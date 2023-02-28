УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9529 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 839 57

У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ. ФОТО

У Московській області РФ повідомили про падіння безпілотника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.

"Безпілотник упав поблизу села Губастово у міському окрузі Коломна, жертв та руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.

В екстренних службах виданню розповіли, що безпілотник у районі Коломни впав біля газорозподільної станції.

Російські ЗМІ повідомляють, що це нібито БПЛА UJ-22 Airborne. Він здатний нести на собі 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт та піднімали винищувачі (оновлено)

У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ 01

Автор: 

безпілотник (4288) росія (65829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25


показати весь коментар
28.02.2023 13:42
+17
Останнім часом почастішали повідомлення про падіння безпілотників в паРаші і всі вони не завдали жодної шкоди ворогу. Або там добре працюють системи РЕБ, або безпілотники поганої якості і неспроможні ефективно працювати. В будь-якому разі, треба робити висновки і щось змінювати, бо це просто марнотратство.
показати весь коментар
28.02.2023 13:49
+11
Рукожопи робили.
показати весь коментар
28.02.2023 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рукожопи робили.
показати весь коментар
28.02.2023 13:35 Відповісти
Та нє, то від Львова до Туапсе бензини не стало...
показати весь коментар
28.02.2023 14:07 Відповісти
"губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов"
Підмосков'я - то в них окрема губернія? А що ж тоді москва? Окрема держава, мабуть.
показати весь коментар
28.02.2023 13:37 Відповісти
Ну да, Москва і Пітер окремо, Московська і Ленінградська області окремо. У нас Київ і Київська так само.
показати весь коментар
28.02.2023 13:44 Відповісти
Ніби в нас не так - Київська область і Київ як місто зі спеціальним статусом ( а колись ще були міста обласного підпорядкуання ).
показати весь коментар
28.02.2023 13:47 Відповісти
Вони і зараз є, в Чернівцях це Новодністровськ зі своєю ГЕС, думаю міста да атомні стоять теж не підпорядковані райцентрам.
показати весь коментар
28.02.2023 13:51 Відповісти
Славутич на Чернігівщині - "Київська область"
показати весь коментар
28.02.2023 14:30 Відповісти
В мене з совка до міст з якимсь особливим статусом якесь відношення не те що погане але й не хороше - жив в райцентрі морозиво раз в тиждень, а в сусідньому місті (яке входило в район в райцетрі якого я жив) морозиво було кожен день.
показати весь коментар
28.02.2023 14:31 Відповісти
Руzzкий Ватникан.
показати весь коментар
28.02.2023 14:31 Відповісти
Напрямок вірний.
Але схоже на втрату керування

https://mil.in.ua/uk/news/kompaniya-ukrdzhet-pokazala-svij-udarnyj-bpla-uj-22-airborne/ Компанія «УКРДЖЕТ» показала свій ударний БПЛА UJ-22 Airborne
показати весь коментар
28.02.2023 13:38 Відповісти
Похоже. Орки не такие уж идиоты и прикрыли все вокруг московии .
показати весь коментар
28.02.2023 13:41 Відповісти
жопу они свою прикрыли лавровым листком ..
показати весь коментар
28.02.2023 15:26 Відповісти
він керований до 100 км наче... до 800 - в автономному режимі куди крила несуть...
показати весь коментар
28.02.2023 13:47 Відповісти
схоже втратили зв'язок і він полетів куди крила несли.
показати весь коментар
28.02.2023 14:11 Відповісти
Може там так зашито: як нема зв'язку, то летіти на мацкву - на таран
показати весь коментар
28.02.2023 15:06 Відповісти
У него крейсерская скорость 140 км/час- почти 40м/сек. Как же он упал на землю и никакого следа скольжения нет. Он что вертикально падал брюхом вниз? У них было уже падение пасажирского самолёта в подмосковье ,только обозреватели сказали , что ощущение будто с грузовика раскидали обломки и ещё сдуру сверху снега насыпали.Самолёт в Подмосквъе (https://www.youtube.com/watch?v=TeB3Why3UiU ).К сожалению это видео уже неступно.
показати весь коментар
28.02.2023 15:28 Відповісти
Это то, что нам пиарили в ОПе? Это типа распиаренный "ударный БПЛА"?
показати весь коментар
28.02.2023 13:39 Відповісти
Ну якщо вірити гуглу, то конкретно ці уже були на виставках 2021 році.
Хріново, що нікуди не влучило. Судячи з усього його навіть не збили.
показати весь коментар
28.02.2023 13:41 Відповісти
Похоже они и похоже на работу РЭБ. У нас были "Лучом" разработаны ударные "Сокіл-300". Странно что ничего не слышно про них.
показати весь коментар
28.02.2023 13:44 Відповісти
можливо, запустили в якості розвідника-щупа для виявлення РЛС...
показати весь коментар
28.02.2023 13:50 Відповісти


показати весь коментар
28.02.2023 13:42 Відповісти
Останнім часом почастішали повідомлення про падіння безпілотників в паРаші і всі вони не завдали жодної шкоди ворогу. Або там добре працюють системи РЕБ, або безпілотники поганої якості і неспроможні ефективно працювати. В будь-якому разі, треба робити висновки і щось змінювати, бо це просто марнотратство.
показати весь коментар
28.02.2023 13:49 Відповісти
Откуда там РЕБ

Погода скорее всего морозная слишком и т.п.
показати весь коментар
28.02.2023 13:56 Відповісти
або просто продовжувати зрадойобити на кожну новину, це легше
показати весь коментар
28.02.2023 14:27 Відповісти
Не думаю що в ГУР сидять дурні. Поки це ****** на наше ІПСО... Типу ми може відправити і щось по важче)))
показати весь коментар
28.02.2023 14:40 Відповісти
...або ж кацапи, як завжди, "што-то нє даґаварівают!" І "нє даґаварівают" до@уя чого!
Безпілотник, який має нести "30 гранат F-1 или 4 выстрела к РПГ", впав і не вибухнув!
показати весь коментар
28.02.2023 14:47 Відповісти
Варіанти можуть бути різні. Саме тому, потрібно розуміти, в чому насправді причина. Якщо є якісь проблеми, чим раніше їх вирішать - тим краще. Фахівці розберуться.
показати весь коментар
28.02.2023 15:07 Відповісти
Подозреваю что это все кацапские беспилотники
показати весь коментар
28.02.2023 16:22 Відповісти
Странное место падения. На руках принесли? Или на парашюте опустился?
показати весь коментар
28.02.2023 13:56 Відповісти
Наши безпилотники поражают цели. Это вброс для русни, тапа какое у них хорошее пво.
показати весь коментар
28.02.2023 13:57 Відповісти
То вже істерика. 😊
показати весь коментар
28.02.2023 13:57 Відповісти
Ех , не дотягнув
показати весь коментар
28.02.2023 14:02 Відповісти
Ну, з почином. Сподіваюся, далі падати не будуть, і кількість збільшиться. А кацапи все частіше будуть "закривати небо" над Масквой від кожного чиху.
показати весь коментар
28.02.2023 14:05 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 14:14 Відповісти
Схоже на розробку концерну УкрОборонВолонтер, а шо мін.оборони собі думає і де їх безпілотники я хз
показати весь коментар
28.02.2023 14:05 Відповісти
Без жертв, без руйнувань... Нізачьот!
показати весь коментар
28.02.2023 14:18 Відповісти
Здали кацапам всі свої розробки. Мда...
показати весь коментар
28.02.2023 14:23 Відповісти
Хватит изобретать велосипед , с дорогими ударными дронами !Это распил бабла. Неужели не могут скопировать иранские дроны и запускать их десятками.
показати весь коментар
28.02.2023 14:36 Відповісти
иранские корыта эффективны только там где нет пво - а стоимость 50.000 $ тоже не малая при том что их будут сбивать на 80-90%
показати весь коментар
28.02.2023 15:35 Відповісти
Ну запускать ударные дроны стоимость которых знает только Ермак, намного эффективнее, мопеды работают, это факт. Зачем изобретать пятое колесо.
показати весь коментар
28.02.2023 16:51 Відповісти
не зачем изобретать колесо если у тебя нет денег..
показати весь коментар
28.02.2023 22:50 Відповісти
Это у чиновников нет денег ? Разворовывание бюджета и коррупцию никто не отменял, а на беспилотники и народ скинется, ему то бежать некуда, в отличии, от "элиты".
показати весь коментар
03.03.2023 15:21 Відповісти
ты реально бредишь
показати весь коментар
12.03.2023 23:23 Відповісти
Весна пришла, летят перелетные дроны. Есть похожая картина Саврасова Грачи прилители.
показати весь коментар
28.02.2023 14:39 Відповісти
Картіна Залужного "Стрижи прилетели".
показати весь коментар
28.02.2023 14:56 Відповісти
Що це за падіння без його слідів, на руках принесли і поклали для фотосесії.
показати весь коментар
28.02.2023 14:44 Відповісти
Там не одна сотня килограмм чтобы его просто так на руках принести и не натоптать вокруг. Обычно если кацапоиды когда делают фейки так не заморачиваются и фотографируются прямо на дороге.
показати весь коментар
28.02.2023 15:31 Відповісти
Максимальный взлетный вес: 85 кг
показати весь коментар
28.02.2023 15:36 Відповісти
Де самоліквідатор на випадок аварії?
показати весь коментар
28.02.2023 14:45 Відповісти
ну і шо? ще давайте новини, де який велосипедист перечепився
показати весь коментар
28.02.2023 14:52 Відповісти
Что то не очень разрекламированные Укроборонпромом ети беспилотники ефективны. За последние сутки больше трех случаев падения. Такое ощущение что они теряют управление и летят кто куда. Штамповали бы уже ети *стрижи* дальше, возможно немного модернизировав бы их для большей грузоподьемности и точности.
показати весь коментар
28.02.2023 15:35 Відповісти
Сколько сбили ихних беспилотников не сосчитать, а у нас только начало бумерангов дальнего действия. С почином.
показати весь коментар
28.02.2023 15:42 Відповісти
Уверен, что это кацапские беспилотники, либо тупо фейки для СМИ.
показати весь коментар
28.02.2023 16:23 Відповісти
Це явний фейк,тому що сліди від ніг навколо беспілотника на снігу є,а слідів інерційного руху беспілотника по снігу нема!
Таке враження,що фото беспілотника прифотошопили на краєвид природи.
показати весь коментар
28.02.2023 16:49 Відповісти
 
 