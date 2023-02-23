НАЗК внесло французький Auchan до переліку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Ця корпорація зараз представлена в багатьох країнах світу та є однією з найбільших операторів роздрібних мереж, зокрема мережі продуктових гіпермаркетів Auchan (Ашан).
Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес в РФ", – йдеться у заяві.
До того ж в Агентстві посилаються на розслідування журналістів, яке свідчить, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ.
Як наголосив очільник НАЗК Олександр Новіков, для "Ашану" Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський "Ашан" сплатив $167 млн до російського бюджету.
За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр", або 477 тисяч автоматів АК-74.
"Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має діяти, тому ми внесли "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни", – підкреслив він.
Раніше НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни наступні компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin та інші.
Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.
Як повідомлялося, журналісти The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat провели розслідування, під час якого з'ясувалося, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення в Україну постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.
При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.
Водночас французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.
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Мы о себеИстория
Имея на сегодняшний день около 3.000 оптовых покупателей, предприятия группы Monolith занимают ведущие позиции на рынке продажи традиционных продуктов питания из стран СНГ и восточной Европы. Основанная в 1997 году группа предприятий постоянно растет и расширяется. Расположенные в 6-ти населенных пунктах Германии предприятия насчитывают 500 сотрудников и достигли годового оборота до 450 млн. евро. Состоящая из Monolith International, Nord, Süd, Mitte, а также, из Monolith West и Ost GmbH группа снабжает клиентов в рамках Европы не только продуктами питания, но и продуктами Non Food. Эксклюзивный ассортимент охватывает более чем 4.000 наименований. Monolith предлагает широкий выбор оригинальных восточноевропейских кондитерских изделий и напитков, мяса и мясных деликатесов, колбас и рыбы. Таким образом, предприятия группы Monolith в полной мере удовлетворяют традиционно сложившиеся потребности группы клиентов, состоящих в основном из российских немцев и эмигрантов из восточноевропейских стран.
Перспективы
Непрерывный рост предприятий группы Monolith обусловлен постоянно растущей на протяжении последних лет потребностью в традиционных продуктах питания из стран СНГ и восточной Европы. Этот фактор является решающим для увеличения складских помещений, расширения ассортимента предлагаемой продукции и обеспечивает рост имиджа группы. Международная группа предприятий Monolith намерена и в будущем развиваться в этом направлении, создавая новые рабочие места в Германии. Экономический рост предприятий, участников группы, является основой для дальнейшего развития группы Monolith.
Сотрудничество
Международная группа предприятий Monolith, имея обширный ассортимент предлагаемой продукции, сотрудничает как с частными клиентами, так и с предприятиями. В настоящее время группа имеет в Германии более 160 MIX-Марктов, работающих на условиях франшизы, осуществляет консультации при открытии новых торговых предприятий, изготавливает индивидуальную рекламу и предлагает удобный способ заказа товаров через интернет-магазин. Первостепенное значение придается качеству предлагаемых товаров. Собственные специалисты-химики регулярно проводят проверки продукции на соответствие ее нормам ЕС по качеству, свежести и срокам хранения. Оптимально созданная организационная структура внутри предприятий гарантирует безупречное осуществление всех торговых процессов и обеспечивает вследствие этого удовлетворение каждого отдельного клиента.
Социальные обязательства
Компания Monolith полностью осознает свою ответственность перед обществом. Поэтому она регулярно выступает в роли спонсора для групп молодежи, союзов и объединений, членами которых являются прежде всего люди с миграционным прошлым (в частности так называемые поздние переселенцы - Spätaussiedler). При этом следует отметить о тесном сотрудничестве с "Landsmannschaft der Deutschen aus Russland". "Landsmannschaft" - это организация, которая преследует исключительно благотворительные и доброжелательные цели. С момента своего основания её целью является представление интересов, оказание помощи и культурное объединение всех "русских немцев" в мире.
В век фаст-фуда для компаний, бизнес которых тесно связан с продовольственными товарами, особенно важно пробудить и поддержать интерес к спорту и движению вообще у детей и молодежи. Мы как специалист в области оптовой торговли продуктами питания давно осознали этот факт и уже начиная с 2000 г. оказываем активную финансовую поддержку различным группам и объединениям, таким как, например, тацевальной группе «Грация» (IB Tanzgruppe "Grazia"), спортивному клубу для русскоязычных переселенцев «Атлантик 97» (BSFV Atlantik 97), объединению российских немцев г. Гамбурга (Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e. V.). Таким образом, компания Monolith, образно выражаясь, убивает двух зайцев одним выстрелом - поскольку не только активно предотвращает дефицит двигательной активности у молодежи, но также берет на себя задачу по улучшению интеграции семей с восточноевропейскими корнями.
Танцевальная группа «ГРАЦИЯ» является проектом организации «Международный союз» (Internationaler Bund - IB), одной из крупнейших организаций, предметом деятельности которой является работа с молодежью, а также работа в социальной и образовательных сферах. Начиная с 1994 г. группа под руководством педагога по танцам Эмилии Кляйн (Emilija Klein) преследует цель помочь интеграции детей и молодых людей с миграционным прошлым в возрасте от 3 до 27 лет.
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