Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з РФ

У Фінляндії на тлі розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ, розпочато роботи на трикілометровій тестовій ділянці.

Про це повідомляє портал телерадіомовлення Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Роботи розпочалися в понеділок з видалення дерев по обидва боки прикордонного пункту Іматру. Тут буде збудовано трикілометрову ділянку так званої тестової огорожі. Влада проведе експеримент, чи витримає паркан зимові морози, снігові навантаження чи масу людей, які, можливо, прибудуть зі сходу", - повідомляє

У березні розпочнеться прокладання дороги та зведення огорожі, а потім і створення системи технічного контролю. Очікується, що пілотна огорожа буде готова до кінця червня. Випробувальна ділянка в Іматрі коштуватиме 6 млн євро.

Передбачається, що тестовий паркан заввишки три метри з колючим дротом буде забезпечено нічним режимом відеоспостереження, прожекторами та динаміками на найважливіших ділянках.

Більшість огородження пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції найбільш високий. Але, можливо, частина паркану буде побудована і в північних, менш пріоритетних пунктах перетину кордону.

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Загальна протяжність прикордонного огородження становитиме 200 кілометрів або приблизно 15% від усієї довжини фінсько-російського кордону, що становить близько 1 300 км. Облаштування кордону передбачається завершити у 2025-2026 роках. Його вартість становитиме 380 млн євро.