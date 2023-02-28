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Німецька компанія Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи

система,розвідки

На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки, які використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

У Rheinmetall  не розголошують про суму контракту, але зазначають, що це замовлення вимірюється числом із двох цифр у мільйонах євро, тобто точно є більшим за 10 мільйонів євро.

Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, щоб надати системи SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, невеликих дронів з автопілотом і системи управління. Доставка обладнання вже розпочалася, вказали в компанії.

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Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7505) розвідка (3877) Україна (5949)


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Топ коментарі
+4
Меня волнует Херсон. Есть контр батарейные системы, способные засечь место выстрела.
Есть точные артсистемы, превосходящие по дальности и мощности рашистские.
Что мешает подавить обстрелы Херсона?
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28.02.2023 13:05
+2
Німечтина.
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28.02.2023 11:25
+2
Для застосування в районі бойових дій не годиться. Хіба що для польсько-українського кордону. Для кордону з Молдовою ще може бути. Для кордону з ************ - вже ні.
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28.02.2023 11:36
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28.02.2023 11:24 Відповісти
Німечтина.
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28.02.2023 11:25 Відповісти
Як би ти знала ти колись
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28.02.2023 11:27 Відповісти
то я
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28.02.2023 11:28 Відповісти
Для застосування в районі бойових дій не годиться. Хіба що для польсько-українського кордону. Для кордону з Молдовою ще може бути. Для кордону з ************ - вже ні.
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28.02.2023 11:36 Відповісти
можливо хочуть адаптувати платформу і для зони бойових дії, тому і співпраця з рейнметал
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28.02.2023 12:00 Відповісти
Сумнівно. Це стаціонарна система. Вишки стаціонарні. Потребує тривалого часу як на розгортання, так і на згортання.
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28.02.2023 12:03 Відповісти
там мобільна система, як раз для ближньої зони https://www.defsecintel.com/
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28.02.2023 12:09 Відповісти
Дякуємо народу і політикам Німетчини за допомогу!
Німетчина помінялась в кращу сторону по відношенню до України і це радує.

Ще рік назад все було зовсім по-другому. Але русня своєю людожерською поведінкою в Україні не залишила німцям шансу на іншу поведінку, хоч путлер і приклад величезні зусилля і гроші щоб тримати німців на своїй стороні.
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28.02.2023 11:39 Відповісти
Будь ласка
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28.02.2023 12:05 Відповісти
Граница будет на замке, ни один уклонист не сбежит
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28.02.2023 12:15 Відповісти
и чем єто плохо?
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28.02.2023 12:28 Відповісти
плохо что зеКи строят в стране сталинский режим, полностью нарушены конституционные права,
границы закрыты, монополия на новости, нет предупреждения граждан об опасности, экономика задавлена...
И постоянная ложь
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28.02.2023 14:48 Відповісти
"Немецкий концерн Rheinmetall поставит https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украине автоматизированные системы разведки на миллионы евро по поручению правительства https://lenta.ru/tags/geo/germaniya/ Германии . Сообщение об этом опубликовано на https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_39168.php сайте компании.

https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/index.php

Системы SurveilSPIRE используются для наблюдения за большими участками



Фото: https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/index.php Rheinmetall AG

Немецкий концерн Rheinmetall поставит https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украине автоматизированные системы разведки на миллионы евро по поручению правительства https://lenta.ru/tags/geo/germaniya/ Германии . Сообщение об этом опубликовано на https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_39168.php сайте компании.

Системы SurveilSPIRE используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. Они состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.

Для сборки системы требуются три человека. Она включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей или источника топлива. Система опирается на беспилотные летательные аппараты-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам.

Ранее https://lenta.ru/news/2023/02/09/panther/ стало известно , ч
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28.02.2023 12:19 Відповісти
Меня волнует Херсон. Есть контр батарейные системы, способные засечь место выстрела.
Есть точные артсистемы, превосходящие по дальности и мощности рашистские.
Что мешает подавить обстрелы Херсона?
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28.02.2023 13:05 Відповісти
Правильно ли я понимаю, что Зе лично расставляет арту и кто куда и где и когда стреляет и потому виноват? Вы страны не перепутали, Дьявол Дьяволович?
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28.02.2023 17:31 Відповісти
Якби він розставляв, то у Херсоні все було б спокійно. Але ж усюди не встигнути. А ще за яйцями придивлятися треба, щоб були по 8, а не по 17!
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28.02.2023 19:59 Відповісти
 
 