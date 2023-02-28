Німецька компанія Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи

На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки, які використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

У Rheinmetall не розголошують про суму контракту, але зазначають, що це замовлення вимірюється числом із двох цифр у мільйонах євро, тобто точно є більшим за 10 мільйонів євро.

Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, щоб надати системи SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, невеликих дронів з автопілотом і системи управління. Доставка обладнання вже розпочалася, вказали в компанії.

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