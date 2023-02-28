Швеція надасть 30 мільйонів доларів на підтримку енергетики України
Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
"Також Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", - зазначив Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром Швеції Еббою Буш, яка відбулася у Стокгольмі.
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Майже в кожному видi зброї, що нам дають є шведська частка...
І вони без зайвого шуму нам допомагають...
Хай щастить вам, шведи!!!