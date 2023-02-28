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Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування

біженці,естонія

Кожен третій український біженець, попри те, що відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні, хоче повернутися додому.

Повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico, інформує  Цензор.НЕТ.

"Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", - заявив директор Агентства ЄС з основних прав Майкл О'Флаерті.

В онлайн-опитуванні взяли участь 14 685 українських біженців, які проживають у десяти країнах ЄС (Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії). 61% опитаних сказали, що від моменту прибуття до країни, що приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.

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Тільки третина респондентів має оплачувану роботу, 79 відсотків заявили, що стикаються з фінансовими труднощами. Серед основних перешкод - мова.  Чверть опитаних заявили, що не володіють мовою країни, в якій зараз живуть, а 41 відсоток сказали, що володіють, але погано.

Онлайн-опитування проводилося в період із серпня до вересня 2022 року в 10 країнах ЄС. 

Автор: 

біженці (1887) опитування (1961) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+12
Таким чином у нас знову від'ємна селекція: кращі точно залишаться в Європі, повернуться ті, кому немає чого запропонувати європейському ринку праці.
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28.02.2023 12:52
+9
Не все так просто. Дехто з моїх знайомих, які дуже хотіли жити за кордоном до війни, потрапивши ткди, змінили думку. Тут все зплежить від віку. Милодшим легше адаптуватися, як і тим, хто в Україні не працював. І багато залежить від того, наскільки тривалою буде війна. Якщо вона риватиме меше трьох років, то повернеться більше двох третин.
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28.02.2023 12:46
+9
На минулому тижні зустрів сусіда з кислим лицем. Питаю у нього, що трапилося? Він такий: "Жінка з дітьми повернулися із Польщі - настав кінець холостяцього життя"😁
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28.02.2023 12:49
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А третина не хоче.
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28.02.2023 12:39 Відповісти
Не все так просто. Дехто з моїх знайомих, які дуже хотіли жити за кордоном до війни, потрапивши ткди, змінили думку. Тут все зплежить від віку. Милодшим легше адаптуватися, як і тим, хто в Україні не працював. І багато залежить від того, наскільки тривалою буде війна. Якщо вона риватиме меше трьох років, то повернеться більше двох третин.
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28.02.2023 12:46 Відповісти
Опросник не совсем корректный. Что значит хочу - не хочу? Сейчас беженцам дают визы, платят пособия и страховку. Опять же льготы. А после окончания войны всего этого не будет. Каким образом они собираются там остаться?
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28.02.2023 13:32 Відповісти
Ну, якщо знаєш мову, маєш яку-не яку спеціальність та маєш працодавця який згоден тебе взяти, то легалізуватися - то тільки справа часу та нервів. Тим більше, мені здається, багато країн розпробують українців та зроблять послаблення. Бо працюють в більшості добре та багато, робоча сила дешева, віра - не агресивна, асимілюються досить швидко.
Якщо війна затягнется, то тільки тупий не вивчить мову країни, в яку він потрапив, та не знайде якусь роботу. А чим довше буде війна, тим більше шансів, що людина вже тут облаштує собі життя, знайде друзів, нормальну працю і стимулів повертатися ставатиме дедалі меньше.
Хтось розпробує як це - жити в Європі, та спробує залишитися "хоть тушкой, хоть чучелом", хтось, вочевидь, повернеться.
Але так чи овак, а українців в Україні значно поменшає, навіть третина - це багато, бо не повернуться в більшості молоді, в яких більше сил, енергії, вміння пристосовуватися та в яких меньше мотузочок, які зв'язують їх з Україною.
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28.02.2023 14:00 Відповісти
Да, если найти работу и руководство предприятия заморочится (там достаточно сложная система подачи заявлений - например, предприятию нужно подать заявление в центр занятости, что у них есть рабочее место, и если в течение месяца никто из местных не согласится на эту работу, то можно брать иностранца, и т.д.), можно поменять визу беженца на рабочую визу. Или, например, студенты могут поступить в институт, и поменять визу на студенческую. Или выйти замуж, как вариант... А у остальных не будет никаких возможностей оставаться там - никто по безвизу не возьмет тебя на работу, штрафы там за это очень серьезные.
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28.02.2023 14:19 Відповісти
что ты там облаштуешь без своего жилья? если только не зарпалта в 3000 евро а так половину заберет жилье налоги и расходы
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28.02.2023 15:01 Відповісти
В багатьох країнах навіть маючи гроші, зняти житло - це гєморой. Коли приходиш на кастінг де орендодавець вибирає із 20-ти кандидатів того, кого він хоче бачити орендатором.
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Наче в Україні у всіх є власне житло.
Є свої плюси, є свої мінуси. Як і всюди і у всьому. То вже кожен з біженців вирішуватиме для себе що обрати.
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28.02.2023 15:29 Відповісти
все люди которые выехали где то жили их устраивало иначе они бы уехали раньше -а сейчас у них нет выбора - зарплаты в ЕС будут для них небольшие а жилье такое же дорогое
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28.02.2023 15:31 Відповісти
Ну так і тут живуть. Рік вже пройшов. Хтось облаштувався, хтось ні. Хтось знімає квартиру, хтось по хостелам живе. Хтось вивчив мову, хтось ні. Хтось знайшов працю, хтось ні. Когось влаштовує, когось ні. Хтось повернеться, хтось ні.
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28.02.2023 15:37 Відповісти
бред собачий - жить в чужих комнатах без всякой перспективы это не жизнь - молодежи легче если хорошо выучат язык - но проблема жилья никуда не денется
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28.02.2023 15:00 Відповісти
Я в Чехии ,ни уя не получаю ,работаю . Ни каких ,льгот ,страховку плачу сам . Но сплю и вижу ,себя дома.
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28.02.2023 16:06 Відповісти
Зараз буде срач зрадофілів😸
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28.02.2023 12:39 Відповісти
Так.
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28.02.2023 12:41 Відповісти
Америка о. Де я не був ніколи.
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28.02.2023 12:40 Відповісти
ну да,... дармовщина скінчилася, треба за все платити, треба бігом додому
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28.02.2023 12:44 Відповісти
где закончилась? как платили пособия так и платят детей везде бесплатно учат и лечат
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28.02.2023 15:02 Відповісти
Нормальный ,человек ,не будет жить ,задаром ,на какой нибудь заброшенной базе отдыха.
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28.02.2023 16:09 Відповісти
согласен тогда нужно переезжать в другую страну где живут в сьемных квартирах или гостиницах
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28.02.2023 22:51 Відповісти
Знаю таких що хочуть повернутись, а дехто вже повернувся і кажуть шо більше вжість не поїдуть туди.
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28.02.2023 12:46 Відповісти
Навіщо було тоді їхати не зрозуміло? Ті хто ховається від ракет спокійно там сидять.
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28.02.2023 12:52 Відповісти
Одна була на півночі Ірманії. Каже там холодно і сиро. Інша тут була бізнесвумен, а там вона ніхто і звуть ніяк.
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28.02.2023 13:06 Відповісти
На минулому тижні зустрів сусіда з кислим лицем. Питаю у нього, що трапилося? Він такий: "Жінка з дітьми повернулися із Польщі - настав кінець холостяцього життя"😁
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28.02.2023 12:49 Відповісти
Прикро, що такі істоти є предметом жартів.
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28.02.2023 14:45 Відповісти
Таким чином у нас знову від'ємна селекція: кращі точно залишаться в Європі, повернуться ті, кому немає чого запропонувати європейському ринку праці.
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28.02.2023 12:52 Відповісти
Кращі зараз на фронті.
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28.02.2023 12:57 Відповісти
На фронті кращі з кращих. І це ще гірше: кращих з кращих вб'ють, просто кращі осядуть за кордоном, а хто ж залишиться тут?
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28.02.2023 12:59 Відповісти
Ну давай почнемо з того, що кращі спокійно виїжджали з України до 24.02.2022, і для крутих спеціалістів ніколи не було проблемою працювати у якомусь UK чи США в топових компаніях (є знайомий який працював у гуглі в Нью-Йорку). І від того виїзду, в Україні крутих інноваційних компаній не зменшувалося. Взяти той же "софтсерв", "аякс", "граммарлі" і тд. Все залежить від того, кого називати кращими. Інша справа, що якщо після війни, клоун і далі грабуватиме країну зі своїми рашистами дєрьмаками-татаровими, не буде ніяких реформ, то буде ще одне велике горе - це факт.
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28.02.2023 13:17 Відповісти
Мова не про програмістів. Вони у більшості своїй сиділи тут тільки через різницю між вартістю життя (низька) і західною зарплатнею в валюті (дуже висока у перерахунку на гринвю). Зараз всі, хто міг, повтікали, і назад вже не повернуться. У мене теж є знайомі айтішники, які всіма правдами і неправдами поробили собі документи і дременули хто до Польщі, хто до Франції, і повертатись вже не збираються, готуються з часом подати документи на громадянство.
Мова про інших - будівельників, автомехаників, лікарів, інженерів-конструкторів або сервіс-інженерів тощо. Тепер вони всі будуть підсилювати економіку і так вже розвинених країн.
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28.02.2023 13:24 Відповісти
Готуються з часом подати на громадянство - це років десять і точно не один-два роки, і не факт що вийде.
Будівельники, автомеханіки ніколи не мали проблем з оплатою своєї праці, особливо у містах мільйонниках, особливо останні років 5. Якось підвозив хлопця, той жалівся, що не може знайти собі помічника на зп 25 тис грн - це про будівництво. У знайомого син, після профтехучилища на першій роботі отримував зп 20 тис автослюсарем.
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28.02.2023 14:59 Відповісти
Умови були майже рівні до 24.02, після цього все змінилось. Падіння ринку, загроза життю. І Європа миттю стала більш привабливою.
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28.02.2023 15:19 Відповісти
Ни уя здесь в Европе хорошего нет
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28.02.2023 16:12 Відповісти
я всегда говорю, что Украина - это самая лучшая страна. И многие, вернувшись, со мной наконец согласились.
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28.02.2023 23:41 Відповісти
так что ты предлагаешь бот?
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28.02.2023 15:05 Відповісти
Ті хто на фронті наврядчи будуть у достатніх кількостях повертатися до звичайного життя (адже Україні потрібна велика армія), та на відродження після війни не сильно вплинуть. Ви можете скільки завгодно героїзувати військових, але з точки зору економіки, усі цивільні працівники-платники податків набагато цінніші.
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28.02.2023 13:51 Відповісти
конечно будут возвращатся из армии тоже потому что такую большую аримию без экономики содержать невозможно
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28.02.2023 15:17 Відповісти
Кращі якраз і не виїжджали.
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28.02.2023 14:47 Відповісти
Не мели херні!..Повернуться усі,хто любить Україну! А пристосуванці нехай не портять повітря та генофонд на Неньці!..
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28.02.2023 22:31 Відповісти
от би - якнайскорше!! ОСОБЛИВО луГандони!!!! а найкраще, зразу - вкацапстан!!!! 😡😡
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28.02.2023 12:54 Відповісти
Якщо повернутися то тільки додому в Мелітополь, а в інше місто мабуть ні, Польша надає кредит на житло під 2 відсотки, це краще ніж в Україні. Такі зарплати низькі в Україні і така дорога нерухомість. Зеленський пропонує також кредит на житло а не для тих хто його втратив а тим хто воює
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28.02.2023 12:55 Відповісти
Мої сусіди виїхали всією родиною в Польщу ще до 24 лютого 2022 р . Працює і він, і вона , двоє дітей , все що заробляють іде на їжу , дітей , найману квартиру . Нічого відкласти не можуть, і повертатися не хочуть, бо він військовозобов'язаний , і страшенно боїться війни . Так що ,не розказуй тут казок .
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28.02.2023 13:16 Відповісти
Якщо двоє дітей, то охоче повірю. Бо якщо вдвох отримують мінімалку - то з двома дітьми знімати житло - це жопа. Особливо якщо десь біля Варшави.
Але в цілому, якщо вдома житла теж не було і теж жили на мінімалку та знімали - то в Польщі в цьому плані має бути легше, бо співвідношення зарплат і цін тут краще ніж в Україні.
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28.02.2023 14:07 Відповісти
Є у них дома житло - квартира і дві хати + хата батьків .
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28.02.2023 15:50 Відповісти
Якщо після війни, Зеля залишиться у владі, то виїзджати в Європу будуть більше ніж зараз.
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28.02.2023 13:00 Відповісти
Не хоче.
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Тобто, дві третини повертатись не бажають.
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28.02.2023 13:04 Відповісти
вернутся если будет жилье в Украине и работа - женщинам с детьми и без профессии очень тяжело адаптироваться просто выживание
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28.02.2023 15:08 Відповісти
Звідки інфа, якщо ти не в Україні? І куди виїде, якщо біженство ніхто не даватиме. Так аби *********.
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28.02.2023 22:44 Відповісти
Їх хтось не пускає додому ? Якщо людина хоче , то повертається , а то все балачки..
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28.02.2023 13:08 Відповісти
а кто говорит что не пускают? зачем набрасываешь бред?
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Вони кажуть , що дуже хочуть, але чомусь не повертаються додому . Так хочуть мабудь .
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28.02.2023 15:52 Відповісти
ты идиотка или притворяешься или просто ботяра тупая?
куда возвращатся под ракеты под дроны сирены с детьми? ты в своем уме ты вообще кто ?
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28.02.2023 22:59 Відповісти
Куда возвращаться в нищету? Коррупцию? Чекати міфічне покращення вже немає часу.
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28.02.2023 13:11 Відповісти
А що у тебе у Німеччині зарплата 5000 євро в місяць і ти можеш розказати про розкіш твого життя там? В тебе така самі ніщєта тільки німецька. Ось і вся різниця
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28.02.2023 13:20 Відповісти
Дурик, смотри контекст, я с оккупированного города в Запорожской области, 15 лет занимался бизнесом имел две пиццерии, которые в первые дни войны разморадерили и отжали орки. Куда возвращаться даже после освобождения? Все начинать с нуля нет уже времени, денег и энергии. Учу немецкий, здесь бесплатно оплачивают курсы по переквалификации в моем случае это сфера ІТ. Здесь реально ощущается поддержка государства от работы и о медицины (все лекарства по направлению оплачиваются на 60 %). И конечно я с детьми и семьёй останусь в Германии. Вернутся западенцы которые сюда приехали за пособиями, те кто с оккупированных - 80 % останется.
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28.02.2023 14:29 Відповісти
"бизнессмен млять" а кто тебя заставляет возвращааться - будешь на стройке в Европе работать тоже *******
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28.02.2023 15:10 Відповісти
Ну если ты ничего коме стойки не знаешь, работай на здоровье, вариантов работы и развития и заработка здесь хватает
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28.02.2023 16:06 Відповісти
я знаю что ты без языка только на стройке или в обслуге и сможешь работать если ты не айтишник или врач какой-то
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28.02.2023 22:53 Відповісти
врачу тоже надо сдать язык, да еще и мед. немецкий
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28.02.2023 23:44 Відповісти
"западенцы"? ну ты кацапская морда спалился ..
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28.02.2023 15:11 Відповісти
Парадокс в том , именно женщины с западной Украины наиболее всего « боятся « возвращаться и
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28.02.2023 22:27 Відповісти
когда зарплаты в Украине вернутся на до военный уровень тогда вернутся многие а сейчас нет смысла конечно
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28.02.2023 22:54 Відповісти
И зарплата здесь от 3500 євриков после переквалификации.
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28.02.2023 14:31 Відповісти
Досить брехати, якщо мова йде про it, то тобі ніхто не заплатить 3500 євро чистими без диплому бакалавра/магістра копьютер саенс і 5+ років комерційному досвіду + вільною англійської. Твоя перекваліфікація абсолютно не цікавить бізнес, якщо ти не вмієш заробляти для них гроші.
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28.02.2023 15:05 Відповісти
Брешиш как раз ты, сидя в Украине рассказываешь какие в Германии условия и варианты. Я живу в Германии и знаю лучше тебя, я учусь на курсах от джобцентра Тильран, 8 месяцев с трудоустройством в ІТ
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28.02.2023 16:09 Відповісти
Чувак, я тобі ще раз кажу, що розробнику рівня 0, ніхто не буде платити 3500 євро. Закінчення курсів не гарантує працевлаштування, бо роботодавця цікавить як ти вмієш перформити, а не твоя корочка. Перша робота в it - це лотерея або повезе, або ні. Тому знімай рожеві окуляри, або закінчуй брехати.
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28.02.2023 16:39 Відповісти
А шо не так ? Я сижу на западной , а знакома из луцка в Финляндии. И она мне на сскащывает , как она бежала от войны с волыни.
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28.02.2023 15:59 Відповісти
а что он должна ждать ракеты или дрон на свою голову или там 100% гарантия безопасности? зачем косишь под дурочка
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28.02.2023 22:56 Відповісти
Повернутися щоб відбудовувати за 6500 грн, коли крадуть безкарно мільйонами?
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28.02.2023 13:52 Відповісти
6500 ніколи не платили будівельникам
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28.02.2023 18:11 Відповісти
Так сейчас платят
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28.02.2023 22:23 Відповісти
Платять у тому ******** стройбаті для безробітних, а не спеціалістам будівельникам.
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28.02.2023 22:42 Відповісти
не бреши собака зайди на любой сайт трудоустройства
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28.02.2023 22:57 Відповісти
Чули казку про принца на білій кобилі? Ото тут таких мамаш зі своїми доцями досхочу,..в самій не склалось,так приперлись на Захід в надії хоч доцю прилаштувати.
В Україні легше з роботою.Тут навіть зі знанням мови рівня "С" треба порватися на британський хрест,шоб чогось досягти. В Україні,якшо так само напружуватись-досягнеш більшого на порядок!
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28.02.2023 22:48 Відповісти
Вернутся те , кто привык просто красиво сидеть в кабинете, то есть - госслужба и прочие дармоеды. Работяги останутся.
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01.03.2023 07:09 Відповісти
 
 