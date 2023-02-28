Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування

Кожен третій український біженець, попри те, що відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні, хоче повернутися додому.

Повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", - заявив директор Агентства ЄС з основних прав Майкл О'Флаерті.

В онлайн-опитуванні взяли участь 14 685 українських біженців, які проживають у десяти країнах ЄС (Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії). 61% опитаних сказали, що від моменту прибуття до країни, що приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.

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Тільки третина респондентів має оплачувану роботу, 79 відсотків заявили, що стикаються з фінансовими труднощами. Серед основних перешкод - мова. Чверть опитаних заявили, що не володіють мовою країни, в якій зараз живуть, а 41 відсоток сказали, що володіють, але погано.

Онлайн-опитування проводилося в період із серпня до вересня 2022 року в 10 країнах ЄС.