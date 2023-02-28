У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ. ФОТО
У Московській області РФ повідомили про падіння безпілотника.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.
"Безпілотник упав поблизу села Губастово у міському окрузі Коломна, жертв та руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.
В екстренних службах виданню розповіли, що безпілотник у районі Коломни впав біля газорозподільної станції.
Російські ЗМІ повідомляють, що це нібито БПЛА UJ-22 Airborne. Він здатний нести на собі 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.
Топ коментарі
+25 Philip Od
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+17 Sergiy Vitalyovich
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+11 5 копійок
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Підмосков'я - то в них окрема губернія? А що ж тоді москва? Окрема держава, мабуть.
Але схоже на втрату керування
https://mil.in.ua/uk/news/kompaniya-ukrdzhet-pokazala-svij-udarnyj-bpla-uj-22-airborne/ Компанія «УКРДЖЕТ» показала свій ударний БПЛА UJ-22 Airborne
Хріново, що нікуди не влучило. Судячи з усього його навіть не збили.
Погода скорее всего морозная слишком и т.п.
Безпілотник, який має нести "30 гранат F-1 или 4 выстрела к РПГ", впав і не вибухнув!
Таке враження,що фото беспілотника прифотошопили на краєвид природи.