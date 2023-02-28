Погодні умови не дозволяють техніці росіян просуватись на Луганщині, - Гайдай

Погодні умови на Луганщині не дозволяють росіянам активно використовувати важку бронетехніку.

Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Луганська область, в розумінні росіян, є найлегшою метою. Оскільки Україна змогла деокупувати невелику територію Луганщини. Тому вони вважають, що вийти на адміністративні кордони Луганської області їм буде легше, ніж на Донеччині. Проте ЗСУ показують росіянам і всьому світу, що легкої прогулянки будь-де на території України не буде", - пояснив очільник області.

За словами Гайдая, погодні умови не дозволяють окупантам активно використовувати важку техніку.

"Нам дуже допомагають погодні умови. Росіяни планують наступ на території Луганської області. Однак вся техніка, яку росіяни накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатись по нашій землі за сьогоднішніх погодних умов. Після перших 10-20 танків, вони просто розвезуть багнюку, по якій не зможуть рухатись. Тому величезна кількість техніки росіян зараз ніяк не допоможе їм наступати", - додав глава ОВА.

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