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Немецкий концерн Rheinmetall хочет выпускать HIMARS в Европе

himars

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос в Украине и Западе. Он ведет переговоры о начале производства реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, в 2022 году Rheinmetall изготовил по 60-70 тысяч танковых и артиллерийских снарядов, но это число может быть увеличено.

"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер и добавил, что мощности по производству 155-мм артиллерийских снарядов могут быть увеличены до 450-500 тысяч в год.

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Также Rheinmetall хочет запустить новую линию по производству боеприпасов среднего калибра, которые, например, используются немецкими зенитными самоходными установками Gepard в Украине, к середине 2023 года.

В то же время концерн ведет переговоры с американским Lockheed Martin о возможном производстве систем HIMARS, которые также активно используются украинскими войсками.

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"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии). У нас есть технология для производства боеголовок, а также ракетных двигателей - и у нас есть грузовики, на которые можно установить пусковые установки", - сказал Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall ожидает обсудить детали военного производства на встрече представителей промышленности с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом, хотя ее дата еще не определена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оснастят украинские HIMARS системами управления огнем IFATDS , - СМИ

Германия (6933) оружие (10202) производство (460) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+12
Добротну рекламу зробили ЗСУ пану Хімарсу. Випускники ПТУ підтверджують рівень убивчості ))
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29.01.2023 10:53
+12
Вот что называется не буди лихо пока тихо. Раздраконил путя запад своими многоходовками.
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29.01.2023 10:55
+6
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29.01.2023 10:51
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29.01.2023 10:51 Ответить
Добротну рекламу зробили ЗСУ пану Хімарсу. Випускники ПТУ підтверджують рівень убивчості ))
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29.01.2023 10:53 Ответить
виробляйте їх в Україні
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29.01.2023 10:55 Ответить
ідіот
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29.01.2023 12:04 Ответить
А ти розгорнеш ППО/ПРО, щоб це виробництво в Україні прикрити.
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29.01.2023 13:25 Ответить
Вот что называется не буди лихо пока тихо. Раздраконил путя запад своими многоходовками.
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29.01.2023 10:55 Ответить
Сьогодні є Шольц, а завтра... побачимо
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29.01.2023 11:25 Ответить
Ви на зелені яйця дивіться, а Шольцу потрібно Німеччину озброювати. Наскільки написано,що для Європи, а не тільки для України
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29.01.2023 11:37 Ответить
Чому канцлор повинен бути протиирозширення виробництва будь-чого у Німеччині?
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29.01.2023 12:25 Ответить
Хаймарс будуть массово виробляти закордонні підприємства Укроборонпрому.
Ну а шо? З чешськими мінами 82/120 мм цей нарратив пройшов, то чому б і не повторити
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29.01.2023 11:42 Ответить
Це підкреслює що багато нової зброї було і буде протестовано на кацапах.
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29.01.2023 11:51 Ответить
Гарне бажання німецьких зброярів ,
Запрягайте швидше !
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29.01.2023 11:54 Ответить
Янкам не завадило б заплатити додаткові суми ЗСУ за таку першокласну рекламу їхнього виробу. Як кажуть, в умілих руках ... все горить і ладиться !!!
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29.01.2023 12:11 Ответить
Ну и правильно. Сверхэффективное оружие, лучше искандера раз в 100. Дорогущего искандера, который не умеет в спутниковую навигацию, который нужно программировать с предварительной фотосъемкой местности. А здесь нашел врага дроном и через 5 минут его уже накрыло ракетой.

Были большие сомнения насчет того, как оно будет пробивать торы (панцири то ладно, те тот еще хлам, а вот тор посерьезнее игрушка), но пробивает на отлично даже прикрытые объекты, достаточно добавить еще ракет и все пройдет. И РЭБ никак не помог, инерциальная навигация вполне справляется на самом конечном участке.

Осталось еще найти альтернативу спутниковому наведению (так как Китай может осколками или ядерными взрывами уничтожить всю навигацию) и можно отказываться от целого ряда вооружений в пользу мобильных грузовиков легких и неплохого боекомплекта.

А еше лучше начать производить prsm как можно скорее и как можно больше. Лучше иметь 100 ракет на 5 пусковых, чем 50 ракет на 10 пусковых.
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29.01.2023 12:44 Ответить
Кто ж их покупать будет если танки мы просили пол года , Шольц просто антирейтинг для Rheinmetall
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29.01.2023 12:52 Ответить
Так кацапи розбудили всіх,напвши на нас! Всі озброяться,і почнуть думати що з цим всім робити?А може росію трошки поділити?І поділять
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29.01.2023 14:49 Ответить
Давай Rheinmetall, пятилетку за год.Жги русню.
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29.01.2023 15:06 Ответить
Правильной дорогой идете товарищи!(с) Навіщо створювати щось своє, коли вже є перевірені у боях ракети. Купили ліцензію, чи спільне виробництво і уперед. Пускові, то таке, а от самі ракети - це то саме.
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29.01.2023 17:35 Ответить
Добра справа! Головне - потрібна...
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29.01.2023 18:06 Ответить
Продадуть кацапам німаки НіMARS. Нам довго думають, а кацапам ф'юіть і там буде.
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29.01.2023 23:48 Ответить
 
 