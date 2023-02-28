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Новини Агресія Росії проти України
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Швеція надасть 30 мільйонів доларів на підтримку енергетики України

швеція

Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України

"Також Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", - зазначив Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром Швеції Еббою Буш, яка відбулася у Стокгольмі.

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Автор: 

допомога (8427) Україна (5949) Швеція (965)


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Як гарно виглядають цi два прапори!)))
Майже в кожному видi зброї, що нам дають є шведська частка...
І вони без зайвого шуму нам допомагають...
Хай щастить вам, шведи!!!
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28.02.2023 15:53 Відповісти
A zeleni z lyudey xochut' groshi zderty !!!
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28.02.2023 20:54 Відповісти
 
 