У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ. ФОТО

У Московській області РФ повідомили про падіння безпілотника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.

"Безпілотник упав поблизу села Губастово у міському окрузі Коломна, жертв та руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.

В екстренних службах виданню розповіли, що безпілотник у районі Коломни впав біля газорозподільної станції.

Російські ЗМІ повідомляють, що це нібито БПЛА UJ-22 Airborne. Він здатний нести на собі 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.

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