НАЗК внесло французький Auchan до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Ця корпорація зараз представлена в багатьох країнах світу та є однією з найбільших операторів роздрібних мереж, зокрема мережі продуктових гіпермаркетів Auchan (Ашан).

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес в РФ", – йдеться у заяві.

До того ж в Агентстві посилаються на розслідування журналістів, яке свідчить, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ.

Як наголосив очільник НАЗК Олександр Новіков, для "Ашану" Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський "Ашан" сплатив $167 млн до російського бюджету.

За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр", або 477 тисяч автоматів АК-74.

"Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має діяти, тому ми внесли "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни", – підкреслив він.

Раніше НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни наступні компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin та інші.

Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.

Як повідомлялося, журналісти The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat провели розслідування, під час якого з'ясувалося, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення в Україну постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.

При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.

Водночас французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.