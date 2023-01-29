Немецкий концерн Rheinmetall хочет выпускать HIMARS в Европе
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос в Украине и Западе. Он ведет переговоры о начале производства реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, в 2022 году Rheinmetall изготовил по 60-70 тысяч танковых и артиллерийских снарядов, но это число может быть увеличено.
"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер и добавил, что мощности по производству 155-мм артиллерийских снарядов могут быть увеличены до 450-500 тысяч в год.
Также Rheinmetall хочет запустить новую линию по производству боеприпасов среднего калибра, которые, например, используются немецкими зенитными самоходными установками Gepard в Украине, к середине 2023 года.
В то же время концерн ведет переговоры с американским Lockheed Martin о возможном производстве систем HIMARS, которые также активно используются украинскими войсками.
"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии). У нас есть технология для производства боеголовок, а также ракетных двигателей - и у нас есть грузовики, на которые можно установить пусковые установки", - сказал Паппергер.
Гендиректор Rheinmetall ожидает обсудить детали военного производства на встрече представителей промышленности с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом, хотя ее дата еще не определена.
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Ну а шо? З чешськими мінами 82/120 мм цей нарратив пройшов, то чому б і не повторити
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Были большие сомнения насчет того, как оно будет пробивать торы (панцири то ладно, те тот еще хлам, а вот тор посерьезнее игрушка), но пробивает на отлично даже прикрытые объекты, достаточно добавить еще ракет и все пройдет. И РЭБ никак не помог, инерциальная навигация вполне справляется на самом конечном участке.
Осталось еще найти альтернативу спутниковому наведению (так как Китай может осколками или ядерными взрывами уничтожить всю навигацию) и можно отказываться от целого ряда вооружений в пользу мобильных грузовиков легких и неплохого боекомплекта.
А еше лучше начать производить prsm как можно скорее и как можно больше. Лучше иметь 100 ракет на 5 пусковых, чем 50 ракет на 10 пусковых.