти
Ну вот как этому чучелу не развернуть свою сморщенную от страха и обиды зелёную попку в сторону союзников, и не дристануть, чтобы хоть капелька попала?! Ну не может оно без этого! Или ермак научил?
А, кстати, где ермак?? Чего-то не видать после прибытия "ревизоров"?)))
показати весь коментар
27.01.2023 18:00 Відповісти
В жіночому одязі мабуть чкурнув у Тайланд, до Катлєти.
показати весь коментар
27.01.2023 18:19 Відповісти
Или с Вануату отношения налаживать. В плане помощи кремниевыми ружьями.)
показати весь коментар
27.01.2023 18:34 Відповісти
Ні. Якщо в серпні цього року то це ще не запізно. До появи Абрамс Україна воюватиме Леопардами і Челенджерами і радянськими Т-72. Головне щоб їх усіх була достатня кількість. А там і Абрамс підійдуть.
показати весь коментар
27.01.2023 18:01 Відповісти
Воєннозобов'язані з кварталу95 за цей час встигнуть сформувати та екіпірувати, за власний кошт, нарешті свій ударний підрозділ із серунів та бздунів!!!
Каламойський спонсорує їх…
показати весь коментар
27.01.2023 18:06 Відповісти
А там дивись і батальйон "Монако" підтягнеться.
показати весь коментар
27.01.2023 18:39 Відповісти
Тобто, до параду на Красній площі? От москалям буде "шоу" "побєдобєсія".
показати весь коментар
27.01.2023 18:12 Відповісти
А як раділи: "кацапи нам ленд-ліз організували - затрофеїли стільки танків, скільки у самих не було". І де вони? А вони є, тільки кацапи перед тим, як їх кинути, розбивали або знімали приціли, а без них танк сліпне і перетворюється на трактора. А приціли хто робив? Ніхто, майже. І зараз практично нікому, а західні не підходять. Уря, танк затрофеїли! Може, досить бути дикунами, які після влучного пострілу з інопланетної зброї пів дня волати "аллах-акбар!"
показати весь коментар
27.01.2023 18:15 Відповісти
Спочатку логістика, ремонтні бази, ПММ, які тут не такі як у всіх танків, навчання екіпажей, перевірка, обкатка і тільки тоді в бій. Скорочення етапів - це закопати навіть і ці хороші машини. Є ще проблемка, у наших мостів пропускна здатність - 50 тонн, а цей танк важчий.
показати весь коментар
27.01.2023 18:19 Відповісти
Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський Джерело:
а строить дороги замість ракет не запізно було?
показати весь коментар
27.01.2023 18:20 Відповісти
А Вам что нравится автопробегом по бездорожью?
показати весь коментар
27.01.2023 20:11 Відповісти
Ти б за ці два тижні краще б з корупцією розібрався в Міноборони 😡😡😡
показати весь коментар
27.01.2023 18:24 Відповісти
Про оборону потрібно було стукати до усіх в 14-му..Мабуть не здогадувалися, що буде війна??Тобто, в 14-му було "Нє відать"??
показати весь коментар
27.01.2023 18:28 Відповісти
Якось зовсім незрозумілі тут дописи виборців зеленої шобли, про те, що хтось щось не так зробив при попередній владі, а тому вовочка-бубочка ні в чому не винен. А його робота тупцяти ніжками на тих, хто реально нам допомагає, дуже важлива і єдина, яку він виконує. Правда, ще приторговує фейсом, читаючи щоденні новини (про погоду теж?).

Нагадую, шобла при владі майже чотири роки. Попередника, попри півсотні звинувачень, посадити не змогли...., виходить нема за що.

Якого "рояльного інструмента", шобла не відповідає за свої дії. Навіщо продовжує оббріхувати опонентів, не роблячи нічого четвертий рік?

Чому нічого? А що зроблено корисного?? Тільки не згадуйте дерибан на дорогах, за нього теж прийдеться ще відповідати "вдохновителям і виконавцям".
показати весь коментар
27.01.2023 18:35 Відповісти
а що заважає пдорасу шмигалю і пдорасу льоші рєзнікову організувати цілодоблве виробництво не самих гірших в світі вітчизняних танків?
показати весь коментар
27.01.2023 18:38 Відповісти
"Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", РАЗ НЕ ЗНАЄ ,ЗНАЧИТЬ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ЗНАТИ.Все що знає ОПе ,тут же знає фсбе.
показати весь коментар
27.01.2023 18:41 Відповісти
Танки Абрамс могут начать отгружать завтра, если Белый Дом достанет из ящика стола, утвержденный закон Ленд-лиз, для Украины.
По Ленд-лизу танки не надо изготавливать, они тысячами стоят на складах Пентагона.
Пока Белый Дом думает, тысячи военнослужащих и гражданских гибнут...
показати весь коментар
27.01.2023 18:41 Відповісти
Зєля, нічого не запізно! Бери кайло, і викопуй наші танки з-під асфальту-95! Але швиденько, бо буде запізно!
показати весь коментар
27.01.2023 18:46 Відповісти
Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський Джерело:

Бо в липні думає зливати Україну ?
показати весь коментар
27.01.2023 18:49 Відповісти
А панамські ?
показати весь коментар
27.01.2023 18:51 Відповісти
В слід за оманськими
показати весь коментар
27.01.2023 19:17 Відповісти
В тебе є,гнида 8271,ти ж його підписало,разом з Заслужним,кидай нас на фарш,паскуда.
показати весь коментар
27.01.2023 19:01 Відповісти
вы меня конечно извините , НО , хочется спросить у этого ,, НЕ ЛОХА ,, , может нам расскажешь где все то вооружение , которое ты похерил за 3 года ? и как у тебя мудака еще язык поворачевается на запад пенять ? если ты сам, и вся твоя зеленая падаль все ********, вы твари страну ******** , убили сотни тысячь мирных людей , а виновать оказывается запад, который тебя ******** за уши тянет из твоего мира шаурмы и шашлыков , и пытается из тебя сделать человека , дурилка ты картонная.
показати весь коментар
27.01.2023 19:17 Відповісти
Люто плюсую +++++, добавить просто нічого !
показати весь коментар
27.01.2023 19:18 Відповісти
І я. Про теж саме :
Захід нам дав вже майже все, окрім авіаносців.
Безумовно, і цього наразі недостатньо.
Але мене цікавить: де українські далекобійні ракети і безпілотники?

11 місяців війни - недостатній період відновити виробництво, яке було «заморожене» з 2019?!

Маючи колосальну підтримку Заходу! 😠
показати весь коментар
27.01.2023 19:25 Відповісти
Ракети були не на часі. Потрібно було великокрасти.
показати весь коментар
27.01.2023 20:00 Відповісти
Пізно? Гайдай Кремінну без Абрамсів звільнить?
показати весь коментар
27.01.2023 19:48 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2023 20:01 Відповісти
Прозрів, твою мать! А чим ти займався 3.5 роки, клоуняра? Великокрав та ганявся з Порохом.
показати весь коментар
27.01.2023 20:06 Відповісти
Якщо у серпні не змінется презідент, то це може бути запізно
показати весь коментар
27.01.2023 20:17 Відповісти
ДО СЕРПНЯ
показати весь коментар
27.01.2023 21:04 Відповісти
Они прибудут в Украину до середины марта, если не в первых числах месяца (даже "к бабке не ходите)!
показати весь коментар
27.01.2023 20:30 Відповісти
Тому що не в рамштайни треба гратися, а нагадувати постійно про лендліз. А зелена пліснява робить вигляд, що його не існує.
показати весь коментар
27.01.2023 20:34 Відповісти
Лендлиз - это договора о выкупе (оставшейся, неповреждённой техники) за деньги. Звідкіль гроші?
Сейчас союзники передают безвозмездной помощью.
показати весь коментар
27.01.2023 21:06 Відповісти
Говноблогеров пересмотрели? За уничтоженное и возвращённое платить не нужно.
показати весь коментар
27.01.2023 21:41 Відповісти
Ось саме на таке невігластво зелені і розраховують. Знають, що у головах пересічних громадян існує лише одна форма лендлізу, тобто зразка 1942 року. Ось і користуються цим.

Спробуйте пошукати інформацію по закону про лендліз (там лише півтори сторінки). Особливу увагу звертайте на пункти А та В.
показати весь коментар
27.01.2023 22:00 Відповісти
Все правильно шевелиться надо быстрее а то не поворотливому Западу придется с парашей самим воевать.
показати весь коментар
27.01.2023 21:45 Відповісти
 
 