НАЗК внесло компанію METRO до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Окрім того, що компанія продовжує сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ, керівництво компанії напряму займається транспортуванням російського газу до Центральної та Східної Європи. Metro також не відмовилася приймати оплату картками "Мір" Сбербанку РФ та продовжує реалізовувати нові проекти у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за інформацією дослідників діяльності Metro Cash & Carry в РФ, німецька мережа METRO в Росії торгувала "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут" найманців з терористичної ЧВК "Вагнер", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону.

У НАЗК наголошують, що їхня ціль - зробити так, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із державою-терористом РФ і вони закрили свій бізнес в Росії. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Внесення до цієї бази, що створена міжнародною компанією London Stock Exchange Group, має допомогти захистити фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding.