Націоналізовано контрольний пакет акцій українського банку президента російського ФК "ЦСКА" Гінера, - ДБР

27 лютого колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення в дохід держави 88,9% акцій банківської установи, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, суд задовольнив відповідну позовну заяву Міністерства юстиції України, що була сформована на основі матеріалів розслідування ДБР.

За даними Офісу генпрокурора, Вищим антикорупційним судом задоволено позов Міністерства юстиції України та стягнуто в дохід держави належні російському олігарху акції PIN банку.

"Підставою для пред’явлення позову про націоналізацію його активів стали матеріали кримінального провадження за фактом пособництва державі-агресору.

За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин РФ - президент російського футбольного клубу "ЦСКА". Він пов’язаний з державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно нього застосовано санкції строком на 10 років.

У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.

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Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу установи.

Також у межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

У ДБР нагадують, що 23 лютого працівники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради, а також в офісі комерційного банку Гінера.

Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.