Німецька компанія Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи
На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки, які використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.
Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".
У Rheinmetall не розголошують про суму контракту, але зазначають, що це замовлення вимірюється числом із двох цифр у мільйонах євро, тобто точно є більшим за 10 мільйонів євро.
Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, щоб надати системи SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, невеликих дронів з автопілотом і системи управління. Доставка обладнання вже розпочалася, вказали в компанії.
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Німетчина помінялась в кращу сторону по відношенню до України і це радує.
Ще рік назад все було зовсім по-другому. Але русня своєю людожерською поведінкою в Україні не залишила німцям шансу на іншу поведінку, хоч путлер і приклад величезні зусилля і гроші щоб тримати німців на своїй стороні.
границы закрыты, монополия на новости, нет предупреждения граждан об опасности, экономика задавлена...
И постоянная ложь
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/index.php
Системы SurveilSPIRE используются для наблюдения за большими участками
Фото: https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/index.php Rheinmetall AG
Немецкий концерн Rheinmetall поставит https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украине автоматизированные системы разведки на миллионы евро по поручению правительства https://lenta.ru/tags/geo/germaniya/ Германии . Сообщение об этом опубликовано на https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_39168.php сайте компании.
Системы SurveilSPIRE используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. Они состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.
Для сборки системы требуются три человека. Она включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей или источника топлива. Система опирается на беспилотные летательные аппараты-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам.
Ранее https://lenta.ru/news/2023/02/09/panther/ стало известно , ч
Есть точные артсистемы, превосходящие по дальности и мощности рашистские.
Что мешает подавить обстрелы Херсона?