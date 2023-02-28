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Новини Війна
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НАЗК внесло компанію METRO до переліку міжнародних спонсорів війни

метро,metro

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Окрім того, що компанія продовжує сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ, керівництво компанії напряму займається транспортуванням російського газу до Центральної та Східної Європи. Metro також не відмовилася приймати оплату картками "Мір" Сбербанку РФ та продовжує реалізовувати нові проекти у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за інформацією дослідників діяльності Metro Cash & Carry в РФ, німецька мережа METRO в Росії торгувала "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут" найманців з терористичної ЧВК "Вагнер", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК внесло французький Auchan до переліку спонсорів війни

У НАЗК наголошують, що їхня ціль - зробити так, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із державою-терористом РФ і вони закрили свій бізнес в Росії. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Внесення до цієї бази, що створена міжнародною компанією London Stock Exchange Group, має допомогти захистити фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding.

Автор: 

реєстр (859) НАЗК (1692) METRO (9)


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Топ коментарі
+13
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28.02.2023 17:12
+10
Ну повинно ж те агенство хоч щось робити
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28.02.2023 16:53
+7
Національне агентство з питань запобігання КОРУПЦІЇ

Чому у нас всі структури займаються не своєю справою?? Корупціонерів викривають СБУ, НАЗК займається політикою і тд?
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28.02.2023 16:59
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Ну повинно ж те агенство хоч щось робити
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28.02.2023 16:53 Відповісти
Наскільки знаю, наше Метро активно армії допомагає.
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28.02.2023 16:58 Відповісти
Значить наше Метро повинно змінити назву та відмежуватись від німецького Метро. Всидіти на двох стільцях дупи не вистачить!
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28.02.2023 17:16 Відповісти
Національне агентство з питань запобігання КОРУПЦІЇ

Чому у нас всі структури займаються не своєю справою?? Корупціонерів викривають СБУ, НАЗК займається політикою і тд?
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28.02.2023 16:59 Відповісти
Ну так весело ж, по-приколу...
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28.02.2023 17:03 Відповісти
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28.02.2023 17:12 Відповісти
Щоб уникнути відповідальності. Раптом "щось піде не так" - завжди можна "ввімкнути мороз" і розказати, що то взагалі-то не наша сфера діяльності.
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28.02.2023 17:22 Відповісти
Це ж Ахметов власник Метро? Я нічого не плутаю? Бо коли розграбували Метро в Донецьку ахметка щось там нив з цього приводу.
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28.02.2023 17:05 Відповісти
Это немецкая компания...
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28.02.2023 17:09 Відповісти
Німці
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28.02.2023 17:10 Відповісти
Зрозуміло.
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28.02.2023 21:44 Відповісти
Власники німці. Але це міжнародна компанія. https://uk.wikipedia.org/wiki/METRO_AG На місцях хтось також отримує прибуток .
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28.02.2023 17:14 Відповісти
Дякую. Зрозуміло.
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28.02.2023 21:45 Відповісти
Наїзд з метою отримання вигоди? На другому році війни?
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28.02.2023 17:10 Відповісти
Забудьте дорогу до цього гнидниика.
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28.02.2023 17:15 Відповісти
Паразитування на патріотизмі. Наїзд з метою отримання вигоди? На другому році війни? В 2014 году гипермаркет, находившийся близ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Донецкого аэропорта был разграблен - https://ru.wikipedia.org/wiki/Metro_AG . Як має поступити власник якщо частина території під окупацією.
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28.02.2023 17:23 Відповісти
співпрацювати з окупантами! Як інакше, це логіка не патріота, а бариги, і ми повинні вказати, що між двома стільцями всидіти неможливо.
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28.02.2023 17:35 Відповісти
Всё верно.
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28.02.2023 17:34 Відповісти
Це правильна дія. Хто б це не робив. Чи НАЗК, чи МЛС (Спортлото). Це не лише українська війна. Чи ще гірше - "громадянська" війна в Україні. Це боротьба зі світовим злом. І вибір треба робити. Як кчцапи - які зробили вибір, обравши замість цивілізації і ровитку дрімучу агресію і занепад. Не потрібно світовим компаніям заважати кчцапам скочуватися до первісно-общинного ладу.
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28.02.2023 17:35 Відповісти
Там у правления точно немцы? Или в Германию переселившихся кацапы?
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28.02.2023 17:36 Відповісти
Основатель МЕТРО , Отто Байсхайм , В 1941-1945 годах, будучи членом СС, служил в звании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD штурмманна в артиллерийском полку элитной https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%A1_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%C2%BB 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» , после войны попал в плен к британцам и прошёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F денацификацию .
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28.02.2023 17:38 Відповісти
А на Аваль ще рік почекати?
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28.02.2023 17:39 Відповісти
Ашан і Метро до побачення! Між двох стiльцiв сидитити не зручно!
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28.02.2023 17:41 Відповісти
ашан лучший мажорский маркет был для богачей и мажоровых барыг..
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28.02.2023 18:23 Відповісти
я в метре не был ни разу...
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28.02.2023 18:22 Відповісти
Ииии? Им сразу стало стыдно и они закрыли свой маркет в Харькове???
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28.02.2023 18:28 Відповісти
Зато не стідно деятелям из "Національне агентство з питань запобігання корупції" получать нехилую зарплату. Вместо борьбы с коррупцией в Украине (яйца по 170 грн.) они кидают предъяву немецкой компании на РаZZии. За то что "не занесли" кому следует?
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28.02.2023 19:31 Відповісти
...точно по 170? Не по 1700?
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28.02.2023 21:53 Відповісти
Петросян, за такое не заплатят, пробуй еще...
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28.02.2023 22:06 Відповісти
...пробовать со своей телкой будешь, если, конечно, она есть у такого, как ты... Кстати, петросян - это твой кумир? Фу, у тебя дурной вкус
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28.02.2023 22:10 Відповісти
...лучше бы твой папаша в свое время сделал мимо кассы твоей мамаше - не пришлось бы читать твои "комменты"
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28.02.2023 22:18 Відповісти
Опять мимо кассы... Пробуй еще...
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28.02.2023 22:18 Відповісти
...ответ выше, вася
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28.02.2023 22:20 Відповісти
Молодец, поднял рейтинг темы. Давай еще.
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28.02.2023 22:22 Відповісти
...давать тебе в другом месте будут, вася, если балаклаву наденешь
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28.02.2023 22:24 Відповісти
А яйца таки по 170
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28.02.2023 22:28 Відповісти
...эх, вася, вася...
https://novus.online/category/kuraci
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28.02.2023 22:32 Відповісти
Вы ошиблись, правильно надо "...Эх министр, министр..."
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28.02.2023 22:35 Відповісти
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28.02.2023 22:41 Відповісти
Вот и у меня так было, когда прочитал, что "Національне агентство з питань запобігання корупції" предъявляет претензии немецкой компании за работу на паРаше.
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28.02.2023 22:49 Відповісти
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28.02.2023 23:19 Відповісти
«В соответствии с нормативами килограмм яиц - это около двух десятков штук в зависимости от сорта. Цена 170 грн за килограмм яиц - это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков и полностью соответствует рыночной цене. Все желающие могут взвесить килограмм яиц и посчитать, сколько это штук», - объясняет Резников.
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28.02.2023 22:11 Відповісти
https://prm.ua/ru/yaytsa-po-170-za-kylohramm-a-ne-desiatok-reznykov-prokommentyroval-skandal-s-edoy-v-mynysterstve-oboron/
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28.02.2023 22:10 Відповісти
Научись сначала правильно ссылки вставлять, а потом уже будешь пытаться меня учить
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28.02.2023 22:12 Відповісти
Слился? Вслед за руццким военным кораблем...
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28.02.2023 22:14 Відповісти
...хочешь блеснуть остротой своего ума, вася? Ню-ню
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28.02.2023 22:19 Відповісти
Типично рашистская манера, когда нечего возразить по сути, руццкое переходит на личности. За это уже не платят.
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28.02.2023 22:21 Відповісти
...а ты откуда знаешь, за что платят по рашистской манере, а? Нет, я, конечно, ни на что не намекаю
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28.02.2023 22:22 Відповісти
Из вас раша прет со всех щелей.
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28.02.2023 22:24 Відповісти
...какая глубочайшая логика
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28.02.2023 22:26 Відповісти
А з іншого боку зубна пасту і зубну щітку українського виробництва я зустрів у "Метро", а в "Сільпо" нема геть, натомість є багато китаських. Незрозуміло, нахіба?
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28.02.2023 21:29 Відповісти
В Московії продовжують вести бізнес 90% міжнародних компаній. Або всіх вносити в список відразу або нікого. Ця вибірковість дуже "українська"...
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28.02.2023 21:41 Відповісти
и толку?! или его закрыли в Украине?
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28.02.2023 22:50 Відповісти
Шапіто...
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16.08.2023 13:57 Відповісти
 
 