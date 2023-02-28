Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування
Кожен третій український біженець, попри те, що відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні, хоче повернутися додому.
Повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", - заявив директор Агентства ЄС з основних прав Майкл О'Флаерті.
В онлайн-опитуванні взяли участь 14 685 українських біженців, які проживають у десяти країнах ЄС (Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії). 61% опитаних сказали, що від моменту прибуття до країни, що приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.
Тільки третина респондентів має оплачувану роботу, 79 відсотків заявили, що стикаються з фінансовими труднощами. Серед основних перешкод - мова. Чверть опитаних заявили, що не володіють мовою країни, в якій зараз живуть, а 41 відсоток сказали, що володіють, але погано.
Онлайн-опитування проводилося в період із серпня до вересня 2022 року в 10 країнах ЄС.
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Якщо війна затягнется, то тільки тупий не вивчить мову країни, в яку він потрапив, та не знайде якусь роботу. А чим довше буде війна, тим більше шансів, що людина вже тут облаштує собі життя, знайде друзів, нормальну працю і стимулів повертатися ставатиме дедалі меньше.
Хтось розпробує як це - жити в Європі, та спробує залишитися "хоть тушкой, хоть чучелом", хтось, вочевидь, повернеться.
Але так чи овак, а українців в Україні значно поменшає, навіть третина - це багато, бо не повернуться в більшості молоді, в яких більше сил, енергії, вміння пристосовуватися та в яких меньше мотузочок, які зв'язують їх з Україною.
Є свої плюси, є свої мінуси. Як і всюди і у всьому. То вже кожен з біженців вирішуватиме для себе що обрати.
Мова про інших - будівельників, автомехаників, лікарів, інженерів-конструкторів або сервіс-інженерів тощо. Тепер вони всі будуть підсилювати економіку і так вже розвинених країн.
Будівельники, автомеханіки ніколи не мали проблем з оплатою своєї праці, особливо у містах мільйонниках, особливо останні років 5. Якось підвозив хлопця, той жалівся, що не може знайти собі помічника на зп 25 тис грн - це про будівництво. У знайомого син, після профтехучилища на першій роботі отримував зп 20 тис автослюсарем.
Але в цілому, якщо вдома житла теж не було і теж жили на мінімалку та знімали - то в Польщі в цьому плані має бути легше, бо співвідношення зарплат і цін тут краще ніж в Україні.
куда возвращатся под ракеты под дроны сирены с детьми? ты в своем уме ты вообще кто ?
В Україні легше з роботою.Тут навіть зі знанням мови рівня "С" треба порватися на британський хрест,шоб чогось досягти. В Україні,якшо так само напружуватись-досягнеш більшого на порядок!