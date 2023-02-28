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Новини Війна
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Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з РФ

фінляндія

У Фінляндії на тлі розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ, розпочато роботи на трикілометровій тестовій ділянці.

Про це повідомляє портал телерадіомовлення Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Роботи розпочалися в понеділок з видалення дерев по обидва боки прикордонного пункту Іматру. Тут буде збудовано трикілометрову ділянку так званої тестової огорожі. Влада проведе експеримент, чи витримає паркан зимові морози, снігові навантаження чи масу людей, які, можливо, прибудуть зі сходу", - повідомляє 

У березні розпочнеться прокладання дороги та зведення огорожі, а потім і створення системи технічного контролю. Очікується, що пілотна огорожа буде готова до кінця червня. Випробувальна ділянка в Іматрі коштуватиме 6 млн євро.

Передбачається, що тестовий паркан заввишки три метри з колючим дротом буде забезпечено нічним режимом відеоспостереження, прожекторами та динаміками на найважливіших ділянках.

Більшість огородження пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції найбільш високий. Але, можливо, частина паркану буде побудована і в північних, менш пріоритетних пунктах перетину кордону.

Також читайте: Парламент Фінляндії проголосує щодо вступу до НАТО, не чекаючи рішення Туреччини та Угорщини

Загальна протяжність прикордонного огородження становитиме 200 кілометрів або приблизно 15% від усієї довжини фінсько-російського кордону, що становить близько 1 300 км. Облаштування кордону передбачається завершити у 2025-2026 роках. Його вартість становитиме 380 млн євро.

Автор: 

кордон (4807) росія (65829) Фінляндія (1324)


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Топ коментарі
+10
Цивілізація блокується від дикунів.
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28.02.2023 14:57
+10
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28.02.2023 15:02
+4
Всім треба відгороджуватися від цього лєпрозорія !!!
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28.02.2023 15:09
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с этими кацапопридурками надо не стены, а ров глубиной километр и шириной два. вот не могло то землетрясение турецкое потрусить маускву,а? а потом ленинград. вот смеху было бы.
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28.02.2023 14:52 Відповісти
Ще й срашку в той рів скинути.
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28.02.2023 14:52 Відповісти
Цивілізація блокується від дикунів.
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28.02.2023 14:57 Відповісти
а чего тестировать? поляки уже всё испытали. Могут поделиться опытом.
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28.02.2023 14:58 Відповісти
Длина границы другая

Врядли тут также полезут через Выборг и т.п.

Когда есть 800км лесов Карелии
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28.02.2023 15:04 Відповісти
Ожидают поток с востока.
Могут завозить с афганистана, кореи или московиты побегут.
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28.02.2023 15:00 Відповісти
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28.02.2023 15:02 Відповісти
І об'яви повісьте: "Дикунів - не годувать!", "Сафарі - 1000 євро на добу", "Екскурсія в світ творів Оруела - 100 євро за годину"
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28.02.2023 15:04 Відповісти
і полярні крокодили!
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28.02.2023 15:06 Відповісти
Всім треба відгороджуватися від цього лєпрозорія !!!
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28.02.2023 15:09 Відповісти
Керелію не забудьте пригородити. Щоб два рази не вставати.
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28.02.2023 15:10 Відповісти
Финляндии нужно готовить план по возвращению своей Карелии
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28.02.2023 15:21 Відповісти
И.Шмелев * Народ, что ненавидит волю,обожает рабство, любит цепи на своих ногах и руках, грязный физически и морально... готовый угнетать в любой момент всех и вся.*
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28.02.2023 15:29 Відповісти
Навіщо "агресивне" НАТО будує оборону?

Воно ж от-от має атакувати росію,

Окурок це казав по телевізору!
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28.02.2023 15:33 Відповісти
Надо строить не "забор Яйценюка" , а эшелонированную линию с укреплениями в стиле Маннергема.
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28.02.2023 15:39 Відповісти
Чому Пинзеника не згадав?
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28.02.2023 15:49 Відповісти
Вибачте, мої бази даних не містять інформації про Пинзеника. Я СhatGPT бот, якого зелебоба запрограмував ходити по цьому форуму та обсірати команду пороха.
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28.02.2023 16:12 Відповісти
від кацапів ніяка огорожа не допоможе. мінні поля та кулемети через кожні 25 метрів - ось така огорожа потрібна.
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28.02.2023 16:10 Відповісти
Все идьот по плану🤣😂
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28.02.2023 17:16 Відповісти
всем странам соседствующими с говнорашкой нужно отгородится от неё огромной бетонной стеной где наверху будет колючая проволока под огромным напряжением и огромным заменированным рвом!
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28.02.2023 18:11 Відповісти
А фіни точно побудують, бо в них же немає Яйценюха.
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28.02.2023 18:21 Відповісти
 
 