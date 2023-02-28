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Погодні умови не дозволяють техніці росіян просуватись на Луганщині, - Гайдай

окупанти,залізниця

Погодні умови на Луганщині не дозволяють росіянам активно використовувати важку бронетехніку.

Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Луганська область, в розумінні росіян, є найлегшою метою. Оскільки Україна змогла деокупувати невелику територію Луганщини. Тому вони вважають, що вийти на адміністративні кордони Луганської області їм буде легше, ніж на Донеччині. Проте ЗСУ показують росіянам і всьому світу, що легкої прогулянки будь-де на території України не буде", - пояснив очільник області.

За словами Гайдая, погодні умови не дозволяють окупантам активно використовувати важку техніку.

"Нам дуже допомагають погодні умови. Росіяни планують наступ на території Луганської області. Однак вся техніка, яку росіяни накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатись по нашій землі за сьогоднішніх погодних умов. Після перших 10-20 танків, вони просто розвезуть багнюку, по якій не зможуть рухатись. Тому величезна кількість техніки росіян зараз ніяк не допоможе їм наступати", - додав глава ОВА.

Читайте: На окупованому Луганщину прибули ще 200 строковиків РФ, - ОВА

Автор: 

армія рф (17713) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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28.02.2023 11:24 Відповісти
а коли б не гайдай, то там би ще морози стояли!!
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28.02.2023 11:31 Відповісти
А як він розповідав,що вже ось-ось і Сватове,і Кремінна....
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28.02.2023 11:32 Відповісти
Отож хай Зеленський з д*Єрьмаком йдуть в церкву і моляться,щоб дощило ще місяців 5.Правда церкви в них різні і обидві не українські-не дійдуть їх молитви до Нашого Бога.
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28.02.2023 11:31 Відповісти
Їхній бог у кремлі!
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28.02.2023 11:58 Відповісти
Треба зараз триматися і не слухати тролів, які закликають здавати наші територїі. І погода нам допоможе - підуть весняні дощі і грунт перетвориться на багнюку і це дасть нам передишку та час на зміцнення оборони і коли це настане, це буде означати, що цей великий наступ ми витримали.
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28.02.2023 12:04 Відповісти
Все буде добре , тільки без паніки і істерики , яка поширюється ботами в соцсетях !!

Віримо і допомагаємо ЗСУ і Генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.02.2023 12:54 Відповісти
 
 